«Сила есть – ума не надо» и прочие заблуждения. К годовщине атаки на Пёрл-Харбор «Сила есть – ума не надо» и прочие заблуждения. К годовщине атаки на Пёрл-Харбор На чтение: 3 минуты

7 декабря 1941 года атака японской авиации нанесла тяжёлый урон флоту США.

Одна из главных новостей последних двух недель – Алеппо. Город, который квартал за кварталом отбивают у террористов. Отбивает сильно потрёпанная, хоть и окрепшая, сирийская армия при поддержке ВКС РФ. А совсем не объединённая коалиция.

Сегодня, когда мы справляем 75-ю годовщину укола японской капиры в Пёрл-Харбор, стоит поговорить о том, что «...и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Причём неоднократно.

Пёрл-Харбор бомбили, нам объявили, что началася война

За последние 100 лет было, пожалуй, только два события, которые потрясали американское общество до основания: атака на Пёрл-Харбор и атака на ВТЦ в сентябре 2001 года. Неудивительно, что у них можно найти общие моменты. Но если главный виновник 9/11 широко известен, то кого винить за Пёрл-Харбор?

Вряд ли кто-то из сослуживцев адмирала Исокуро Ямамото в 30-х поверил бы в то, что именно он разработает и осуществит дерзкую атаку на Пёрл-Харбор. Дело в том, что по меркам японской военщины Ямамото считался пацифистом: выступал против вторжения в Маньчжурию, Китай и, разумеется, был против войны с США.

К слову, предвоенные отношения Японии с США очень напоминают наши отношения с немцами: вся страна знала, что будем воевать с немцами, только не знали когда. Только вот Ямамото не переставал эту затею нещадно критиковать. Что совершенно ожидаемо от человека, который закончил Военно-морской колледж США и Гарвард. Даже угроза смерти не останавливала Ямамото. В 1939 году на адмирала готовилось покушение за его слишком миролюбивые взгляды.

Логичный вопрос: как ему доверили разработку операции, от которой для Японии зависело в принципе всё? Сыграло роль родство с императором, но не только. Ямамото на то время, пожалуй, лучше всех в мире понимал, как максимально эффективно использовать морскую авиацию и авианосцы. А также как достичь больших результатов малыми силами.

Причина атаки на Пёрл-Харбор была прозаической. Для войны Японии необходимы были ресурсы. Эту проблему она решала захватом французских и голландских колоний в ЮВА, тем более, что в начале 40-х «хозяева» уже не возражали – по причине военного разгрома и германской оккупации метрополий в Европе. Возражали США, которым не нравилось появление в Тихом океане второго амбициозного игрока, которому, к тому же Штаты поставляли стратегическое военное сырьё.

Летом 1941 года, после захвата французского Индокитая, США перестали продавать Японии нефть, что оставляло ей всего два выхода: тихо выйти из войны до жестокого нефтяного голода, который поставит весь флот на прикол; захват голландской Ост-Индии (Малайзия и Новая Гвинея). Это обеспечивало Японию нефтью, но, скорее всего, спровоцировало бы объявление войны со стороны США. Ситуация несложная, в японском генштабе её просчитали заранее: семь бед – один ответ. Поэтому разработку удара по базе флота США начали за полгода до нефтяной блокады, ещё в январе 1941 года.

Удачной ли была атака? С одной стороны да. Планировалось вывести из строя хотя бы четыре американских линкора. Вывели вдвое больше и следующие полгода японцы хозяйничали в ЮВА. Однако пацифист Ямамото впоследствии сильно критиковал непосредственного командующего операцией (Тиюти Нагуно, командующий Первым Воздушным флотом) за то, что тот не отдал приказ найти и уничтожить авианосцы. Ещё в середине 20-х Ямамото прошёл переподготовку (с морской артиллерии на морскую авиацию) и лучше многих понимал, что война на море в этот раз будет выиграна не корабельными орудиями. План строился на одном расчёте: нанести такой ущерб в самом начале войны, чтобы принудить США к миру и разделу сфер влияния в Тихом океане. Без уничтожения авианосцев надеяться не это было нельзя, и вместо напуганной Америки Япония получила обозлённую.

Пожалуй, адмирал Ямамото уже в 1941 году понимал, что шансов выиграть эту войну у США немного. Но всё же они были. Если бы перед битвой за Мидуэй (1942) американцы не взломали японский шифр, возможно «пацифисту» удалось бы завершить то, что не получилось в декабре 1941 года.

До конца войны адмирал не дожил: во время инспекционного полёта его самолёт угодил в засаду и был сбит первым (1943). Но даже с такой форой без ядерного оружия и помощи СССР Америка забороть Японию не смогла.

О вреде тепличных условий

7 декабря, наверное, сильно сблизило Рузвельта и Сталина . В том смысле, что было проще находить общий язык: оба вступили в войну после неожиданного нападения противника, рассчитывающего на первый смертоносный удар.

Тем не менее, разница была, и серьёзная. Япония захватывала чужие колонии, а Германия с союзниками – наши земли. Атака Первого Воздушного флота была всего лишь двумя волнами из 400 самолётов – наскок. А Красная Армия эту карусель сносила недели и месяцы. Как так получилось, что в конце концов мы им помогали закончить войну, а не они нам?

Видимо, тут дело в географии и истории. Последний раз войну с сухопутными соседями США вели в XIX веке: в начале века с Канадой, в середине – с Мексикой. Были войны и позже, но уже не с соседями, то есть даже теоретической опасности военных тягот для США не было. В итоге воевать не то чтобы разучились, но в плане инициативности с Японией было не сравнить. Известен довольно анекдотический случай: операция по освобождению острова Кыска (1943), в ходе которой погибло около сотни американских солдат. Со стороны японской армии потерь не было – гарнизон острова эвакуировали за две недели до операции.

Нет, это не означает, что американская армия не умеет воевать. Воюет неплохо, в особенности нынешняя в сравнении с той, 75-летней давности. Хотя бы потому, что взяла за правило регулярно тренироваться в странах третьего мира, раз уж соседи перестали нападать.

Однако, как показывает история, даже армейская выучка не может спасти политический класс, привыкший к тому, что «всё схвачено, за всё заплачено». Самоубийственные атаки одиночек в эту схему не вписываются. Да, они бывают редко. Но ведь бывают.

Это, конечно, замечательно, когда не нужно ежеминутно ждать от соседей какой-нибудь военной каверзы. Однако оборотная сторона этой медали – такое спокойствие создаёт тепличные условия и приучает руководство мыслить в отрыве от реальности. «Любая тёплая ванна со временем остывает», – такой урок стоит извлечь из сегодняшней даты.

***

Те, с кем США вроде как воюет на Ближнем Востоке сегодня – это те, с кем она начинала там воевать ещё в 2003 году. Как раз после того, как решила размолотить Ирак в отместку за очередной «Пёрл-Харбор» – атаку на ВТЦ. И снова получается, что влезать в войну США по прежнему умеют, а вот эффективно справляться с противником – по ситуации. В этом – слабость государства с наибольшим военным бюджетом мира, сотнями военных баз по всему миру и непрерывным опытом участия в военных конфликтах, тянущаяся конца 40-х годов прошлого века.