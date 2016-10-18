«Прощание славянки» на пороховой бочке. К годовщине Первой Балканской войны 18 октября 1912 года Сербия и Болгария объявили войну Турции – так начиналась Первая Балканская война, от которой у нас появилось «Прощание славянки». Сегодня, в 104-ю годовщину Первой Балканской войны, уместно поговорить о том, что в момент, когда фитиль уже подожжён, «пороховой бочкой» может стать кто угодно. На чтение: 2 минуты

18 октября 1912 года Сербия и Болгария объявили войну Турции – так начиналась Первая Балканская война, от которой у нас появилось «Прощание славянки».

«Маленьких» и «далёких» войн не бывает. Если у великих держав не чешутся руки, то державы невеликие берутся за оружие неохотно, редко и ненадолго. И мы можем даже и не узнать, кто и зачем там стреляет друг в друга на краю географии. Другое дело – если желание повоевать уже прижилось в головах, принимающих решения, и вызывает массовый энтузиазм.

Сегодня, в 104-ю годовщину Первой Балканской войны, уместно поговорить о том, что в момент, когда фитиль уже подожжён, «пороховой бочкой» может стать кто угодно.

Как это было

В 1912-м коалиция православных государств (Черногория, Греция, Болгария, Сербия), менее чем за столетие до того получивших независимость от Османской империи, потребовала от Стамбула предоставления автономии Македонии и нетурецким народам Балкан, а также создания школ для греков, болгар, сербов.

Турки отказались. Армии Балканского Союза перешли в наступление.

Дальнейшие события наглядно показали, насколько впала в ничтожество некогда Блистательная Порта – менее чем за 8 месяцев турецкая армия на европейском театре военных действий (ТВД) была разгромлена бывшими подданными султана. По итогам мирного договора Турция потеряла практически все свои владения в Европе (её территория представляла собой длинный «язык» до самой Албании включительно, отделявший южные славянские государства от Греции).

Чем закончилось

Что же мы получили от этой скоротечной кампании, о которой уже мало кто и помнит? Как ни удивительно, но довольно много.

Во-первых, именно по итогам этой войны в основном сформировались нынешние границы на Балканах. Во всяком случае – в части турецких владений. Первая Мировая Война и гражданская война в Турции радикально их не изменила.

Границы же между бывшими союзниками менялись неоднократно – после Второй Балканской (она начнётся очень скоро и завершится быстро, уложившись в июнь-июль 1913-го), обеих мировых войн и распада Югославии.

Во-вторых, мирный договор в Лондоне (май 1913-го) требовал от Балканского Союза самостоятельно урегулировать статус бывших турецких владений, чего они предсказуемо сделать не смогли и перегрызлись между собой.

Итоги Второй Балканской войны создали локальные условия для конфликта между Австро-Венгрией с балканскими странами, который меньше чем через год привёл к Первой Мировой войне. Ну а итоги Первой Мировой сделали неизбежной Вторую Мировую войну.

В-третьих, Первая Балканская одарила человечество новой военной техникой. В частности, впервые на европейском ТВД были использованы скорострельная артиллерия, пулемёты и авиация (для разведки и даже бомбардировки). Ранее эти типы вооружений в Европе не применялись – только в колониальных конфликтах в Африке (англо-бурская) и региональных – в Азии (русско-японская война).

Естественно, применение этих новинок отразилось на тактике и стратегии. В Первой Балканской даже на каком-то этапе обозначился «позиционный тупик», который военные теоретики успешно прошляпили – потому что болгарская армия была ослаблена эпидемией тифа, а сам тупик был довольно легко преодолён в силу слабости турецкой армии.

В-четвертых, конкретно в России эта война вызвала всплеск патриотизма, волонтёрства и связанного с ним стихийного творчества народных масс.

Справедливости ради надо отметить, что это был далеко не первый пример такого рода. Точно так же во время англо-бурской войны, которая проходила далеко за пределами зоны непосредственных интересов Российской империи, российская общественность встала на сторону буров. Формировались полевые госпитали, в Африку хлынул поток добровольцев, родилась и народная песня «Трансвааль, страна моя».

Приятный сопутствующий бонус

То же самое, только, пожалуй, в больших масштабах, происходило и во время Балканской войны. Главным же музыкальным ее итогом стало появление знаменитейшей мелодии «Прощание славянки».

История возникновения этого произведения до сих пор во многом загадочна и где-то напоминает детектив.

По официальной версии, написал мелодию штаб-трубач стоявшего в Тамбове запасного кавалерийского полка Василий Агапкин. Записал и издал мелодию, а также дал ей название Яков Богорад из Симферополя. Однако в его архивах упоминания об Агапкине нет, как нет упоминаний об издании марша в каталогах издательства Циммермана за 1910—1914 года.

Ещё одна загадка – популярное заблуждение, что марш был запрещён в СССР до самой «хрущёвской оттепели» как «контрреволюционный» (а он действительно был популярен в белом движении и странах Антанты). И это несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев (в том числе столь авторитетных, как маршал Будённый) и документы (факт неоднократного издания пластинок с маршем начиная с 1929 года).

Тем не менее, отсутствующий в архивах и даже «запрещённый» марш вполне себе успешно исполнялся, прежде всего – автором Агапкиным. Первый раз он прозвучал в Тамбове в 1912 году, два других самых известных исполнения: 7 ноября 1941 года во время легендарного парада в Москве, причём сводным оркестром дирижировал сам Агапкин; в 1957 году в фильме «Летят журавли».

Несмотря на все приключения, «Прощание славянки» популярно она до сих пор. Отражена мелодия даже в памятниках – в поставленном РВИО на Белорусском вокзале и очень похожем – в комплексе музея Великой Отечественной войны в Минске.

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Трудно не заметить, насколько нынешняя ситуация схожа с той. Даже регион основных событий (Южная Европа и Ближний Восток – вблизи с территорией Турции) в основном тот же. Очень похоже реагирует на войны и внутренние конфликты российское общество. Так же шатаются от легких дуновений этих конфликтов огромные империи.

Чем всё это закончится и что мы ещё увидим, никто не знает – мы находимся только в начале процесса трансформации миропорядка, формирование которого началось с Первой Балканской, в том числе, войны.