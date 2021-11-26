МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА - специализированное учреждение ООН, обеспечивающее выработку конвенций и рекомендаций по вопросам трудового законодательства.
МОТ призвана способствовать решению актуальных социально-трудовых проблем, используя механизм переговоров между представителями работников, предпринимателей и государства, путём реализации общих принципов поддержания социального мира, находящих выражение в международных трудовых стандартах. Штаб-квартира - в Женеве.
Основными задачами и направлениями деятельности МОТ в соответствии с её Уставом являются: разработка международной политики и программ помощи странам-участницам в решении социально-трудовых проблем; защита прав человека на труд и объединение; борьба с бедностью; разработка программ по улучшению условий труда и производственной среды, техники безопасности и гигиены труда; охрана и восстановление окружающей среды; разработка мер по защите наиболее социально уязвимых групп населения (женщин, молодёжи, инвалидов, пожилых людей, мигрантов).
В момент создания МОТ в 1919 году её членами являлись 45 государств, на 2009 год в составе организации 183 государства, в которых проживает 98% населения мира. Советский Союз входил в состав МОТ с 1934 года по 1940 год, а затем возобновил своё членство в 1954 году. Россия как правопреемница международных обязательств Советского Союза стала членом МОТ. В Москве находится офис Субрегионального бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Средства МОТ формируются в основном за счёт членских взносов государств-членов.
Высший орган МОТ - Международная конференция труда, которая определяет направления работы организации, обсуждает наиболее крупные проблемы в сфере трудовых отношений, разрабатывает и утверждает международные трудовые стандарты, принимает резолюции по отдельным вопросам деятельности МОТ. Исполнительный орган МОТ - Административный совет; он направляет деятельность МОТ в период между её конференциями, определяет повестку для конференций и др. совещаний, руководит деятельностью Международного бюро труда (МБТ). МБТ, штаб-квартира которого находится в Женеве, является постоянным секретариатом МОТ, её административным органом, исследовательским и информационным центром. Возглавляет МБТ генеральный директор, который избирается Административным советом сроком на пять лет.