Василий Порик: три смерти и одно бессмертие русского солдата Франции Василий Порик: три смерти и одно бессмертие русского солдата Франции На чтение: 2 минуты

9 мая мы все будем отмечать замечательный праздник – 75 лет Великой Победы. В этот день в Москве состоятся торжества, посвященные знаменательному событию. На праздник приглашены главы правительств стран, которые вошли в антигитлеровскую коалицию. Среди приглашенных и президент Франции Эмманюэль Макрон. В годы войны во Франции развернулось широкое движение Сопротивления фашистским оккупантам. И, что очень примечательно, основной костяк этого сопротивления составили советские солдаты и русские эмигранты. 35 тысяч русских людей вместе с французами боролись с фашизмом, семь с половиной тысяч из них погибли в боях с врагами.

К сожалению, участие русских во французском Сопротивлении тема малоизвестная, и наши знания по большей части ограничиваются боевыми действиями эскадрильи «Нормандия-Неман». А ведь многие подвиги русских людей во Франции достойны уважения и справедливо могли бы стать темами для мировых блокбастеров.

Лейтенант с дипломом агронома

Сегодня мы расскажем вам о судьбе удивительного человека, ставшего героем Сопротивления Франции и Героем Советского Союза. Это лейтенант Василий Васильевич Порик. Родился он 17 февраля 1920 года в Винницкой области в семье крестьянина. После школы-семилетки учился на агронома, а когда ему исполнилось 18 лет, решил связать свою жизнь с военным делом. И, уже имея диплом агронома, стал курсантом Харьковского училища.

За десять дней до начала войны лейтенант Порик был назначен в Киевский военный округ. В конце июня 1941 года он был уже на передовой и командовал ротой. Между городами Изюмом и Барвенковом его рота прикрывала отход дивизии. Раненый и в бессознательном состоянии наш герой попадает в плен.

Заграничная «командировка»

Летом 1942 года его вывозят на север Франции в спецлагерь Бомон. Лагерь интернационален, здесь пленники из разных стран трудятся на каторжных работах в шахтах. Пленные обречены, они смертники. Но оказывается, что и в этой безнадежной обстановке можно найти выход. Василий Порик настраивает немецкую машину смерти против нее самой. Он входит в доверие к немцам и становится старшим в лагере – «капо», а чуть позже и вовсе незаменимым… для гестапо. Параллельно в условиях концлагеря создается подполье. Антифашистам он помогал выжить.

Порик имел право выходить за переделы лагеря и выписывать пропуска заключенным. Все это время он искал выходы на французских антифашистов, запасался оружием и прятал его. Невероятно, но концлагерь превратился в партизанскую базу, а личный состав концлагеря превратился в боевой отряд имени Чапаева.

Утром на работу выходили узники в лохмотьях, а вечером после отбоя на боевую работу выходили партизаны отряда Чапаева. Они выбирались через лазы из лагеря, собирались в условленном месте и брали в руки оружие. За три месяца «чапаевцы» пустили под откос 13 поездов, уничтожили 170 вагонов, из которых 48 были с танками и орудиями, 5 военных складов, 20 военных грузовиков. Было уничтожено более тысячи немецких солдат. За все это время потерь у отряда не было. Каждая операция была тщательно подготовлена, засады были неожиданными, а отходы продуманными.

«Двести таких Пориков – и фашистов не было бы во Франции»

Слава о мстителях быстро разлетелась по всей Франции. Естественно, их деятельность стала головной болью для гестапо. Откуда взялось такое боевое подразделение, где скрывается, кто кормит? Вопросов у фашистов было много, но ответов не находилось. Да и кто мог предположить, что неуловимый отряд находится у них под носом, за их колючей проволокой, а командир этого отряда их «правая рука» – Василий Порик.

После установления связи с местным Сопротивлением было принято решение уходить из лагеря. Весной 1944 года заключенные уничтожили эсэсовскую охрану и ушли из лагеря. Всех беглецов спрятали французские подпольщики и партизаны. Этот побег стал жестоким ударом для фашистов. Весь концлагерь без потерь растворился во Франции. «Происшествие» было взято на личный контроль Генрихом Гиммлером, руководство местного гестапо жестоко наказано, а за поимку Василия Порика была назначена награда в 200000 франков. Но наш герой был по-прежнему неуловим.

Бывшие заключенные организовали небольшой мобильный партизанский отряд, на счету которого были смелые и дерзкие операции. Легенды о неуловимом отряде чапаевцев разлетались по Франции. Но и гестаповцы остервенело рыскали след. В одном из боевых столкновений Василий Порик был ранен, схвачен и посажен в тюрьму Сен-Никез. У этой крепости была своя «слава»: за 600 лет из нее не убегал ни один узник.

Больше недели враги пытали и издевались над героем. Когда он узнал, что жить ему осталось считанные дни, он принял решение действовать. Проявив недюжинную смекалку и убив охранника, он все же смог совершить побег. Французские газеты писали: «Побег, которого не знала история Сен-Никеза», «Из тех казематов мог бежать разве что дьявол». Слава о геройствах Василия росла не по дням, а по часам. В его отряд стали приходить новые люди. Шахтеры департамента Па-де-Кале говорили: «Двести таких Пориков — и фашистов не было бы во Франции».

Порик становится во главе всего движения Сопротивления на севере Франции. Французы относятся к нему с большим уважением и любовью.

Дорога в бессмертие

14 июля вся Франция отмечает свой национальный праздник – День взятия Бастилии. В этот день в городке Сан-ан-Гоэлле народ собрался на площади. Вдруг перед ними появляется Порик в форме советского офицера. Он выступает перед толпой с праздничной речью. Рядом с ним почетный караул из отряда имени Чапаева. После этого перед трибунами состоится военный парад бойцов Сопротивления. И это в регионе, который набит фашистами и которые все продолжают искать неуловимый отряд. Действительно неуловимый, они исчезли так же, как и появились. Немцы рвут и мечут, Гиммлер вновь наказывает своих сатрапов, а ненависть к Порику уже не знает границ.

22 июля 1944 года Василия Порика немцы все-таки схватили. В этот раз немцы не хотели рисковать. Боясь, что он вновь от них ускользнет, в тот же день убили 24-летнего героя. Тело было брошено в траншею Арраса…

21 июля 1964 года Василию Васильевичу Порику было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Обложка: russian.rt.com

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