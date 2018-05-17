Как появились деловой костюм и дресс-код? В наше время под дресс-кодом понимаются нормы и правила в одежде, предписывающие человеку выглядеть определенным образом в зависимости от мероприятия, на котором он собирается присутствовать. И понятие дресс-кода неизменно сопряжено с представлением о деловом костюме. Но как все это появилось? В разные времена Определенные требования к одежде существовали в разные времена и в разных культурах. В Античности такие предписания были для людей разных профессий и слоев населения, разного статуса в обществе. Например, в Древней Греции одежда свободного человека и раба различалась. В Древнем Риме наличие пурпурного цвета в одеяниях означало принадлежность их владельца к государственной власти. Аналогично обстояло дело с... На чтение: 1 минута

В наше время под дресс-кодом понимаются нормы и правила в одежде, предписывающие человеку выглядеть определенным образом в зависимости от мероприятия, на котором он собирается присутствовать. И понятие дресс-кода неизменно сопряжено с представлением о деловом костюме. Но как все это появилось?

В разные времена

Определенные требования к одежде существовали в разные времена и в разных культурах. В Античности такие предписания были для людей разных профессий и слоев населения, разного статуса в обществе. Например, в Древней Греции одежда свободного человека и раба различалась. В Древнем Риме наличие пурпурного цвета в одеяниях означало принадлежность их владельца к государственной власти. Аналогично обстояло дело с желтым цветом в Древнем Китае. Все это напоминает цветовую дифференциацию штанов, позволявшую жителям вымышленной планеты Плюк из фильма «Кин-дза-дза!» демонстрировать свой социальный статус.

Родом из Англии

Такое понятие, как «дресс-код» (от англ. dress code – «кодекс одежды»), впервые появилось в Англии более ста лет назад. Смысл явления состоял в том, что любой образованный человек в состоянии понять зашифрованный язык костюма, платья. Например, по одежде можно определить, к какой профессиональной группе принадлежит человек. В некоторых компаниях существует свой дресс-код, продолжающий корпоративную культуру. Сотрудник, подписывая трудовой договор, может быть обязан соблюдать требования к одежде, принятые в фирме.

Существует около десяти дресс-кодов, определяющих внешний вид человека в зависимости от времени суток и вида мероприятия, которое он посещает. Есть также практика указывать требуемую форму одежды в официальных приглашениях или анонсах событий.

Деловой костюм

Деловой костюм в данном случае – одна из форм одежды, которая принята в бизнес-среде и полагается при посещении официальных мероприятий. Строгий костюм относится к деловому стилю одежды. С начала прошлого столетия классический деловой дресс-код для мужчин практически не изменился – он холодно относится к веяниям моды, оставаясь весьма консервативным: рубашка, галстук или бабочка, пиджак с брюками из одной ткани, иногда жилет, классические туфли и минимум аксессуаров (например, карманные часы, запонки, нагрудный платок).

Кстати, женский деловой дресс-код тоже появился благодаря англичанам, во многом это связано с эмансипацией. Уже к концу XIX века женщины были полны решимости доказать всем, в том числе самим себе, что способны на большее, чем просто быть домохозяйками. Получив право работать и работать за деньги, как и мужчины, женщинам понадобилась соответствующая одежда. В начале XX века английский кутюрье Джон Редферн начал шить женские сюртуки, по крою похожие на мужские. Немногие женщины, работавшие секретарями и учителями, носили максимально простую и сдержанную одежду: длинную и узкую черную юбку с поясом, белую блузку с брошью у высокого воротника-стойки. При выходе на улицу надевался длинный пиджак из одной с юбкой ткани. А вот женские брюки стали входить в обиход спустя почти сто лет...

Кстати, в музее военной истории Российского военно-исторического общества «Стрелецкие палаты» проходит выставка русского женского костюма XVII века «Расшиты шелком, жемчугом и златом», где можно увидеть костюмы современниц Московской Руси. ( http://www.museumrvio.ru/exhibitions/vystavka-russkogo-zhenskogo-kostyuma-xvii-veka-rasshity-shelkom-zhemchugom-i-zlatom-v-muzee-moskovskikh-strelcov-streleckie-palaty/ ) Приглашаем!