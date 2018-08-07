Почему США так и не покаялись за Хиросиму и Нагасаки В годовщину бомбардировки Хиросимы портал «История.РФ» обсудил с экспертом, почему японцы замалчивают вину американцев в своей национальной трагедии и почему США не спешат извиняться за содеянный геноцид. Более чем 70 лет назад в истории Японии произошла одна из самых страшных трагедий: 6 и 9 августа 1945 года американские бомбардировщики сбросили атомные бомбы на города Хиросима и Нагасаки. Разрушения и человеческие жертвы были колоссальными, и страшное эхо того ужаса, который потряс не только Японию, но и весь мир, не утихает до сих пор. Мы и сегодня с дрожью вспоминаем Хиросиму, рассматривая жуткие кадры, сделанные вскоре после бомбежки. В течение считаных минут... На чтение: 3 минуты

В годовщину бомбардировки Хиросимы портал «История.РФ» обсудил с экспертом, почему японцы замалчивают вину американцев в своей национальной трагедии и почему США не спешат извиняться за содеянный геноцид.

Более чем 70 лет назад в истории Японии произошла одна из самых страшных трагедий: 6 и 9 августа 1945 года американские бомбардировщики сбросили атомные бомбы на города Хиросима и Нагасаки. Разрушения и человеческие жертвы были колоссальными, и страшное эхо того ужаса, который потряс не только Японию, но и весь мир, не утихает до сих пор.

Мы и сегодня с дрожью вспоминаем Хиросиму, рассматривая жуткие кадры, сделанные вскоре после бомбежки. В течение считаных минут 90 процентов людей, находившихся на расстоянии 800 метров и меньше от эпицентра взрыва, были мертвы. Сперва Хиросиму, а через три дня и Нагасаки охватили пожары, вскоре объединившиеся в один большой огненный смерч, создавший сильный ветер, направленный к эпицентру. В Хиросиме этот смертельный огненный вихрь захватил свыше 11 квадратных километров города. Те, кто в момент взрыва находился в его эпицентре или поблизости, были буквально стерты в пыль – люди распадались на молекулы в раскаленном воздухе.

Общее число жертв ядерной атаки в Японии составило от 70 до 80 тысяч человек, но это лишь те, кто погиб непосредственно в момент взрыва бомбы. К концу 1945 года из-за губительного воздействия радиации и других отложенных эффектов взрыва число жертв Хиросимы и Нагасаки резко выросло, составив, по разным оценкам, от 90 до 166 тысяч человек. А в течение следующих пяти лет после трагедии общее количество погибших, с учетом умерших от рака и других долгосрочных воздействий взрыва, могло достичь или даже превысить 200 тысяч человек…

Каждый год в Японии проходят траурные церемонии, куда съезжаются делегаты со всего мира, включая, как ни странно, США. Однако ни одно американское правительство до сих пор не принесло извинений за эти бесчеловечные расправы над сотнями тысяч ни в чем не повинных людей, даже несмотря на то, что в 2016 году президент США Барак Обама совершил официальный визит в Хиросиму.

Многих это может шокировать, но сами японцы предпочитают не упоминать, что это именно Америка виновата в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки! В Стране восходящего солнца об этом просто не говорят, и все выглядит так, словно пылающие огненные шары, сровнявшие два города с землей, прилетели из ниоткуда. Что движет японцами в этой ситуации – доведенная до крайности политкорректность или страх маленькой страны, попавшей в зависимость от крупной военной державы? Об этом и многом другом мы поговорили с профессором Восточного университета, членом исполнительного совета Ассоциации историков Второй мировой войны Анатолием Кошкиным.

– Конечно, Соединенные Штаты Америки – это крупное, значимое государство, и там существуют разные силы, разные слои. У меня, например, там есть хорошие знакомые среди ученых. В любой стране есть ястребы и есть голуби, но когда речь идет об использовании ядерного оружия, то это бряцание атомными бомбами и ядерными ракетами, конечно, характеризует истеблишмент Соединенных Штатов отнюдь не с лучшей стороны. И в статье я специально подчеркнул, что ярким примером [подобного поведения американцев] является ситуация у берегов КНДР, куда Трамп подогнал авианосцы, которые, как вы знаете, снаряжены огромным количеством самолетов и ракет с ядерными зарядами. Ситуация там складывается весьма и весьма тревожно. Конечно, что-то нас пока еще спасает от ядерного конфликта, но в этом плане американцы, и особенно Трамп, ведут себя как слон в посудной лавке, а ведь тут нужно проявлять гораздо больше терпения и понимания. Но они не хотят этого! Они считают, что они великие, что они должны руководить всем миром, и никак не хотят смириться с тем, что кроме них есть и другие достойные страны и народы.

– Вы полагаете, что власти США действительно до сих пор считают бомбардировку Хиросимы и Нагасаки верным решением? Может быть, они все-таки испытывают если не стыд, то хотя бы некоторое сожаление и сочувствие? Ведь, к примеру, каждый год 6 августа в Хиросиме проходит траурная церемония, и в этом году на ней в том числе присутствовали представители США. О чем это может говорить? И не выглядит ли это немного странно? Знаете, как будто немецкая делегация приехала на траурные мероприятия куда-нибудь в Санкт-Петербург или Волгоград…

– Нет, это вовсе не странно. В последний раз, когда я там присутствовал в 2015 году на юбилейном церемониальном мероприятии по случаю 70-летия атаки на Хиросиму, там был представитель Госдепартамента США. Конечно, не министр и не госсекретарь, но все-таки представитель Госдепа. Он выступил там с краткой речью. Особое внимание Америки к Хиросиме началось после посещения этого города Обамой в 2016 году.Посол США в Японии тоже неоднократно посещала Хиросиму. С тех пор они, видимо, приняли решение участвовать в этих мероприятиях для того, чтобы как-то смягчить мировое общественное мнение о США, к которым до сих пор есть большие претензии в плане того, что они не хотят ни покаяться, ни извиниться. Поэтому мне кажется, что их участие в этих мероприятиях тоже вполне сознательно просчитано.

– Возможно ли здесь в принципе надеяться на какое-то покаяние?

– Дело в том, что 7 декабря 1941 года произошла атака японцев на Перл-Харбор. И, конечно, американцы использовали эти атомные бомбы, обрушившиеся на Хиросиму, в том числе и как реванш за Перл-Харбор. Японцы это понимают. Они, кстати, не настаивают на извинении! Речь идет даже не о том, чтобы кто-то вставал на колени и каялся; речь идет просто-напросто об элементарном признании того, что в той ситуации, возможно, не было необходимости использовать это атомное оружие.

– А ее действительно не было?

– Конечно. Никакой военной цели и военной необходимости использования такого оружия в августе 1945 года не было. И это признают сами американцы – бывшие командующие, бывший министр обороны. Было это сделано с единственной целью: продемонстрировать миру, и в первую очередь Советскому Союзу, который набрал силы и авторитет после победы над Германией, обладание сверхоружием, чтобы воплощать свои планы мирового господства в реальность.

– Вы неоднократно отмечали, что в Японии никогда не упоминают о том, что бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросила именно Америка, и стараются всячески избегать любого упоминания США в связи с этой трагедией. Многим это может показаться странным. Неужели японцы до такой степени политкорректны и скромны?

– Тут речь не о скромности. Япония, по сути, является полуоккупированным государством. Сами японцы признают, что они являются протекторатом США, причем это для них не обидное слово, поскольку protect значит «защищать». Этот статус Японии закреплен договором о безопасности, заключенным с США, которые взяли на себя обязательство в военном отношении защищать Японию. Поэтому, естественно, наличие более 100 военных баз и военных объектов на территории Японии оказывает серьезное воздействие и на менталитет, и на политику японского государства. Понятно, что они стараются лишний раз не ущемлять гордость и авторитет США, подчеркивая их антигуманную политику. Причем эта политика ведь была у Америки не только в 1945 году, но даже в годы холодной войны и после. Хотя я не разделяю мнение о том, что холодная война окончилась. Где же она окончилась, когда после распада Советского Союза войн стало еще больше, причем они стали гораздо горячее и острее! Посмотрите на Ближний Восток и тот же Корейский полуостров – там все что угодно может возникнуть! Понимаете, то, что мы называем окончанием холодной войны, – это было внешнее затухание. Американцы в какой-то момент убедили себя в том, что с Россией и Китаем можно не считаться, а они – единственная руководящая держава на вечные времена. Но жизнь развивается не так, как они запланировали, поэтому эта конфронтация будет продолжаться…