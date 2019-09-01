Можно ли было избежать Второй мировой войны? 1 сентября 1939 года нацистские войска вторглись на территорию Польши. Началась Вторая мировая война Безусловно, в нашей стране более значима и изучена часть Второй мировой – Великая Отечественная война. Именно она, затронувшая почти каждую семью в республиках бывшего СССР, принесшая столько боли и крови нашему народу, является центральным событием для нас. Тем не менее оставлять без внимания ситуацию в мире и военно-политические предпосылки, приведшие к началу нового мирового конфликта, нельзя. И сегодня мы попробуем порассуждать над главным вопросом, который мучает всех, кто вспоминает страшнейший конфликт в истории человечества. Можно ли было избежать этого конфликта? Интербеллум и Лига наций За красивым... На чтение: 3 минуты

1 сентября 1939 года нацистские войска вторглись на территорию Польши. Началась Вторая мировая война

Безусловно, в нашей стране более значима и изучена часть Второй мировой – Великая Отечественная война . Именно она, затронувшая почти каждую семью в республиках бывшего СССР, принесшая столько боли и крови нашему народу, является центральным событием для нас.

Тем не менее оставлять без внимания ситуацию в мире и военно-политические предпосылки, приведшие к началу нового мирового конфликта, нельзя. И сегодня мы попробуем порассуждать над главным вопросом, который мучает всех, кто вспоминает страшнейший конфликт в истории человечества. Можно ли было избежать этого конфликта?

Интербеллум и Лига наций

За красивым словом «интербеллум» скрывается всего лишь 21 год, прошедший между двумя мировыми войнами. Однако именно в этом периоде стоит искать причины зарождения тех противоречий, что привели к новой войне.

Заседание Лиги наций

Источник: upload.wikimedia.org

В нашей статье мы сознательно уходим от описания общеизвестных фактов, их можно легко найти на нашем портале, поэтому мы будем употреблять лишь их названия. Мы призываем читателя задуматься, поразмыслить вместе в рамках создаваемой в этой статье исторической перспективы.

Итак, после завершения Первой мировой рухнули 4 европейские империи. Границы государств коренным образом изменились, и самих государств стало значительно больше. Молодые республики, больные «здоровым национализмом», жаждали проявить себя на мировой арене, становились акторами международного права и соглашений.

Специально для того, чтобы избежать повторения нового масштабного конфликта, создан был и международный, наднациональный совещательный орган – Лига наций. Там и велись дискуссии о мироустройстве, разграничении и по другим важным вопросам. Роль этого органа год от года становилась слабее, пока нацистская Германия – ключевой игрок – и вовсе не вышла из Лиги, тем самым развязав себе руки.

Тем не менее сама Лига являлась совсем недееспособным и очень ангажированным органом и вряд ли могла повлиять как-либо на предотвращение войны. Этому посвящен наш отдельный материал .

С другой стороны, большая часть непосредственно межгосударственных пактов и соглашений носила декларативный характер. Кроме некоторых договоров, к примеру, Раппальского, который имел реальные последствия для двух стран – СССР и Веймарской республики, остальные так и остались «пожеланиями на бумаге».

Участники Мюнхенского сговора

Источник: upload.wikimedia.org

Более того, с течением времени западные страны, «гаранты Версаля», всё больше скатывались в сторону умиротворения появившейся в 1933 году воинственной нацистской Германии. Дошло даже до откровенного предательства в ходе Мюнхенского сговора .

Все эти политические факторы способствовали всё большему ужесточению противоречий между странами, а решить их можно было только войной. Не стоит забывать, что два таких крупных игрока, как СССР и, как ни странно, США, были выключены из Европейской повестки. И если СССР не принимали идеологически, то изоляционисты в США делали это намеренно.

Экономика

Важнейшим фактором стала и международная экономика. В целом неудачные 20-30-е годы, а на них пришелся мощнейший кризис в Германии и знаменитая «Великая депрессия» в США, заставляли крупных бизнесменов искать новые возможности и рынки сбыта.

Великая депрессия в США, толпы безработных на улице

Источник: upload.wikimedia.org

Таким рынком стали и СССР, и страны Европы. Нетрудно проверить, откуда в Советский Союз доставлялись станки, образцы современной техники и другие средства производства, чьи инженеры и специалисты помогали проектировать и строить промышленные и энергетические объекты. Это совсем не умаляет трудового подвига нашего народа, однако заставляет задуматься об истинных экономических предпосылках Второй мировой.

Американцы вложили огромное количество денег в Европу и СССР, способствуя перевооружению, переоснащению армий, промышленных предприятий, индустриализации. Возможно, крупный бизнес в Германии был заинтересован в новой войне. Об этом говорит и доля американского капитала и технического задела в немецких предприятиях, сотрудничество крупных бизнесменов и банкиров, таких как Ялмар Шахт, с коллегами из других стран. В целом это и привело к «экономическому чуду» в нацистской Германии. А по результатам послевоенного Нюрнбергского процесса ни один из крупных промышленников, ковавших военную мощь вермахта (Тиссен или Крупп), не был наказан, причем по просьбе западных правительств, на которые давил западный же крупный бизнес.

Индустриализация в СССР. Строительство ДнепроГЭС

Источник: lifeglobe.net

Однако, это всего лишь наша теория, факты которой вы можете проверить сами.

Реваншизм

Если вам, согласно распространенному убеждению, кажется, что реваншизм буйным цветом цвел только в Германии, это не так. Да, немцы были основной нацией, чья гордость была действительно растоптана Версалем.

А что же другие? СССР как наследник мировой державы, пережившей жесткий распад, также был выключен из мировой политики. Чувствуя себя мировым игроком, он был лишен такого статуса, а ведь к концу 30-х советское руководство имело все предпосылки, чтобы полагать себя великой державой.

Аллегория реваншизма — картина А. Бетанье. «Темное пятно». 1887. Французскому школьнику рассказывают о «потерянной» в результате франко-прусской войны Эльзас-Лотарингии.

Источник: upload.wikimedia.org

Западные страны при всей их миролюбивости также не были лишены противоречий. Есть мнение, что, если бы не война, распад колониальных систем произошел бы уже в 40-е годы, лишь война на 20 лет заморозила этот процесс. США, метившие в мировые гегемоны, всё более отчетливо давили на Великобританию, традиционно занимавшую этот трон. Другие страны Европы также зависели от своих колониальных владений. Ещё силен был имперский комплекс XIX века: больше колоний, больше рынков сбыта – величественнее держава. Особенно тут выделяется идеология фашистской Италии с её «нашим» Средиземным морем. Тогда как «старые» колониальные страны стремились лишь сохранить свои заморские владения, те, кому их не хватало, стремились их отбить и захватить.

А ведь была ещё и Японская империя, претендовавшая на власть над всем Тихим океаном. Милитаризм и феноменальная жестокость японцев вкупе с их имперской манией величия и расширения также предопределили конфликт в Азии. Война в Китае стала лишь прелюдией ко Второй мировой.

Можно ли избежать?

Наш ответ будет прост – нет. Описанные нами противоречия – политические, экономические, военные и сугубо «моральные» – были неразрешимы.

Возможно, если бы страны вели себя иначе с 1918 года, работали сообща в Лиге наций, отбросили амбиции и обиды, мир не потерял бы 70 миллионов людей. Но когда было по-другому? История ничему не научила людей, развязавших войну, применявших самые немыслимые средства разрушений и убийства (вплоть до атомного оружия). После гитлеровской «пиар-акции» в Гляйвице, с первым рухнувшим красно-белым шлагбаумом на границе Польши был открыт ящик Пандоры, навсегда изменивший мир.

Маршал Франции Ф. Фош

Источник: wahooart.com

И только старый маршал Франции Фош предвидел огромную катастрофу, назвав Версаль «перемирием на 20 лет». Как и Блиох до него предвидел Первую мировую. А это значит, что в мире всегда есть прозорливые люди, которые могут предостеречь других от фатальных ошибок, и наша задача их найти и к ним прислушаться. Тогда, возможно, войн станет меньше.

Обложка: немецкие солдаты ломают польский пограничный шлагбаум 1 сентября 1939 года. Источник: ria.ru

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