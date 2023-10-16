10 класс | Всеобщая история

1941 год. Страна в огне. В 2-х книгах. Книга 2. Документы и материалы

Коваленя А. А.

Предлагаемая читателю книга представляет собой своего рода хрестоматию, в которой собраны важнейшие из ранее введенных в научный оборот документов и материалов, отражающих основные этапы и ключевые события предвоенного политического кризиса второй половины 1930-х гг., меры советского государства по укреплению обороноспособности СССР и упрочению его геостратегических позиций накануне нападения Германии, ход военных действий на фронтах Великой Отечественной войны. Впервые публикуется ряд документов из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ, содержание которых позволяет дополнить представления о степени готовности СССР к войне летом 1941 г., уточнить ряд деталей драматичной картины Приграничного сражения. В книгу включены документы, отражающие ход военных действий на фронтах Великой Отечественной войны в 1941 г. и деятельность советского государственного руководства по организации всенародного отпора захватчикам. Приводятся также документы, позволяющие получить представление о международном положении СССР летом - зимой 1941 г. и предпринимаемым им дипломатическим усилиям по установлению и укреплению связей с потенциальными союзниками по антигитлеровской коалиции. Документы снабжены необходимыми примечаниями биографического характера.