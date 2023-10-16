10 класс | Всеобщая история

Балканские войны 1912–1913 гг.: далекие предпосылки и долгое эхо. М., 2024

Гусев Н. , Котов Б.

В книге представлены статьи восемнадцати ученых из России, Болгарии, Северной Македонии и Сербии, посвященные Балканским войнам 1912–1913 гг. Работы охватывают не только сам конфликт, но и подготовку к нему, его завершение, влияние на модернизационные процессы на полуострове и на историческую память балканских народов. Представлены военный и дипломатический аспекты этих событий, показано отношение к ним извне ― российского, немецкого, словенского и чешского обществ.