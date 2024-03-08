СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РАБОЧИХ

Социалисти́ческая пáртия рабóчих ( англ. Socialist Workers Party) — политическая партия США. С. р. п. образована в январе 1938 из различных троцкистских групп (см. Л. Д. Троцкий ), отколовшихся от Коммунистической партии США (1928). В годы Второй мировой вой­ны 1939–1945 выдвигала лозунг перерастания вой­ны в пролетарскую революцию, поддерживала протесты против расо­вой дискриминации. Поддержала кубинскую революцию и Ф. Кастро . В 1980-е отошла от троцкизма. С 1948 выдвигала кандидатов на президентских выборах; наилучший результат — 90 310 голосов избирателей за Питера Камехо (1976), на выборах 2020 — 6791 голос. Печатный орган — журнал «Militant» (c 1928). Издательство «Pathfinder Press». А. А. Исэров.