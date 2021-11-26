МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА - специализированное учреждение ООН, обеспечивающее выработку конвенций и рекомендаций по вопросам трудового законодательства.

МОТ при­зва­на спо­соб­ст­во­вать ре­ше­нию ак­ту­аль­ных со­ци­аль­но-тру­до­вых про­блем, используя ме­ха­низм пе­ре­го­во­ров ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми ра­бот­ни­ков, пред­при­ни­ма­те­лей и го­су­дар­ст­ва, пу­тём реа­ли­за­ции об­щих прин­ци­пов под­дер­жа­ния со­ци­аль­но­го ми­ра, на­хо­дя­щих вы­ра­же­ние в ме­ж­ду­на­род­ных тру­до­вых стан­дар­тах. Штаб-квар­ти­ра - в Же­не­ве.

Основными за­да­ча­ми и на­прав­ле­ния­ми дея­тель­но­сти МОТ в со­от­вет­ст­вии с её Ус­та­вом яв­ля­ют­ся: раз­ра­бот­ка ме­ж­ду­народной по­ли­ти­ки и про­грамм по­мо­щи стра­нам-уча­ст­ни­цам в ре­ше­нии со­ци­аль­но-тру­до­вых про­блем; за­щи­та прав че­ло­ве­ка на труд и объ­е­ди­не­ние; борь­ба с бед­но­стью; раз­ра­бот­ка про­грамм по улуч­ше­нию ус­ло­вий тру­да и про­из­вод­ст­вен­ной сре­ды, тех­ни­ки безо­пас­но­сти и ги­гие­ны тру­да; ох­ра­на и вос­ста­нов­ле­ние ок­ру­жаю­щей сре­ды; раз­ра­бот­ка мер по за­щи­те наи­бо­лее со­ци­аль­но уяз­ви­мых групп на­се­ле­ния (жен­щин, мо­ло­дё­жи, ин­ва­ли­дов, по­жи­лых лю­дей, ми­гран­тов).

В мо­мент соз­да­ния МОТ в 1919 году её чле­на­ми яв­ля­лись 45 го­су­дарств, на 2009 год в со­ста­ве ор­га­ни­за­ции 183 го­су­дар­ст­ва, в ко­то­рых про­жи­ва­ет 98% населения ми­ра. Советский Со­юз вхо­дил в со­став МОТ с 1934 года по 1940 год, а за­тем во­зоб­но­вил своё член­ст­во в 1954 году. Рос­сия как пра­во­пре­ем­ни­ца ме­ж­ду­народных обя­за­тельств Советского Сою­за ста­ла членом МОТ. В Мо­ск­ве на­хо­дит­ся офис Суб­ре­гио­наль­но­го бю­ро МОТ для стран Вос­точной Ев­ро­пы и Цен­тральной Азии. Сред­ст­ва МОТ фор­ми­ру­ют­ся в основном за счёт член­ских взно­сов го­су­дарств-чле­нов.

Выс­ший ор­ган МОТ - Ме­ж­ду­на­родная кон­фе­рен­ция тру­да, ко­то­рая оп­ре­де­ля­ет на­прав­ле­ния ра­бо­ты ор­га­ни­за­ции, об­су­ж­да­ет наи­бо­лее круп­ные про­бле­мы в сфе­ре тру­до­вых от­но­ше­ний, раз­ра­ба­ты­ва­ет и ут­вер­жда­ет ме­ж­ду­народные тру­до­вые стан­дар­ты, при­ни­ма­ет ре­зо­лю­ции по отдельным во­про­сам дея­тель­но­сти МОТ. Ис­пол­нительный ор­ган МОТ - Административный со­вет; он на­прав­ля­ет дея­тель­ность МОТ в пе­ри­од ме­ж­ду её кон­фе­рен­ция­ми, оп­ре­де­ля­ет по­ве­ст­ку для кон­фе­рен­ций и др. со­ве­ща­ний, ру­ко­во­дит дея­тель­но­стью Ме­ж­ду­народного бю­ро тру­да (МБТ). МБТ, штаб-квар­ти­ра ко­то­ро­го на­хо­дит­ся в Же­не­ве, яв­ля­ет­ся по­сто­ян­ным сек­ре­та­риа­том МОТ, её административным ор­га­ном, ис­сле­до­ва­тель­ским и ин­фор­мационным цен­тром. Воз­глав­ля­ет МБТ ге­не­раль­ный ди­рек­тор, ко­то­рый изби­ра­ет­ся Административным советом сро­ком на пять лет.

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