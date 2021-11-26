ГЕРДЕЛЕР КАРЛ ФРИДРИХ

ГЕРДЕЛЕР КАРЛ ФРИДРИХ - германский политический деятель.

По про­фес­сии юрист. В го­ды Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки при­мы­кал к пра­вой Не­мец­кой на­цио­наль­ной на­род­ной пар­тии. В 1920-1930 годах 2-й бур­го­мистр Кё­нигс­бер­га, в 1930-1937 годах обер-бур­го­мистр Лейп­ци­га. В 1931-1932, 1934-1935 годах им­пер­ский ко­мис­сар по це­нам. В 1936 году вновь из­бран обер-бур­го­ми­ст­ром Лейп­ци­га. В мар­те 1937 года по­дал в от­став­ку из-за не­со­гла­сия с по­ли­ти­кой, про­во­ди­мой пра­ви­тель­ст­вом А. Гит­ле­ра . С 1937 года ра­бо­тал со­вет­ни­ком в кон­цер­не Бо­ша.

С 1938 года под­дер­жи­вал тес­ные кон­так­ты с оп­по­зиционными во­ен­ны­ми (Л. Бе­ком и др.) и фак­ти­че­ски воз­глав­лял кон­сер­ва­тив­ную гражданскую оп­по­зи­цию на­ци­ст­ско­му ре­жи­му. В 1939 году пы­тал­ся че­рез Г. Ге­рин­га по­вли­ять на Гит­ле­ра и удер­жать его от кон­флик­та с западными дер­жа­ва­ми. По­сле на­ча­ла 2-й ми­ро­вой вой­ны (осо­бен­но ак­тив­но с конца 1941 года) раз­ра­ба­ты­вал пла­ны от­стра­не­ния Гит­ле­ра от вла­сти пу­тём аре­ста и вос­ста­нов­ле­ния в Гер­ма­нии демо­кра­тических ин­сти­ту­тов при силь­ной пре­зи­дент­ской вла­сти. Вы­сту­пал за за­ключе­ние ми­ра с западными дер­жа­ва­ми при усло­вии при­зна­ния ими при­сое­ди­не­ния к Гер­ма­нии Ав­ст­рии, Су­дет­ской области, Дан­ци­га (Гдань­ска) и «поль­ско­го ко­ридо­ра». Гердлер - один из вдох­но­ви­те­лей за­го­во­ра 20 ию­ля 1944 года, в слу­чае ус­пе­ха дол­жен был за­нять пост рейхс­канц­ле­ра. На за­клю­чительной ста­дии под­го­тов­ки пе­ре­во­ро­та он не под­дер­жал идею фи­зического уст­ра­не­ния Гит­ле­ра и фак­ти­че­ски ото­шёл от за­го­вор­щи­ков. 18 июля 1944 года, за 2 дня до по­ку­ше­ния на Гит­ле­ра, Гердлер бе­жал из Бер­ли­на. 12 августа 1944 года он был опо­знан в Западной Прус­сии и по до­но­су аре­сто­ван, 8 сентября 1944 года при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни. В те­че­ние 5 месяцев, ожи­дая при­ве­де­ния при­го­во­ра в ис­пол­не­ние, Гердлер раз­ра­ба­ты­вал по за­да­нию Г. Гимм­ле­ра про­грам­му вос­ста­нов­ле­ния германских го­ро­дов и раз­ви­тия городского са­мо­управ­ле­ния.