В России впервые опубликован текст заявления Гитлера об уничтожении славянских народов «Моя миссия, если я добьюсь успеха, заключается в том, чтобы уничтожить славянство», – заявил Адольф Гитлер в разговоре с вице-премьером правительства Румынии и министром иностранных дел Михаем Антонеску. На чтение: 4 минуты

«Моя миссия, если я добьюсь успеха, заключается в том, чтобы уничтожить славянство», – заявил Адольф Гитлер в разговоре с вице-премьером правительства Румынии и министром иностранных дел Михаем Антонеску. В ходе их встречи в Берлине 27 ноября 1941 года Гитлер открыто заявил о планах геноцида славян.

Эксперт Российского военно-исторического общества, руководитель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев отыскал запись переговоров и впервые перевел ее полный текст на русский язык. Документ опубликован на портале ИСТОРИЯ.РФ. Оригинал так называемой «записи о встрече» хранится в архиве Национального совета по изучению архивов безопасности в Бухаресте.

– О существовании такого документа было известно и ранее. Вместе с другими трофейными материалами он был вывезен в Москву и попал в архив МИД СССР. Там с ним успел поработать советский историк Алексей Шевяков, готовивший монографию "Экономическая и военно-политическая агрессия германского империализма в Румынии: 1936-1941". Эта книга увидела свет в 1963 году, и вот там в скромном примечании я впервые увидел цитаты диалога Антонеску и Гитлера о планах уничтожения славянства. Однако мое обращение в архив успеха не принесло: выяснилось, что в хрущевские времена большой корпус документов, включая интересующий меня, был возвращен в Бухарест. К счастью, в 2013 году запись переговоров Гитлера и Антонеску была опубликована в двенадцатом номере румынского научного журнала Zargidava. Публикацию из архива Национального совета по изучению архивов безопасности в Бухаресте осуществил профессор истории Университета города Яссы Георге Бузату, неоднозначный историк националистического толка. Тем не менее документ, полноценно введенный им в научный оборот, говорит сам за себя. – рассказал эксперт Российского военно-исторического общества, руководитель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев

– В ходе беседы Михая Антонеску с Адольфом Гитлером в Берлине 27 ноября 1941 года обсуждались проблемы, которые очень волновали румынское руководство. Первая часть записи посвящена румыно-венгерским отношениям, которые, несмотря на присутствие обеих стран в орбите гитлеровской Германии, были крайне напряженными. В 1940 году Венгрия в результате Второго венского арбитража забрала у Румынии Северную Трансильванию со смешанным румыно-венгерским населением. В этом споре нацистское руководство выступило на стороне венгров, обещая румынам компенсацию за счет СССР. Однако несмотря на эти посулы потеря Северной Трансильвании переживалась в Бухаресте очень болезненно. Антонеску сообщал фюреру о жестокой дискриминации румын в отторгнутой области, прося его вмешаться и добиться "справедливого решения".

– Вторая часть диалога была полностью посвящена "славянскому вопросу". Антонеску довел до сведения фюрера, что Румыния является категорическим противником создания независимой Украины, о проектах которой он был осведомлен. Румынский политик указал на то, что славянство выступает огромной "биологической проблемой" для Европы, имея в виду большую численность "примитивного" славянского населения, которое несовместимо с европейской культурой и цивилизацией. В случае, если после разгрома СССР появится независимая Украина, она, по мнению Антонеску, начнет втягивать остальных восточных славян в свою орбиту и превратится в новую угрозу для Европы. Этого, утверждал глава румынского МИДа, нельзя допустить.

– Особый интерес представляют ответы Гитлера на замечания собеседника. Фюрер сразу соглашается с тем, что славяне представляют не идеологическую, а биологическую проблему для Европы, говорит о крайней опасности "русской проблемы" и утверждает, что необходимо сообща найти методы для "биологического устранения славян". Далее глава Третьего Рейха рассуждает о завоевании жизненного пространства на Востоке и говорит, что его миссия, если он только сможет ее выполнить, состоит в уничтожении славянства.

– Это были не просто заявления – политика уничтожения коренного населения России, Украины и Белоруссии к осени 1941 года уже проводилась нацистами вполне последовательно – уточнил Егор Яковлев . – Ее основным инструментом нацистам виделся голод, который стал средством уничтожения советских военнопленных и жителей крупных городов. Наиболее чудовищный голод был организован для вымаривания ленинградцев, но, например, население Киева и Харькова тоже подверглось уничтожению искусственным голодом. Дополнять эту организованную гуманитарную катастрофу должны были специальные действия СС и полиции при поддержке вермахта. Оккупационный режим был спланирован таким образом, чтобы вызвать огромную смертность среди коренных народов и тем самым "решить биологическую проблему", о которой говорили Гитлер и Антонеску 27 ноября 1941 года. При этом евреи и цыгане подлежали тотальному истреблению.

В связи с вышеизложенным запись беседы Михая Антонеску и Адольфа Гитлера представляет огромную важность для исторических исследований. Егор Яковлев готовит научную публикацию документа. Вниманию читателей предлагается пространный фрагмент, посвященный судьбе славян.

Ключевой фрагмент из отчета о встрече Михая Антонеску:

«Фюрер начал с бурного обсуждения великой славянской проблемы, оказав мне честь в трех случаях принять изложенную мною точку зрения на европейское переустройство. В качестве основы для беседы фюрер открыто сказал мне:

«Вы правы, славянская проблема - биологическая, а не идеологическая, как вы и сказали, и борьба со славянами должна вестись всеми европейцами".

В будущей Европе должно быть только две расы: латинская и германская. Эти две расы должны работать вместе в России, чтобы уничтожить (дословно - dărâma, cнести) славян. Нельзя выступать против России с юридическими или политическими формулами, потому что русская проблема гораздо серьезнее, чем многим кажется, и мы должны найти решения по колонизации и биологическому устранению славян.

Вот почему все европейские народы должны работать вместе в борьбе со славянами, а завтра совместно преобразовать Россию для Европы.

Почему бельгийцы должны иметь 224 жителя на квадратный километр, когда в России есть такие огромные пространства?

Почему мои западные немцы должны жить в тяжелых условиях, когда пространства на Востоке предлагают им будущее?

Моя миссия, сказал фюрер, если я добьюсь успеха, заключается в том, чтобы уничтожить славянство».

ИЗ ТЕКСТА ДОКУМЕНТА:

Встреча Михая Антонеску и Адольфа Гитлера в Берлине, 27 ноября 1941 года, Берлин

...Затем я попросил фюрера разъяснить мне его точку зрения по украинскому вопросу, поскольку в Буковине есть некоторые элементы немецкой армии, которые выступают в пользу украинцев, и румынскому правительству придется в скором времени занять позицию по украинской проблеме в Румынии. И я открыто говорю, что эта позиция может быть только против украинского элемента.

Я объяснил фюреру, что это не вопрос внутреннего порядка, а концепция общего порядка, которую я обязан ему представить. Для меня великой проблемой восстановления Европы в мирном завтра является решение славянского вопроса.

Славянский вопрос сегодня для Европы гораздо острее и опаснее, чем давление немецкого народа на Европу для Ришелье и Мазарини в Вестфальскую эпоху. Немецкий народ принадлежал к цивилизации Европы. Немецкий народ был в центре Европы и имел институты, совместимые с цивилизацией Европы; и все же вестфальская концепция должна была обездвижить германский блок, разделить его на враждебные государства и монархии, чтобы предотвратить его единство и обеспечить, посредством контрсилы, невозможность его расширения.

А славянская масса на протяжении многих лет только и делала, что трансформировалась и продвигалась вперед, будучи совершенно несовместимой с европейским духом, с цивилизацией Европы. Коммунизм — это не что иное, как духовное выражение славянской расы.

Многочисленная и примитивная славянская масса — это ведь не духовная проблема для Европы, но серьезная биологическая проблема, связанная с европейской рождаемостью. Необходимо найти радикальные и серьезные решения этой проблемы, и я считаю, что все европейские государства должны быть вовлечены в эту деятельность, потому что в противном случае Европа добьется лишь временного мира и будет работать на славян.

Присоединение латинства, на расовой основе, к действиям германизма против славян представляется мне необходимостью первого порядка, и позиция относительно славян должна быть непоколебимой, любая формула отделения, нейтрализации, оккупации славянских территорий является законной.

Вот почему я считаю, что образование украинского государства, и особенно большого украинского государства, является ошибкой общеевропейского масштаба, и также я считаю, что чрезмерное территориальное усиление и расширение Болгарии является действием на благо славян.

В любом случае для Румынии Большая Украина или Большая Болгария означает, что славянская проблема сохраняется, если не становится еще хуже. Потому что украинское государство на наших границах, основанное на националистических принципах и превращенное в славянское ядро, притягивающее протоплазму славянских масс из-за рубежа, и единая и мощная Болгария на Балканах, только зажимают Румынию между двумя флангами, более угрожающими, чем вчерашние. Румынский народ антиславянский и всегда был антиславянским, также как и естественно антисемитский.

Поэтому Румыния должна быть использована в новых действиях Германии и не ослаблена славянскими образованиями, опоясывающими и окружающими ее границы.

В заключение я сказал, что мы, румыны, полностью доверяем делу мира и восстановления, которое ведет фюрер, а маршал Антонеску уверенно связал свою румынскую судьбу с немецкой в борьбе против коммунизма и славян, чтобы спасти румынскую нацию.

Фюрер начал с бурного обсуждения великой славянской проблемы, оказав мне честь в трех случаях принять изложенную мною точку зрения на европейское переустройство. В качестве основы для беседы фюрер открыто сказал мне:

"Вы правы, славянская проблема - биологическая, а не идеологическая, как вы и сказали, и борьба со славянами должна вестись всеми европейцами".

В будущей Европе должно быть только две расы: латинская и германская. Эти две расы должны работать вместе в России, чтобы уничтожить (дословно - dărâma, cнести) славян. Нельзя выступать против России с юридическими или политическими формулами, потому что русская проблема гораздо серьезнее, чем многим кажется, и мы должны найти решения по колонизации и биологическому устранению славян.

Вот почему все европейские народы должны работать вместе в борьбе со славянами, а завтра совместно преобразовать Россию для Европы.

Почему бельгийцы должны иметь 224 жителя на квадратный километр, когда в России есть такие огромные пространства?

Почему мои западные немцы должны жить в тяжелых условиях, когда пространства на Востоке предлагают им будущее?

Моя миссия, сказал фюрер, если я добьюсь успеха, заключается в том, чтобы уничтожить славянство.