КОРЧАК ЯНУШ
КОРЧАК ЯНУШ - польский врач, педагог, писатель, публицист.
В 1905 году окончил медицинский факультет Варшавского университета, в 1903-1911 годы работал врачом-педиатром в больнице в Варшаве (в 1904-1905 годы участник русско-японской войны), одновременно вёл активную общественную и литературную деятельность [книги «Дети улицы» («Dzieci ulicy», 1901 год), «Дитя гостиной» («Dziecko salonu», 1906 год) и др.], работал воспитателем в детских летних лагерях [впечатления отражены в книгах «Моськи, Йоськи и Срули» («Mośki, Jośki i Srele», 1910 год; в русском переводе - «Лето в Михалувке», 1961 год) и «Юзьки, Яськи и Франки» («Jóźki, Jaśki i Franki», 1910 год)].
В 1911 году основал в Варшаве еврейский «Дом сирот», которым руководил (с перерывом в 1914-1918 годы) до конца жизни. В «Доме сирот» Я. Корчак ввёл новаторскую для тех лет систему широкого детского самоуправления, детский товарищеский суд, решения которого были обязательны и для руководства, плебисцит и т. д. Я. Корчак утверждал: «Детей нет - есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств. Одна из грубейших ошибок - считать, что педагогика является наукой о ребёнке, а не о человеке». Гуманизм воспитательные системы Я. Корчак ярко проявился в его стремлении ориентировать всю организацию жизни своих учреждений на удовлетворение потребностей психического и физического развития детей-сирот. Я. Корчак создал образ сиротского учреждения - «клиники», «морального курорта», где должны вылечиваться «всякие недомогания души и тела», и стремился воплотить его в реальном педагогич. опыте. В 1919-1936 годы принимал участие в работе польского интерната «Наш дом», преподавал в Институте специальной педагогики, Свободном польском университете, вёл работу в суде по делам малолетних преступников.
Свою концепцию детства и путей формирования ребёнка как личности изложил в книге «Как любить детей» («Jak kochać dziecko», 1914 год), написанной во время Первой мировой войны на фронте (вторая часть - «Интернат» издана в 1922 году в СССР). Я. Корчак выпустил ряд книг о воспитании, в т. ч. «Воспитательные моменты» («Momenty wychowawcze», 1919 год), «Право ребёнка на уважение» («Prawo dziecka do szacunku», 1929 год), «Правила жизни» («Prawidła życia», 1930 год), «Шутливая педагогика» («Pedagogika żartobliwa»), и художественных произведений для детей и о детях: «Король Матиуш Первый» («Król Maciuś Pierwszy», 1923 год, русский перевод 1924 год), «Король Матиуш на необитаемом острове» («Król Maciuś na wyspie bezludnej», 1923 год), «Банкротство юного Джека» («Bankructwo małego Dżeka», 1924 год; в рус. пер. - «Джек-кооператор», 1929 год), «Когда я снова стану маленьким» («Kiedy znòw bede mały», 1925 год) и др.
В период гитлеровской оккупации стремился сохранить «Дом сирот», который в 1940 годут был перемещён в варшавское гетто. Там в 1942 году написал «Дневник» (издан посмертно). Отклонив предложения о побеге, Я. Корчак вместе с 200 своими воспитанниками и всем персоналом «Дома сирот» погиб в концлагере Треблинка.
В 1991 году создано Российское общество Януша Корчака (региональные отделения - в Санкт-Петербурге, Казани, Курске, Перми), в 1992 году в Москве начато строительство «Дома Корчака», в составе которого - Детский сад доверия (1993 год), Центр ранней социализации детей «Зелёная дверца» (1995 год). Аналогичные общества и дома действуют более чем в 30 странах мира.
Памятники Я. Корчаку и его воспитанникам установлены около бывшего «Дома сирот» и на еврейском кладбище в Варшаве, на территории мемориала в Треблинке, в национальном мемориале Яд Вашем под Иерусалимом.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Wyboŕ pism pedagogicznych. Warsz., 1957–1958. T. 1–2;
Избр. педагогические произведения. М., 1966;
Pisma wybrane. Warsz., 1978. T. 1–4;
Избр. педагогические произведения. М., 1979;
Педагогическое наследие. М., 1990;
Как любить ребенка. М., 1990