Как «испанка» погубила пол-Европы? Не может быть, скажете вы, чтобы прекрасные испанки в мантильях и с кастаньетами могли нанести хоть какой-нибудь ущерб Европе. Всё, оказывается, намного прозаичнее и трагичнее. В 1918–1919 годах по миру прокатилась самая массовая пандемия гриппа за всю историю человечества. По разным данным, этой болезнью заразилось более 500 миллионов человек, или 29,5 % населения планеты, а умерло, по некоторым подсчетам, от 50 до 100 миллионов. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны, но по своим трагическим результатам быстро ее обошла. Красивое название «испанка» появилось случайно. Военная цензура не могла пропустить информацию о начавшейся в армии и среди мирного населения эпидемии,... На чтение: 1 минута

Не может быть, скажете вы, чтобы прекрасные испанки в мантильях и с кастаньетами могли нанести хоть какой-нибудь ущерб Европе. Всё, оказывается, намного прозаичнее и трагичнее.

В 1918–1919 годах по миру прокатилась самая массовая пандемия гриппа за всю историю человечества. По разным данным, этой болезнью заразилось более 500 миллионов человек, или 29,5 % населения планеты, а умерло, по некоторым подсчетам, от 50 до 100 миллионов.

Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны, но по своим трагическим результатам быстро ее обошла.

Красивое название «испанка» появилось случайно. Военная цензура не могла пропустить информацию о начавшейся в армии и среди мирного населения эпидемии, а первые вести с «больничных» фронтов пришли из Испании, которая в то время была страной нейтральной. Следует отметить еще и то, что Испания одной из первых испытала на себе сильную вспышку этой болезни. Ею переболел даже король Альфонс XIII. А уже с легкой руки журналистов болезнь стали звать «испанкой». В отличие от других вирусов гриппа, этот часто поражал молодых и здоровых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Но началось все, по некоторым источникам, вообще за океаном, и первый случай заболевания этой болезнью был зарегистрирован в 1918 году в США.

Бурное развитие в начале XX века транспортных средств (поезда, автомобили, скоростные корабли) позволило «испанке» очень быстро распространиться по всей планете. Во многих странах на целый год были закрыты публичные учреждения. В ряде государств ввели военный режим.

«Испанка» с косой собрала обильную жатву. Были города, в которых не осталось ни одного здорового врача, ни одного могильщика. Людей хоронили десятками, без гробов и отпеваний. За первые полгода грипп убил 25 миллионов человек.

Советская Россия не осталась в стороне от эпидемии. Всего в нашей стране от «испанки» умерло 3 миллиона человек, то есть 3,4 % всего населения. Среди умерших был и всесильный революционер Яков Свердлов. В Одессе погибла звезда немого кино Вера Холодная.

Еще раз так мощно нашу страну грипп поразил в 1977–1978 годах. Эпидемия началась у нас и, естественно, получила название «русский грипп». В Советском Союзе многие вопросы проходили под грифом «секретно», но известно, что жертвами этого гриппа во всем мире стали около 300 тысяч человек.

Читаешь эти строки, и сразу возникает вопрос: возможно ли подобное в наши дни? Эксперты спорят, но многие все-таки считают, что вероятность такого масштабного распространения болезни невелика. Сегодня очень высок уровень гигиены и санитарии, информированности людей. Все мы знаем о необходимости мыть руки перед едой и прививаться от гриппа.

Врачи за эти 100 лет хорошо вооружились против этой болезни. Они прекрасно знают, как ухаживать за больными и предотвращать распространение инфекции. В арсенале имеются такие лекарства, о которых доктора прошлого могли только мечтать.