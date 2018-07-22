Краткий курс истории. Януш Корчак 22 июля 1878 года родился выдающийся классик педагогической мысли, польский врач, писатель и общественный деятель Януш Корчак. Одна из грубейших ошибок – считать, что педагогика является наукой о ребенке, а не о человеке. Вспыльчивый ребенок, не помня себя, ударил; взрослый, не помня себя, убил. Детей нет – есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств…Я. Корчак. Как любить ребенка: Интернат Детский доктор Настоящее имя Корчака – Эрш Хенрик Гольдшмит. Он родился в Царстве Польском, входившем тогда в состав Российской империи, в интеллигентной семье: дед – врач, отец – адвокат. Свободы в детстве... На чтение: 2 минуты

22 июля 1878 года родился выдающийся классик педагогической мысли, польский врач, писатель и общественный деятель Януш Корчак.

Одна из грубейших ошибок – считать, что педагогика является наукой о ребенке, а не о человеке. Вспыльчивый ребенок, не помня себя, ударил; взрослый, не помня себя, убил. <…> Детей нет – есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств… Я. Корчак. Как любить ребенка: Интернат

Детский доктор

Настоящее имя Корчака – Эрш Хенрик Гольдшмит. Он родился в Царстве Польском, входившем тогда в состав Российской империи, в интеллигентной семье: дед – врач, отец – адвокат. Свободы в детстве Януша не было, мать не позволяла ему проводить время с детьми не своего социального статуса, так что жизнь ребенка проходила в четырех стенах. Смерть главы семейства привела к потере Гольдшмитами прежнего социального положения. Чтобы как-то справиться с утратой отца, Корчак взялся за перо – и с тех пор писал всегда (первые его рассказы публиковались в еженедельных польских журналах). В 1898 году он поступил на медицинский факультет Варшавского университета, там же появился его творческий псевдоним – Януш Корчак. Профессора в университете говорили, что Корчаку, слишком сильно сочувствующему больному, никогда не стать врачом, а он, студент первого курса, принявший решение стать детским доктором, искренне не понимал, как можно оставаться безучастным к страданиям ребенка. После поездки по Швейцарии, где Корчак посещал детские больницы и школы, в Варшаве он все чаще стал бывать в бедных кварталах, приносил детям еду и лекарства, рассказывал истории. Это была настоящая двойная жизнь: днем – приличный студент, вечером – походы по трущобам. Помогая нуждающимся детям, Корчак забывал о собственных проблемах в семье и со здоровьем.

Дом сирот. Оркестр под управлением Януша Корчака

Детская республика

В 1904 году Корчак устроился врачом в больницу для детей из бедных семей. Эту работу он считал тогда основным своим делом. Затем была стажировка в Германии для повышения квалификации. Во время поездки он значительную часть времени провел, посещая центры для содержания малолетних преступников и приют для умственно отсталых детей. Вернувшись в Варшаву, уже будучи весьма знаменитым, Корчак пребывал в поисках выхода из следующей ситуации: он может вылечить детей с разными заболеваниями, но дальше эти дети попадут назад, в трущобы, в нездоровую среду. Как быть? Корчак принял решение оставить медицину и работать в детском приюте. В шок были повергнуты все – и родные, и пациенты. На педагогическом поприще Корчак начал осуществлять свою мечту – создавать детский дом, в котором дети имели бы такие же права, как и взрослые. В рабочем районе на спонсорские деньги он стал строить настоящую детскую республику, которая открылась в 1911 году. Прекрасно сознавая, что дети не ангелы, что у них свои особенности черт характера, Корчак полагал, что детство должно быть счастливым несмотря ни на что и это счастье человек должен запомнить на всю жизнь. Мало кто верил в успех эксперимента Корчака, тем более что большинство его воспитанников были сиротами или детьми из неблагополучных семей, которых он просто подбирал с улицы, они даже не знали, что такое простыни и подушки. В 1912 году детская республика со своим парламентом, газетой, конституцией была выстроена.

Януш Корчак со своими воспитанниками

Две войны

В 1914 году Корчак был вынужден по призыву отправиться в военно-полевой госпиталь на Восточный фронт Первой мировой войны, среди всех жутких последствий которой было и сиротство. Волею судьбы Корчак попал в Киев и создал там аналогичный варшавскому приют. Тогда же он начал писать свою знаменитую книгу «Как любить ребенка», негласно называемую «Библия для родителей». В 1918 году Корчак вернулся в Варшаву (Польша тогда получила независимость) и продолжил заниматься своей педагогической и литературной деятельностью. К Корчаку под конец жизни относились неоднозначно. Одни считали его неудачником, старым холостяком (Корчак действительно принес личное счастье в жертву ради своих воспитанников) без банковских сбережений, да еще с опасной для лихолетья Второй мировой войны национальностью. Другие видели в Корчаке или увидели со временем баловня судьбы, чьи сказки переводились на многие мировые языки, а научные работы легли в основу первой в мире Женевской декларации прав ребенка (1959 года). За права детей Корчак боролся всю жизнь и выделял среди них три основных: право ребенка на смерть; на сегодняшний день; быть тем, что он есть. В октябре 1940 года, оккупировавшие Польшу гитлеровцы создали в Варшаве гетто для евреев, куда позднее перевели и сиротский приют Корчака. Он всеми силами самоотверженно старался сохранить детскую республику, долго и наивно верил в то, что детей нацисты не тронут. Члены польского Сопротивления, когда поползли слухи о готовящихся чистках в гетто, предложили Корчаку бежать, но он отказался покинуть своих воспитанников (их было почти 200 человек). Позже он еще дважды отказался оставить их: перед этапированием в лагерь смерти Треблинку и перед лицом солдата, узнавшего знаменитого писателя, уже у входа в товарный поезд, направлявшийся в Треблинку, где 6 августа 1942 года Януша Корчака и всех детей завели в газовую камеру…

Памятник «Януш Корчак с детьми» в Иерусалиме