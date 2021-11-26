ИНТЕРНАЦИОНАЛ 4-й
ИНТЕРНАЦИОНА́Л 4-й - международная организация троцкистов (смотри статью Троцкизм).
Создан в сентябре 1938 года Л.Д. Троцким и его сторонниками. На учредительном конгрессе (проходил в пригороде Парижа; 30 делегатов из стран Западной Европы, США, а также Азии и Латинской Америки) был принят центральный программный документ Интернационала 4-го - «Переходная программа». В основу идеологической доктрины Интернационала 4-го легли политические взгляды Л.Д. Троцкого о «мировой пролетарской революции», повсеместном «свержении империализма и капитализма», строительстве социализма и «вооружённом восстании» как средстве достижения этих целей. Троцкисты критиковали деятельность Коммунистического интернационала (после 4-го конгресса) и Социалистического интернационала как противоречащую интересам рабочего класса и мировой революции.
Троцкистские организации Интернационала 4-го действовали в ряде стран Западной Европы (Великобритании, Франции и др.), Латинской Америки, США и др. С началом Второй мировой войны 1939-1945 руководящий орган Интернационала 4-го - Международный секретариат был перенесён в Нью-Йорк. В годы войны многие европейские и азиатские секции Интернационала 4-го были разгромлены, сохранившиеся оказались отрезанными друг от друга и не имели единого руководящего органа. На европейской конференции Интернационала 4-го в феврале 1944 года участники избрали Европейский секретариат. В ходе 2-го конгресса (апрель 1948 года) обсуждались резолюции, посвящённые еврейскому вопросу, сталинизму, колониальным государствам. На 3-м конгрессе (1951 год) рассматривалась возможность начала в обозримом будущем «мировой гражданской войны». Во избежание изоляции Интернационала 4-го организационный секретарь Европейского бюро М. Пабло предложил перейти к тактике энтризма (вступления) в коммунистические и социал-демократические партии.
В 1953 году в рядах Интернационала 4-го произошёл раскол, который привёл к возникновению двух группировок: Международного секретариата во главе с Пабло и Международного комитета во главе с руководителем троцкистов США Д. Кенноном. На 4-м конгрессе (1954 год), проведённом под руководством Международного секретариата, усугубились идеологические противоречия, в результате которых от организации откололись британские, французские и американские секции. 5-й конгресс (октябрь 1957 года) принял решение о поддержке революционных партизанских движений, возникающих в колониях и неоколониях. На 6-м конгрессе (1961 год) удалось преодолеть ряд политических разногласий между сторонниками Международного секретариата и руководством Социалистической рабочей партии США. В 1962 сформирована комиссия по проведению объединительного конгресса. На 7-м конгрессе (июнь 1963 года) избран Объединённый секретариат и принята резолюция «Динамика мировой революции сегодня», подготовленная Э. Манделем и Дж. Хансем. В резолюции 8-го конгресса (декабрь 1965 года) «Международная ситуация и задача марксистов» акцентировалось внимание на необходимости радикализации выступлений студенчества и молодёжи. 9-й и 10-й конгрессы (1969 год и 1974 год) продолжили курс, объявленный на 8-м конгрессе. 11-й конгресс (ноябрь 1979 года) открыл дискуссию о месте плюрализма в социалистической демократии.
В мае 1982 года руководство Социалистической рабочей партии США выступило против теории перманентной революции, ключевого элемента троцкизма, что привело к очередному расколу в рядах Интернационала 4-го, который произошёл на 12-м конгрессе (январь 1985 года). В резолюциях 13-го (февраль 1991 года) и 14-го (июнь 1995 год) конгрессов были отмечены изменения в мировом балансе сил в связи с распадом СССР, освещались вопросы европейской интеграции, феминизма, влияния перестройки на коммунистические партии и международное рабочее движение. На 15-м конгрессе (февраль 2003) объявлено о политике открытости и взаимодействия с различными политическими течениями; принят новый устав, согласно которому полномочия Объединённого секретариата перешли двум новым органам Интерационала 4-го - Международному комитету и Исполнительному бюро.