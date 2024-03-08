СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ НОРВЕГИИ

Социáл-демократическая рабóчая пáртия Норвéгии (СДРПН; норв. Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti, NSA) — политическая партия, основана 1 марта 1921 в результате раскола в Рабочей партии Норвегии (НРП), который наметился еще в 1914 по вопросу отношения к Первой мировой вой­не 1914 – 1918 , а затем углубился в связи с революцией в России в 1917. В 1919 НРП присоединилась к Коммунистическому интернационалу , поддержав все установки В. И. Ленина . Реформистское крыло НРП стало ядром новой партии во главе с М. Нильсеном. Оно выступало за реализацию политической и экономической программ социализма при поддержке большинства населения путем парламентских выборов. На выборах в стортинг СДРПН в 1921 и 1924 получала около 9 % голосов. Часть ее электората поддерживала созданную в 1923 Норвежскую коммунистическую партию. Для преодоления раскола в рабочем движении НРП и профсоюзы инициировали переговоры с СДРПН. В 1927 СДРПН присоединилась к реорганизованной НРП, что было поддержано Социалистическим интернационалом .

Лит .: Фомин-Нилов Д. В. Норвежская рабочая партия: путь к власти (1887–1935). М., 2010; Kvalsvkk S. Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti og den revolusjonære arbeiderbevegelsen. Kritikk mot de norske kommunistiske partier og deres tilknytning til Sovjetunionen 1922–1924. Oslo, 2022. Л. А. Садова.