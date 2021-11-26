ДИМИТРОВ ГЕОРГИ МИХОВ

ДИМИТРОВ ГЕОРГИ МИХОВ (Ге­ме­то) - болгарский политический деятель.

По про­фес­сии врач. С 1922 года член Бол­гар­ско­го зем­ле­дель­че­ско­го на­род­но­го сою­за (БЗНС), с 1932 года один из его ли­де­ров. По­сле государственного пе­ре­во­ро­та 19.5.1934 года на­хо­дил­ся в оп­по­зи­ции пра­вя­ще­му ре­жи­му. В начале 1941 года го­то­вил государственный пе­ре­во­рот с це­лью соз­да­ния пра­ви­тель­ст­ва про­бри­тан­ской ори­ен­та­ции. Вы­сту­пал про­тив при­сое­ди­не­ния Бол­га­рии к Пак­ту трёх дер­жав 1940 года. В феврале 1941 года не­ле­галь­но по­ки­нул стра­ну. С вес­ны 1941 года председатель эмиг­рант­ско­го болгарского национального комитета «Сво­бод­ная и не­за­ви­си­мая Бол­га­рия», соз­дан­но­го в Ие­ру­са­ли­ме при со­дей­ст­вии британских спец­служб. Ру­ко­во­дил од­но­имённой ан­ти­фа­ши­ст­ской ра­дио­стан­ци­ей, ве­щав­шей на Бол­га­рию. В сентябре 1944 года вер­нул­ся на ро­ди­ну, с октября 1944 года главный сек­ре­тарь БЗНС, один из ли­де­ров пра­во­го кры­ла пар­тии. В рам­ках Отечественного фрон­та про­во­дил не­за­ви­си­мый курс. В январе 1945 года сме­щён со сво­его по­ста при ак­тив­ном со­дей­ст­вии советских пред­ста­ви­те­лей в Со­юз­нической кон­троль­ной ко­мис­сии. В мае 1945 года ис­клю­чён из БЗНС, эмиг­ри­ро­вал, в 1946 году за­оч­но при­го­во­рён болгарским су­дом к по­жиз­нен­но­му за­клю­че­нию. 11.8.1948 года в Ва­шинг­то­не воз­гла­вил вос­соз­дан­ный комитет «Сво­бод­ная и не­за­ви­си­мая Бол­га­рия», дея­тель­ность ко­то­ро­го име­ла ан­ти­ком­му­ни­стическую на­прав­лен­ность (ко­ми­тет был при­знан Государственным департаментом США един­ст­вен­ным официальным пред­ста­ви­те­лем болгарской эмиг­ра­ции). В но­ябре 1992 года прах Димитрова был пе­ре­за­хо­ро­нен в Бол­га­рии.