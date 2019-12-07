Налёт на Перл-Харбор и день, вошедший в историю как символ позора 7 декабря 1941 года палубная авиация Объединенного императорского флота Японии нанесла удар по главной военно-морской и военно-воздушной базам США в Тихом океане Событие, до сих пор вызывающее споры у историков и политиков, инцидент, в корне изменивший ход всей Второй мировой войны, – так что же это было: тонкий расчет американских спецслужб и политического истеблишмента или успех японского оружия? Скорее всего, ответ на этот вопрос мы узнаем еще нескоро. Однако никто не мешает нам и сейчас попробовать разобраться в этом военном эпизоде, чтобы сделать свои выводы. Тем более, он хорошо известен хотя бы по визуализации в кинематографе: думается, одноименный оскароносный художественный... На чтение: 3 минуты

7 декабря 1941 года палубная авиация Объединенного императорского флота Японии нанесла удар по главной военно-морской и военно-воздушной базам США в Тихом океане

Событие, до сих пор вызывающее споры у историков и политиков, инцидент, в корне изменивший ход всей Второй мировой войны, – так что же это было: тонкий расчет американских спецслужб и политического истеблишмента или успех японского оружия? Скорее всего, ответ на этот вопрос мы узнаем еще нескоро. Однако никто не мешает нам и сейчас попробовать разобраться в этом военном эпизоде, чтобы сделать свои выводы. Тем более, он хорошо известен хотя бы по визуализации в кинематографе: думается, одноименный оскароносный художественный фильм смотрели очень многие и в общих чертах представляют себе события той атаки.

Подготовка к войне

Нелишним будет сообщить нашему читателю, что война на Тихом океане, скорее всего, была предрешена. Япония отказалась от намерений совершать удар по СССР из расположения Квантунской армии в Маньчжурии. А отказ от этого (условно – «западного») плана подразумевал реализацию некоего «восточного варианта», то есть экспансию в бассейне Тихого океана. Кстати, такое положение вещей можно считать победой советской дипломатии в предвоенные годы и еще одним позитивным моментом Пакта о ненападении между Германией и СССР. Япония ощущала себя обманутой, несмотря на членство в Антикоминтерновском пакте, и не хотела помогать немцам.

Японская экспансия на Тихом океане

Источник: upload.wikimedia.org

Так или иначе, японский штаб – прежде всего ВМФ, так как в Японии было строгое деление сухопутных и военно-морских сил, что сыграло с ними позже злую шутку – стал планировать кампанию по захвату Тихого океана. Особый цинизм японских милитаристов заключался в том, что некоторые регионы назывались, например, «особыми ресурсными регионами», где учитывалось только сырье, а люди, естественно, подлежали выселению, уничтожению и гонениям. Впрочем, резня в китайском Нанкине (200 тысяч убитых) не оставляла сомнений – японцы будут действовать жестко.

Расположение американских судов в бухте Перл-Харбор

Источник: upload.wikimedia.org

Один из ведущих японских стратегов адмирал Исороку Ямамото разработал план экспансии Японской империи, опирающийся на захват островов как перевалочных баз, ресурсных центров и достижение господства на море и в воздухе прежде всего с помощью флота. Американское эмбарго на поставку нефти в Японию в июле 1941 года лишь ускорило реализацию этих планов. Однако к тому времени японцы уже были во Французском Индокитае (Вьетнам) и Голландской Ост-Индии (Индонезии). Кольцо вокруг американцев сужалось.

Тщательно продуманный план

Японская разведка, отлично работавшая при помощи резидентуры прямо на американской базе, постоянно поставляла данные о перемещении американских кораблей. С этой информацией Ямамото разработал до мелочей продуманный план. Тщательно изучив опыт налета британской авиации на итальянскую базу ВМФ в Таранто, где союзники Японии понесли тяжелые потери, Ямамото заимствовал множество решений. Так, авианосное ударное соединение выдвигалось к Гавайским островам из района Курил в полном радиомолчании. Группировка из 6 тяжелых авианосцев «Акаги», «Кага», «Сорю», «Хирю», «Сёкаку» и «Дзуйкаку» поддерживалась внушительным охранением. А 6 подводных лодок должны были доставить в бухту сверхмалые лодки для проведения торпедных атак, а затем начать патрулирование.

Сброс торпеды в борт линейного корабля

Источник: pinterest.ru

Основной удар наносила палубная авиация, которая располагала 414 самолетами трех типов – торпедоносцы B5N «Кейт», пикировщики D3A «Вэл» и знаменитые истребители «Зеро» A6M. Часть торпедоносцев выполняла нетрадиционную роль высотных бомбардировщиков, вооружившись 800-килограммовыми бронебойными бомбами, на остальных были торпеды, но со специальными деревянными устройствами-стабилизаторами, которые не позволяли торпедам зарываться в грунт при сбросе в мелководной бухте. Пикировщики бросали традиционно 250-килограммовые бомбы, а «Зеро» из пушек и пулеметов расстреливали самолеты на открытых стоянках и личный состав. Удар предполагалось наносить тремя последовательными волнами самолетов.

Схема налёта первой волны

Источник: upload.wikimedia.org

Несмотря на все эти приготовления, имеется несколько (назовём их странными) обстоятельств, предшествовавших атаке, а равно – и вступлению США во Вторую мировую войну. Разведчики всех уровней, а также дружественные разведки, в том числе легендарный Рихард Зорге, неоднократно предупреждали высшее руководство США о возможном начале боевых действий, причем довольно точно. 6 декабря 1941 года американцы даже смогли расшифровать секретную японскую ноту в ответ на американский ультиматум, которая фактически означала войну. Президент Рузвельт получил ее в 21.30 6 декабря, то есть ещё перед атакой, но базу никто не предупредил. Наконец, отмечены и «фантастические» вещи! За 50 минут(!) до подлёта армада японских самолетов была обнаружена радаром, но их почему-то посчитали своими. Действительно, подумаешь, больше 300 «своих» самолетов бесконтрольно где-то летят?! А незадолго до атаки на западное побережье США и в другие районы были перебазированы все американские авианосцы – залог будущих побед в войне на море. Не слишком ли много совпадений? Думайте сами.

Тора, тора, тора!

Этой условной фразой японские летчики подтвердили успех и достижение эффекта неожиданности первой волны атаки адмиралу Тюити Нагумо, командовавшему авианосной ударной группой. Рано утром в воскресенье, пока личный состав еще спал, а многие находились в увольнениях, 183 японских самолета появились над бухтой Перл-Харбор. Поначалу многие приняли шум двигателей за учения или посадку тяжелых бомбардировщиков. У каждого японского пилота были фотографии его цели, а сами цели, прежде всего 9 линейных кораблей, были распределены с «многократным перекрытием». Эффект от удара оказался ошеломляющим, а всеобщая паника и отсутствие организованного отпора усугубили ситуацию. Вскоре в дыму и огне над водой раздался чудовищной силы взрыв, с переломленным надвое носом на дно пошёл линкор «Аризона», а «Оклахома» перевернулась. Над гаванью, словно разъяренные пчелы, кружили японские самолеты и продолжали жалить.

Тонущий линкор «Аризона»

Источник: upload.wikimedia.org

Вторая волна из 167 самолетов ударила по аэродрому на о. Форд и целенаправленно добивала беспомощные горящие и продырявленные корабли в гавани. Несмотря даже на раннее обнаружение и потопление одной японской сверхмалой подлодки на входе в гавань, разгрома избежать не удалось. Всего американцы потеряли: 4 линкора, 2 эсминца, 1 минный заградитель. Еще 4 линейных корабля, 3 легких крейсера и 1 эсминец получили повреждения. Потери американской авиации составили 188 самолетов уничтоженными, еще 159 были тяжело повреждены. 2403 американца были убиты (из них 1102 на борту взорвавшегося линкора «Аризона») и 1178 были ранены. Японцы потеряли 29 самолетов, еще 74 было повреждено. Потеряны по различным причинам 5 сверхмалых подводных лодок.

«Зеро» над бухтой, кадры из одноимённого х/ф

Источник: pinterest.ru

Третью волну японцы отменили во избежание своих потерь из-за утраты эффекта неожиданности. Рузвельт назвал эту атаку «величайшим позором», а радикально голосовавший до этого против вступления в мировую войну изоляционистский американский сенат тут же проголосовал за. Америка стала переходить на военные рельсы, готовясь отомстить японцам. Прав был мудрый старик адмирал Ямамото, когда говорил, что это – не победа, «мы лишь разбудили спящего великана». Американские авианосцы были целы, а потеря старых линкоров, по большей части постройки Первой мировой, была восполнима. Вот так, возможно, хитростью американский президент вступил в войну, а возможно, и нет – решать вам.

Обложка: pinterest.ru

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