ИНТЕРНАЦИОНАЛ 4-й

ИНТЕРНАЦИОНА́Л 4-й - ме­ж­ду­народная ор­га­ни­за­ция троц­ки­стов (смотри статью Троц­кизм ).

Соз­дан в сентябре 1938 года Л.Д. Троц­ким и его сто­рон­ни­ка­ми. На уч­ре­дительном кон­грес­се (про­хо­дил в при­го­ро­де Па­ри­жа; 30 де­ле­га­тов из стран Западной Ев­ро­пы, США, а так­же Азии и Латинской Аме­ри­ки) был при­нят центральный про­грамм­ный до­ку­мент Интернационала 4-го - «Пе­ре­ход­ная про­грам­ма». В ос­но­ву идео­ло­гической док­три­ны Интернационала 4-го лег­ли по­ли­тические взгля­ды Л.Д. Троц­ко­го о «ми­ро­вой про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции», по­все­ме­ст­ном «свер­же­нии им­пе­риа­лиз­ма и ка­пи­та­лиз­ма», строи­тель­ст­ве со­циа­лиз­ма и «воо­ру­жён­ном вос­ста­нии» как сред­ст­ве дос­ти­же­ния этих це­лей. Троц­ки­сты кри­ти­ко­ва­ли дея­тель­ность Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла (по­сле 4-го кон­грес­са) и Со­циа­ли­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла как про­ти­во­ре­ча­щую ин­те­ре­сам ра­бо­че­го клас­са и ми­ро­вой ре­во­лю­ции.

Троц­ки­ст­ские ор­га­ни­за­ции Интернационала 4-го дей­ст­во­ва­ли в ря­де стран Западной Ев­ро­пы (Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции и др.), Латинской Аме­ри­ки, США и др. С на­ча­лом Вто­рой ми­ро­вой вой­ны 1939-1945 ру­ко­во­дя­щий ор­ган Интернационала 4-го - Ме­ж­ду­народный сек­ре­та­ри­ат был пе­ре­не­сён в Нью-Йорк. В го­ды вой­ны мно­гие ев­ропейские и ази­атские сек­ции Интернационала 4-го бы­ли раз­гром­ле­ны, со­хра­нив­шие­ся ока­за­лись от­ре­зан­ны­ми друг от дру­га и не име­ли еди­но­го ру­ко­во­дя­ще­го ор­га­на. На ев­ропейской кон­фе­рен­ции Интернационала 4-го в феврале 1944 года уча­ст­ни­ки из­бра­ли Ев­ропейский сек­ре­та­ри­ат. В хо­де 2-го кон­грес­са (апрель 1948 года) об­суж­да­лись ре­зо­лю­ции, по­свя­щён­ные ев­рей­ско­му во­про­су, ста­ли­низ­му, ко­ло­ни­аль­ным го­су­дар­ст­вам. На 3-м кон­грес­се (1951 год) рас­смат­ри­ва­лась воз­мож­ность на­ча­ла в обо­зри­мом бу­ду­щем «ми­ро­вой гражданской вой­ны». Во из­бе­жа­ние изо­ля­ции Интернационала 4-го ор­га­ни­за­ци­он­ный сек­ре­тарь Ев­ропейского бю­ро М. Паб­ло пред­ло­жил пе­рей­ти к так­ти­ке эн­триз­ма (всту­п­ле­ния) в ком­му­ни­стические и со­ци­ал-де­мо­кра­тические пар­тии.

В 1953 году в ря­дах Интернационала 4-го про­изо­шёл рас­кол, ко­то­рый при­вёл к воз­ник­но­ве­нию двух груп­пи­ро­вок: Ме­ж­ду­народного сек­ре­та­риа­та во гла­ве с Паб­ло и Ме­ж­ду­народного комитета во гла­ве с ру­ко­во­ди­те­лем троц­ки­стов США Д. Кен­но­ном. На 4-м кон­грес­се (1954 год), про­ве­дён­ном под ру­ко­во­дст­вом Ме­ж­ду­народного сек­ре­та­риа­та, усу­гу­би­лись идео­ло­гические про­ти­во­ре­чия, в ре­зуль­та­те ко­то­рых от ор­га­ни­за­ции от­ко­ло­лись британские, французские и американские сек­ции. 5-й кон­гресс (октябрь 1957 года) при­нял ре­ше­ние о под­держ­ке ре­во­люционных пар­ти­зан­ских дви­же­ний, воз­ни­каю­щих в ко­ло­ни­ях и нео­ко­ло­ни­ях. На 6-м кон­грес­се (1961 год) уда­лось пре­одо­леть ряд по­ли­тических раз­но­гла­сий ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми Ме­ж­ду­народного сек­ре­та­риа­та и ру­ко­во­дством Со­циа­ли­стической ра­бо­чей пар­тии США. В 1962 сфор­ми­ро­ва­на ко­мис­сия по про­ве­де­нию объ­еди­ни­тель­но­го кон­грес­са. На 7-м кон­грес­се (июнь 1963 года) из­бран Объ­е­ди­нён­ный сек­ре­та­ри­ат и при­ня­та ре­зо­лю­ция «Ди­на­ми­ка ми­ро­вой ре­во­лю­ции се­го­дня», под­го­тов­лен­ная Э. Ман­де­лем и Дж. Хан­сем. В ре­зо­лю­ции 8-го кон­грес­са (декабрь 1965 года) «Ме­ж­ду­на­род­ная си­туа­ция и за­да­ча мар­ксис­тов» ак­цен­ти­ро­ва­лось вни­ма­ние на не­об­хо­ди­мо­сти ра­ди­ка­ли­за­ции вы­сту­п­ле­ний сту­ден­че­ст­ва и мо­ло­дё­жи. 9-й и 10-й кон­грес­сы (1969 год и 1974 год) про­дол­жи­ли курс, объ­яв­лен­ный на 8-м кон­грес­се. 11-й кон­гресс (но­ябрь 1979 года) от­крыл дис­кус­сию о мес­те плю­ра­лиз­ма в со­циа­ли­стической де­мо­кра­тии.

В мае 1982 года ру­ко­вод­ство Со­циа­ли­стической ра­бо­чей пар­тии США вы­сту­пи­ло про­тив тео­рии пер­ма­нент­ной ре­во­лю­ции, клю­че­во­го эле­мен­та троц­киз­ма, что при­ве­ло к оче­ред­но­му рас­ко­лу в ря­дах Интернационала 4-го, ко­то­рый про­изо­шёл на 12-м кон­грес­се (январь 1985 года). В ре­зо­лю­ци­ях 13-го (февраль 1991 года) и 14-го (июнь 1995 год) кон­грес­сов бы­ли от­ме­че­ны из­ме­не­ния в ми­ро­вом ба­лан­се сил в свя­зи с рас­па­дом СССР , ос­ве­ща­лись во­про­сы ев­ропейской ин­те­гра­ции, фе­ми­низ­ма, влия­ния пе­ре­строй­ки на ком­му­ни­стические пар­тии и ме­ж­ду­народное ра­бо­чее дви­же­ние. На 15-м кон­грес­се (февраль 2003) объ­яв­ле­но о по­ли­ти­ке от­кры­то­сти и взаи­мо­дей­ст­вия с различными по­ли­тическими те­че­ния­ми; при­нят но­вый ус­тав, со­глас­но ко­то­ро­му пол­но­мо­чия Объ­е­ди­нён­но­го сек­ре­та­риа­та пе­ре­шли двум но­вым ор­га­нам Интерационала 4-го - Меж­ду­народному комитету и Ис­пол­ни­тель­но­му бю­ро.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)