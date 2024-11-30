Военкор, художник, авиатор, мемуарист. Неизвестный Уинстон Черчилль 30 ноября исполняется 150 лет Уинстону Черчиллю.

Фигура Уинстона Черчилля занимает заметное место в ряду политических титанов XX века. Его долгая жизнь вместила бурную юность на полях сражений, ошеломляющий литературный успех, полную противоречий политическую карьеру, дважды возносившую его на самую вершину британского олимпа – пост премьер-министра. Его имя получило известность на рубеже веков и не сходило с уст более шести десятилетий, но подлинная звезда Черчилля взошла в 1940 году, когда Британия оказалась на краю пропасти. Его мужество, самообладание и решимость, его «ничего кроме крови, пота и слез» вдохновили нацию на борьбу.

Отношение Черчилля к Советскому Союзу – сложная симфония противоречий. Яростный враг большевизма, после 22 июня 1941 года он встал на сторону СССР, с восхищением отзывался о героизме Красной Армии, признавал государственные таланты Сталина, однако после победы над фашизмом первым заговорил о «железном занавесе» и Холодной войне. В Черчилле удивительным образом сочетались стратег и романтик, воин и художник. Он не просто вошел в историю – он творил ее, пером и поступками, оставляя в каждом ее повороте след своего бесстрашного духа.

Происхождение и молодые годы

Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль родился 30 ноября 1874 года в Бленхеймском дворце, резиденции герцогов Мальборо. По своему отцу, эксцентричному политику-консерватору Рэндольфу Черчиллю, дослужившемуся до министерских портфелей, Уинстон принадлежал к роду знаменитого полководца войны за Испанское наследство Джона Черчилля, 1-го герцога Мальборо, а через мать Дженни породнился с фамилией крупного американского финансиста Леонарда Джерома. Энергия и жизнелюбие американского деда, про которого говорили, что в его присутствии «скачут быстрее, плывут скорее и веселее пируют», передались Черчиллю.

Родители были слишком заняты собой: отец – политикой и дворцовыми интригами, мать – светскими развлечениями. Поэтому они перепоручили воспитание старшего сына няне Элизабет Эверест, с которой Черчилль сохранил теплые отношения вплоть до ее смерти в 1895 году. Первоначальное образование Уинстон получил в школе Св. Георгия в Аскоте и школе Томсон в Брайтоне, а в 13 лет поступил в престижную школу Харроу. Независимый и упрямый характер долгое время мешал Черчиллю сосредоточиться на учебе, но именно в Харроу он увлекся историей и ораторским искусством, достигнув в этих дисциплинах впечатляющих высот. Кроме того, Черчилль стал чемпионом школы по фехтованию.

Армейская служба и журналистика

В 15 лет Уинстон решил стать военным, чему способствовали как бойцовский характер, так и увлечение историей. Выбор пал на Королевский военный колледж Сандхерст, готовивший пехотинцев и кавалеристов. Но вступительные экзамены осенью 1892 года обернулись провалом – будущий премьер завалил математику. Только энергичная подготовка под руководством опытного репетитора позволила летом 1893 года со второй попытки стать курсантом-кавалеристом.

Несмотря на суровую дисциплину, Черчилль быстро освоился в военной среде. Из Сандхерста он выпустился двадцатым по успеваемости из ста тридцати человек, и в феврале 1895 года в чине младшего лейтенанта получил назначение в 4-й гусарский полк. Осенью того же года Черчилль отправился в командировку на Кубу, где стал свидетелем подавления народного восстания испанскими войсками. Здесь молодой офицер впервые оказался под огнем и приобрел две привычки на всю жизнь – любовь к послеобеденной сиесте и хорошим сигарам. На Кубе Черчилль дебютировал как журналист, сразу же заполучив благосклонность публики.

В сентябре 1896 года 4-й полк отправился в индийский Бангалор. Однообразная служба в захолустном гарнизоне тяготила энергичного офицера, и когда в 1897 году горные племена Малаканда на индо-афганской границе подняли мятеж, Черчилль напросился в действующую армию военным корреспондентом. В ходе кампании он проявил отчаянную храбрость, а его яркие газетные репортажи стали основой для первой книги.

В июле 1898 года, добившись временного зачисления в 21-й уланский полк и заключив договор с газетой «Морнинг Пост», храбрый лейтенант присоединился к британской армии в Египте. Он принял участие в решающей битве при Омдурмане против армии махдистов, убив «трех определенно и двоих вероятней всего» . По возвращении в Бангалор Черчилль выиграл армейский чемпионат Индии по поло и в мае 1899 года подал в отставку, чтобы посвятить себя политике. Однако новая война, на этот раз с бурами в Южной Африке, вновь поманила его. Как военкор «Морнинг Пост», он прибыл в Кейптаун 31 октября 1899 года, но уже через две недели попал в плен. Дерзкий побег из глубины вражеской территории сделал Черчилля национальным героем.

Политический дебют

В 1900 году талантливый журналист с ореолом героя был избран в Палату общин от консервативной партии. Молодой и неутомимый, обладающий даром красноречия парламентарий быстро привлек внимание публики и коллег, но его независимость и склонность к критике вскорости привели к размолвкам с однопартийцами. Уже в 1904 году, разочаровавшись в протекционистской экономической политике тори, он принял решение перейти в лагерь либералов.

Первым серьезным назначением Черчилля стал пост заместителя министра по делам колоний в правительстве Кэмпбелла-Баннермана, который он занял в декабре 1905 года. В этом качестве он принимал участие в разработке реформ в Южной Африке, направленных на урегулирование последствий англо-бурской войны, посетил Кению, Уганду, Судан, Египет. В апреле 1908 года Черчилль получил портфель министра торговли в кабинете Асквита и сразу же начал проводить масштабные реформы: выступал за введение минимальной заработной платы, регулирование условий труда и продолжительности рабочего дня, страхование от безработицы. В феврале 1910 года Черчилль стал министром внутренних дел. Работа на этом посту была омрачена протестами и забастовками, приведшими к жертвам. Для наведения порядка Черчилль не чурался применять войска, что вызывало резкую критику не только в оппозиции, но и в собственной партии.

В октябре 1911 года Черчилля назначили первым лордом адмиралтейства. Ратуя за военные технические новинки, он проводил ускоренную модернизацию флота: повысил темпы строительства дредноутов, заменил уголь мазутом в качестве основного топлива, заложил основы морской авиации, одновременно поощряя разработку танков. Уже к началу Первой мировой войны Черчилль уверенно вошел в первую обойму британских политиков.

Первая мировая и Версаль

Заслуги первого лорда адмиралтейства в создании современных военно-морских сил империи оказались омрачены провалом под Галлиполи. В январе 1915 года Черчилль предложил план по стремительному выводу Османской империи из войны путем высадки крупного десанта в Дарданеллах, но смело задуманная операция обернулась катастрофой. Упорные многомесячные бои с тяжелейшими потерями ни к чему не привели, и в начале мая 1915 года стало понятно, что на этом участке фронта Британия терпит фиаско. Черчилль подал в отставку и временно отошел от политики.

В январе 1916 года в звании подполковника он отправился на Западный фронт в качестве командира 6-го батальона шотландских королевских стрелков. Солдаты приняли высокопоставленного аристократа настороженно, но вскоре его мужество, распорядительность и забота о подчиненных покорили личный состав. Он завоевал авторитет «отца-командира», и, когда в мае после реорганизации полка решил вернуться в Британию, его подчиненные жалели об этом.

В декабре 1916 года премьерский пост в Британии занял Дэвид Ллойд Джордж, как никто ценивший деловые качества Черчилля. В июле 1917 года, когда галлипольская катастрофа несколько стерлась из памяти, он предложил Черчиллю пост министра военного снабжения. Тот взялся за дело с присущей ему энергией и наладил массовые поставки оружия, снарядов и техники, что обеспечило успешное завершение войны.

По окончании боевых действий Черчилль стал военным министром и министром авиации, уделяя внимание демобилизации армии и укреплению военно-воздушных сил. Но более всего в этот период он запомнился как главный сторонник военной интервенции в Россию, считая, что Советы угрожают европейской цивилизации, а поэтому «большевистскую заразу» необходимо уничтожить силой. После Брестского мира Антанта, опасаясь германской гегемонии, заняла несколько узловых пунктов павшей империи – Мурманск, Архангельск, Севастополь, Баку, Батуми, Одессу, Владивосток. Оттуда Черчилль предлагал атаковать Москву, но не нашел поддержки в правительстве. Ллойд Джордж полагал, что Британия не выдержит еще одной большой войны.

В 1921–1922 гг. в качестве министра по делам колоний Черчилль участвовал в формировании Версальской системы на Востоке, которая перераспределила колонии Германии и Османской империи в пользу победителей. Здесь он проявил себя как мастер переговоров, способствовавший созданию новых геополитических конструкций, таких как мандатная система Лиги Наций, подписал англо-ирландский договор. После падения кабинета Ллойда Джорджа в октябре 1922 года Черчилль подал в отставку.

Интербеллум

После ряда неудач на парламентских выборах Черчилль покинул партию либералов, и в 1924 году вернулся в стан консерваторов и получил должность канцлера казначейства (главы финансового ведомства) в правительстве Стэнли Болдуина. На этом посту он предпринял один из своих самых амбициозных, но одновременно спорный шаг – восстановление золотого стандарта фунта стерлингов в 1925 году. Черчилль полагал, что это укрепит финансовую систему Британии, но на практике решение обернулось дефляцией, снижением конкурентоспособности британской экономики и ростом безработицы. Это стало самой большой его неудачей со времен Дарданелльской операции.

К началу 1930-х гг. политическое влияние Черчилля начало угасать. Его противостояние с лидерами собственной партии и отсутствие популярности среди избирателей привели к тому, что он оказался вне правительства. Период изоляции с 1931 по 1939 гг. Черчилль посвятил литературе, публицистике и историческим исследованиям, написав монументальные работы, такие как «Мировой кризис», и биографию 1-го герцога Мальборо. В палате Общин Черчилль выступал против предоставления Индии широкой автономии, считая это шагом к падению Британской империи, критиковал политику умиротворения, Мюнхенский сговор и требовал жесткого противодействия растущей мощи Германии.

В это время Черчилль был одним из немногих, если не единственным, из крупных британским политиков, который последовательно выступал за «жесткую линию» в отношении нацистской Германии. Его обличительные речи против нацистского режима считали алармистскими, но вскоре история доказала их правоту.

Вторая мировая

После нападения Германии на Польшу в сентябре 1939 года Черчилль, чья энергия, опыт и боевой дух оказались как нельзя кстати, вернулся в большую политику. Он вновь получил пост 1-го лорда адмиралтейства, руководил военно-морскими операциями, но не всегда удачно: значительную часть вины за молниеносную оккупацию Норвегии в апреле 1940 года возлагают именно на него.

И все же, когда 10 мая 1940 года Гитлер всей мощью вермахта навалился на Францию, и политика умиротворения потерпела полный крах, именно Черчилль оказался человеком, способным принять смертельный вызов. В самые темные часы, в самые безнадежные минуты – падение Франции, эвакуация из Дюнкерка, бомбежки Британии – он не терял самообладания, мужества и веры в победу.

Черчилль категорически отказался от переговоров с Гитлером. Его речи в парламенте и радиообращения к нации вдохновляли на борьбу и стоили, по выражению одного депутата, тысяч орудий.

Как политик с глубоким стратегическим мышлением, Черчилль понимал, что победа над грозным и беспощадным врагом возможна только в союзе с США и СССР. Британия, особенно на суше, не обладала силой, способной в одиночку переломить хребет немецкой военной машине. Антигитлеровская коалиция начала складываться летом 1941 года после нападения Германии на Советский Союз. Нельзя сказать, что в «Большой тройке» Черчилль – Рузвельт – Сталин британский премьер играл первую скрипку. Лидеры оказались достойны друг друга: и в теплой дружеской беседе, и в сложном прагматичном диалоге каждый отстаивал свои интересы, не забывая о главной цели – победе над коричневой чумой.

Ключевые политические решения союзников по послевоенному мироустройству были приняты на трех конференциях – Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской. Им предшествовали трудные закулисные переговоры – например, «соглашение о процентах» октября 1944 года о разделе сфер влияния в Юго-Восточной Европе между Британией и СССР.

Весной 1945 года Черчилль находился на вершине своей славы, но проиграл выборы в июле того же года представителю лейбористов Клементу Эттли, избирательная кампания которого сосредоточилась на внутренних вопросах: восстановлении экономики, медицинском страховании, борьбе с безработицей и т.д., в то время как триумфатор Черчилль практически не вел агитацию, целиком погрузившись в международную конференцию в Потсдаме.

Черчилль и Сталин

Долгое время Черчилль оставался яростным критиком Советского Союза. После Октябрьской революции он называл большевизм «моровой язвой», угрожающей цивилизации, и открыто поддерживал военную интервенцию против Советской России. Однако нападение Гитлера на СССР изменило его риторику: 22 июня 1941 года он заявил, что готов поддержать любого, кто борется с нацизмом. Уже 12 июля было подписано советско-британское соглашение о совместных действиях против Германии, положившее начало антигитлеровской коалиции.

В августе 1942 года Черчилль кружным путем через Гибралтар, Каир и Тегеран лично прибыл в Москву и впервые встретился со Сталиным. Переговоры проходили в непростой обстановке. Враг рвался на Кавказ и к Сталинграду, поэтому советский вождь требовал скорейшего открытия второго фронта, Черчилль настаивал на более тщательной подготовке. Беседы шли порой откровенно, порой дружелюбно, иногда жестко, но оба лидера сохраняли уважение друг к другу. Одновременно началась сложная дипломатическая игра, где за внешней вежливостью скрывались взаимные подозрения. Черчилль и Сталин встречались еще четырежды – в октябре 1944 года в Москве и на знаменитых конференциях в Тегеране (1943), Ялте (1945) и Потсдаме (1945), где обсуждались вопросы мирового переустройства по окончании войны, прежде всего судьбы Европы.

Черчилль воспринимал Сталина как жестокого тирана, но блестящего стратега. Он восхищался его умением удерживать власть в стране, пережившей столь ужасные испытания, но никогда не доверял ему полностью.

России очень повезло, что в годы тяжелейших испытаний во главе ее стоял этот суровый и проницательный человек Уинстон Черчилль

Такова была квинтэссенция рассуждений британского премьер-министра о советском руководителе.

По мере роста послевоенного «русского влияния» Черчилль вновь занял непримиримую позицию.

Его речь в Фултоне в марте 1946 года была воспринята как начало Холодной войны. Именно Черчилль впервые употребил термин «железный занавес», обозначив раскол Европы и предупредив о росте «советской угрозы». Для Сталина эта речь стала сигналом к началу новой идеологической войны, к атомному противостоянию.

При этом в своем выступлении Черчилль нашел для недавнего союзника по антигитлеровской коалиции и добрые слова: «Я очень уважаю и восхищаюсь доблестными русскими людьми и моим военным товарищем маршалом Сталиным… Мы приглашаем Россию с полным правом занять место среди ведущих наций мира. Более того, мы приветствуем или приветствовали бы постоянные, частые, растущие контакты между русскими людьми и нашими людьми на обеих сторонах Атлантики».

Второе премьерство, последние годы

Финальным актом блестящей политической карьеры Черчилля стало его возвращение на пост премьер-министра в октябре 1951 года. Несмотря на свои консервативные убеждения, Черчилль сохранил многие социальные преобразования, внедренные лейбористами. Он понимал, что британское общество изменилось, и им уже нельзя управлять как во времена королевы Виктории. Особое внимание матерый политик уделял своему любимому занятию – укреплению международного влияния Великобритании, пошатнувшегося после утраты индийских владений в 1947 году.

Одной из важнейших задач второго премьерства стало развитие ядерного потенциала страны. В октябре 1952 года Великобритания провела первое успешное испытание атомной бомбы, войдя в элитный клуб ядерных держав. Летом 1954 года началась работа над водородной бомбой. Черчилль верил, что ядерное оружие – не только инструмент сдерживания, но и гарантия места Великобритании в глобальной политике на фоне нарастающего противостояния США и СССР.

Во взрослом возрасте Черчилль отличался завидным здоровьем, несмотря на не совсем правильный образ жизни и колоссальное нервное и физическое напряжение. Даже сердечные приступы 1941 и 1943 годов не повлияли на его работоспособность. Однако несколько инсультов, случившихся начиная с 1953 года, подточили крепкий организм. В апреле 1955 года он покинул пост, оставаясь членом парламента вплоть до июля 1964 года.

Великий англичанин ушел из жизни в восьмом часу утра 24 января 1965 года в возрасте 90 лет – в тот же день и час, что и его отец Рэндольф за 70 лет до того. Похороны, ставшие крупнейшей церемонией в истории Великобритании, собрали лидеров и монархов со всего мира. Черчилля похоронили в семейном склепе в Блейдоне, недалеко от места его рождения.

Черчилль вне политики

Необычайно яркая личность Уинстона Черчилля проявилась не только в политической карьере. Он имел множество хобби и привычек. Одним из главных увлечений, почти второй профессией, стала литература. Талант Черчилля как писателя оказался столь же выдающимся, как и его дар оратора. Он создал исторические труды, биографии, статьи и мемуары, за которые в 1953 году получил Нобелевскую премию по литературе « «за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности».

Уинстон Черчилль был автором многих книг историко-мемуарного жанра. В 1930-е годы он закончил многотомный труд «Мировой кризис, 1916-1918» и написал автобиографию «Ранние годы моей жизни», много лет трудился над шеститомником «Жизнь Мальборо». После отставки с поста премьера опубликовал другой шеститомник «Вторая мировая война» и четырехтомник «История англоговорящих народов». Литературное наследие Уинстона Черчилля насчитывает более 40 томов.

В 40 лет, после провала Дарданелльской операции и снятия с поста первого лорда адмиралтейства, Черчилль увлекся живописью. Искусствоведы насчитывают 544 картины, принадлежащие его кисти. Большинство из них выполнены в импрессионистской манере.

В молодости Черчилль пережил страстное увлечение авиацией, и еще перед Первой мировой войной научился управлять самолетом. Его отношение к алкоголю и кубинским сигарам вошло в легенды. Черчилль не скрывал своей любви к крепким напиткам, однако, вопреки мифам, он употреблял их в умеренных количествах, предпочитая поддерживать дух, а не терять ясность мысли. Так он пояснял свое отношение к спиртному: «Алкоголь дал мне больше, чем взял у меня».

Особое место в жизни политика занимала жена, Клементина Хозьер (1885–1977). Их брак, продлившийся более полувека, стал опорой для Черчилля в самые трудные моменты. Клементина обладала острым умом и способностью успокаивать своего импульсивного мужа. У пары было пятеро детей – сын и четыре дочери, отношения с которыми были не самыми простыми.

Увлечения и привычки Черчилля формировали ту уникальную личность, которая смогла стать символом стойкости, таланта и неиссякаемой энергии. Он оставил после себя наследие, которое не ограничивается политикой, а охватывает все аспекты жизни, наполненной творчеством, поиском и страстью. В 2010 году по результатам опроса влиятельной газеты «Таймс» Уинстон Черчилль был признан самым выдающимся премьер-министром в британской истории.