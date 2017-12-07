Краткий курс истории. Трагедия Жемчужной гавани 7 декабря 1941 года Япония напала на Пёрл-Харбор (Жемчужная гавань) – американскую военную базу в Тихом океане. Это событие заставило США вступить во Вторую мировую войну. Японская агрессия О возможности военного столкновения Японии и США заговорили еще в 1921 году. Серьезные же опасения возникли после вторжения японской армии в Маньчжурию в 1931 году, а после нападения на Китай в 1937 году страх на Западе усилился еще больше. Тем временем США продолжали экспорт нефти в Японию и прекратили поставки только после вторжения последней во Французский Индокитай. Превентивный удар Удар, нанесенный Японией по Пёрл-Харбору, был призван нейтрализовать Тихоокеанский флот США, дабы сохранить... На чтение: 1 минута

7 декабря 1941 года Япония напала на Пёрл-Харбор (Жемчужная гавань) – американскую военную базу в Тихом океане. Это событие заставило США вступить во Вторую мировую войну.

Японская агрессия

О возможности военного столкновения Японии и США заговорили еще в 1921 году. Серьезные же опасения возникли после вторжения японской армии в Маньчжурию в 1931 году, а после нападения на Китай в 1937 году страх на Западе усилился еще больше. Тем временем США продолжали экспорт нефти в Японию и прекратили поставки только после вторжения последней во Французский Индокитай.

Превентивный удар

Удар, нанесенный Японией по Пёрл-Харбору, был призван нейтрализовать Тихоокеанский флот США, дабы сохранить японские завоевания и продолжить экспансию в Юго-Восточную Азию. Потери с американской и японской сторон различаются колоссально (соответственно): почти 2,5 тысячи убитых против 64 человек; уничтоженных и поврежденных самолетов – 347 (данные разнятся) против 103, а также 4 из 7 линкоров Тихоокеанского флота США и другие корабли против 5 сверхмалых подводных японских лодок.

Загадочные обстоятельства

Несмотря на серьезный ущерб, нанесенный японцами США, им не удалось достичь главной цели – уничтожения авианосцев, которые по странным причинам отсутствовали на базе в тот день. Существуют различные данные, указывающие на то, что американское командование знало о готовящемся нападении и даже о точных его сроках, но намеренно не проинформировало Пёрл-Харбор. Есть и версия, согласно которой Америка подстроила эту катастрофу, чтобы в одночасье изменить мнение общественности, не желавшей вступления Штатов во Вторую мировую. Так или иначе, трагедия Пёрл-Харбора стала для американцев отправной точкой для участия в войне, полыхавшей к тому времени уже два года.