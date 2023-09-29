Панараби́зм

Панараби́зм — идеология национального освобождения и политического объединения всех арабов . Предпосылки к становлению П. создали реформаторы и интеллектуалы Египта, Вост. Средиземноморья и Аравии XIX в. — от Мухаммада Али до Кавакиби , включая Б. и С. Бустани , Дж. Зайдана , М. Курд-­Али . Политический П. сложился с распадом Османской империи и кризисом колониализма в 1920–1940‑х. Его светскую интерпретацию пропагандировал в журнале «Арабская нация» (1930–1938) Шакиб Арслан, « Братья-­мусульмане » трактовали его как начальную стадию консолидации мира ислама , а Партия арабского социалистического возрождения — как путь к наднациональному сплочению на основе социалистического пере­устройства.

Крупнейший теоретик П., Сати аль-­Хусри (1879–1968), сын служащего османской администрации в Йемене, получив европейское образование в одном из лицеев Константинополя, преподавал в средней школе на Балканах, где вступил в контакт с комитетом « Единение и прогресс », после Младотурецкой революции 1908 вернулся в Стамбул, но после Первой мировой вой­ны переехал в Дамаск, где принял портфель министра просвещения в кабинете Файсала , который назначил его на аналогичную должность и в правительстве Ирака. Отсюда аль-­Хусри, который в 1930‑х возглавлял юридический коллеж и дирекцию по охране древностей, в 1941 депортировали в Сирию, где он с 1944 руководил реформой системы образования, а в 1945–1957 сотрудничал с Лигой арабских государств (ЛАГ, с 1953–1‑й директор Арабского института высших исследований), призывая в публичных лекциях, очерках, мемуарах к созданию единого государства на основе арабской «национальности» (каумийа) как культурно-­языковой общности.

Своеобразное отражение П. получил в наследии одного из основоположников современной арабской прозы — Таха Хусайна (1889–1973), который, родившись в семье феллаха, окончил аль-­Азхар и защитил диссертации в Каирском университете (1914) и Сорбонне (1917). Хотя в очерках «О джахилийской поэзии» (1926) и «Будущее культуры в Египте» (1929) он настаивал на подложности значительной части доисламской словесности арабов и на преемственности «средиземноморской» цивилизации египтян по отношению к греко-­римской античности, но создал и беллетризованные биографии первых халифов — дилогию «Величайшая смута» (1947–1953, об Османе и Али ибн Абу Талибе ) и «Два старца» (1959, об Абу Бакре и Омаре I ). В 1965 его назначил на пост президента Академии арабского языка в Каире Г. А. Насер, который стал глашатаем идеалов арабского социализма , призванных преодолеть травму поражения в Арабо-израильской вой­не 1948–1949 .

Лит .: Arab Nationalism: An Anthology / Ed. S. G. Haim. Berkeley–Los Angeles, 1962; Kenny L. M. Sati‘ al-­Husri’s Views on Arab Nationalism // Middle Eastern Journal. Vol. XVII. 1963. № 3. P. 231–256; Cleveland W. L . The Making of an Arab Nationalist: Ottomanism and Arabism in the Life and Thought of Sati al-­Husri. Princeton, 1971; Тихонова Т. П . Светская концепция арабского национализма: Саты аль-­Хусри. М., 1984; Косач Г. Г. Арабский национализм или арабские национализмы: доктрина, этноним, варианты дискурса // Национализм в мировой истории. М., 2007. Т. К. Кораев.