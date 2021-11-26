КОНВОИ СОЮЗНЫЕ В СССР 1941-1945 ГОДОВ

КОНВО́И СОЮ́ЗНЫЕ В СССР 1941-1945 ГОДОВ - специальные фор­ми­ро­ва­ния транс­порт­ных су­дов и ко­раб­лей ох­ра­не­ния, соз­да­вав­шие­ся со­юз­ни­ка­ми СССР по ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции с це­лью обес­пе­чить безо­пас­ность их пе­ре­хо­да при дос­тав­ке мо­рем воо­ру­же­ния, во­енной тех­ни­ки и др. гру­зов в советские северные пор­ты и пе­ре­во­зок об­рат­но сырь­е­вых ма­те­риа­лов в со­от­вет­ст­вии с обя­за­тель­ст­ва­ми, при­ня­ты­ми 29 сентября - 1 октября 1941 года в Мо­ск­ве (см. Мо­с­ков­ские со­ве­ща­ния 1941-1943 годы).

Ор­га­ни­за­ция Конвоев союзных в СССР и от­вет­ствен­ность за безо­пас­ность пе­ре­хо­дов в советские пор­ты и об­рат­но воз­ла­га­лись на британское ад­ми­рал­тей­ст­во. Пунк­та­ми фор­ми­ро­ва­ния яв­ля­лись пор­ты Лох-Ю и Ска­па-Флоу в Ве­ли­ко­бри­та­нии; Рей­кья­вик и зал. Хваль-фьорд в Ис­лан­дии . Пунк­та­ми при­бы­тия кон­во­ев и от­прав­ки их об­рат­но бы­ли Ар­хан­гельск, Мо­ло­товск (Се­ве­ро­двинск), Мур­манск. Пер­вый кон­вой при­был в Ар­хан­гельск 31 августа 1941 года. Все при­бы­вав­шие в советские пор­ты кон­вои до сентября 1942 года име­ли ли­тер­ное обо­зна­че­ние «PQ», вы­хо­див­шие - до декабря 1942 года обо­зна­ча­лись «QP». В даль­ней­шем бы­ло вве­де­но но­вое ли­тер­ное обо­зна­че­ние - со­от­вет­ст­вен­но «JW» и «RA» и по­ряд­ко­вый но­мер, на­чи­ная с ус­лов­но­го но­ме­ра 51.

В со­став кон­во­ев вклю­ча­лись британские, американские и другие со­юз­ные транс­пор­ты (с сентября 1941 год по март 1943 года - и советкие транс­пор­ты). С 1942 года свы­ше по­ло­ви­ны су­дов в со­ста­ве кон­во­ев бы­ли аме­ри­кан­ски­ми. Пер­во­на­чаль­но кон­вои фор­ми­ро­ва­лись из 6-10 транс­пор­тов, с мар­та 1942 года - из 16-25, а PQ-16, PQ-17 и PQ-18 име­ли со­от­вет­ст­вен­но 34, 36 и 40 еди­ниц. С се­ре­ди­ны декабря 1942 года боль­шие кон­вои раз­де­ля­лись на 2 груп­пы, ка­ж­дая из 14-16 транс­пор­тов. С февраля 1944 года ста­ли по­сы­лать­ся кон­вои из 30-49, а в 1945 году - из 24-28 су­дов. Пе­ре­ход кон­во­ев за­ни­мал 10-14 сут и осу­ще­ст­в­лял­ся по мар­шру­ту Ве­ли­ко­бри­та­ния (или Ис­лан­дия) - о. Ян-Май­ен - о. Мед­ве­жий - советские пор­ты. В за­ви­си­мо­сти от ле­до­вой об­ста­нов­ки в Грен­ланд­ском и Ба­рен­це­вом мо­рях мар­шрут из­би­рал­ся се­вер­нее ост­ро­вов Ян-Май­ен и Мед­ве­жий (воз­мож­но даль­ше от баз и аэ­ро­дро­мов про­тив­ни­ка) или юж­нее (в зим­нее вре­мя).

В 1941 году германское ко­ман­до­ва­ние, рас­счи­ты­вая на «мол­ние­нос­ную вой­ну» про­тив СССР, не пред­при­ни­ма­ло ак­тив­ных бое­вых дей­ст­вий про­тив кон­во­ев. Но уже в 1942 году оно при­влек­ло зна­чительные си­лы авиа­ции, ПЛ (в отдельные пе­рио­ды дей­ст­во­ва­ло 10-15 ПЛ) и со­сре­до­то­чи­ло в норвежских ба­зах боль­шин­ст­во над­вод­ных ко­раб­лей сво­его фло­та; уве­ли­чи­ло по­ста­нов­ку мин на пу­тях пе­ре­хо­да кон­во­ев; под­верг­ло ин­тен­сив­ным уда­рам с воз­ду­ха Мур­манск и Ар­хан­гельск. В ре­зуль­та­те со­вме­ст­ных дей­ствий герм. раз­но­род­ных сил авиа­ции и фло­та в ию­ле 1942 года был раз­гром­лен кон­вой PQ-17 (по­то­п­ле­но 23 суд­на из 34), что вы­ну­ди­ло со­юз­ни­ков при­ос­та­но­вить от­прав­ку кон­во­ев. По­сле про­вод­ки в сен­тяб­ре кон­воя PQ-18 в свя­зи с под­го­тов­кой со­юз­ни­ков к про­ве­де­нию опе­ра­ции «Торч» (см. Се­ве­ро-Аф­ри­кан­ская де­сант­ная опе­ра­ция 1942) вновь об­ра­зо­ва­лась 2-ме­сяч­ная пау­за. В мар­те - октябре 1943 года, с на­сту­п­ле­ни­ем по­ляр­но­го дня, кон­вои так­же не от­прав­ля­лись. По­сле по­то­п­ле­ния британскими ко­раб­ля­ми в декабре 1943 года лин­ко­ра «Шарн­хорст» герм. ко­ман­до­ва­ние от­ка­за­лось от при­вле­че­ния круп­ных над­вод­ных ко­раб­лей для борь­бы с кон­воя­ми, ак­тив­ность германского фло­та в Северной Ат­лан­ти­ке рез­ко сни­зи­лась. Тем не ме­нее США и Ве­ли­ко­бри­та­ния пре­кра­ти­ли от­прав­ку кон­во­ев в ве­сен­не-лет­ний пе­ри­од 1944 года, что бы­ло свя­за­но с под­го­тов­кой и на­ча­лом «Овер­лорд» опе­ра­ции.

Не­по­средственное ох­ра­не­ние Конвоев союзных в СССР осу­ще­ст­в­ля­ли эс­кад­рен­ные и эс­корт­ные ми­но­нос­цы, кор­ве­ты, фре­га­ты и др. С 1942 года в со­став ох­ра­не­ния вклю­ча­ли эс­корт­ные авиа­нос­цы (см. Авиа­не­су­щий ко­рабль). Для за­щи­ты кон­воя от воз­мож­но­го на­па­де­ния над­вод­ных ко­раб­лей про­тив­ни­ка вы­де­ля­ли от­ряд при­кры­тия, ко­то­рый ино­гда де­лил­ся на 2 груп­пы: крей­сер­ский от­ряд (ближ­нее при­кры­тие) и от­ряд даль­не­го (опе­ра­тив­но­го) при­кры­тия из ли­ней­ных ко­раб­лей, крей­се­ров и авиа­нос­цев. От­ряд опе­ра­тив­но­го при­кры­тия дви­гал­ся па­рал­лель­но кур­су дви­же­ния кон­воя (бли­же к норвежскому по­бе­ре­жью) или раз­вёр­ты­вал­ся на под­хо­дах к ба­зам про­тив­ни­ка, пре­гра­ж­дая вы­ход его круп­ным ко­раб­лям. Раз­гра­ни­чи­тель­ная ли­ния ме­ж­ду зо­на­ми дей­ст­вий британского фло­та и советского Северного фло­та (СФ) про­хо­ди­ла по ме­ри­диа­ну 18° (позд­нее 20°) в. д. С мар­та 1942 году си­лы СФ, с вы­хо­дом со­юз­но­го кон­воя из пунк­тов фор­ми­ро­ва­ния, ве­ли все ви­ды раз­вед­ки, вклю­чая ле­до­вую; на­но­си­ли уда­ры по германскимаэ­ро­дро­мам; осу­ще­ст­в­ля­ли опе­ра­тив­ное при­кры­тие кон­воя, вы­дви­гая 2-4 ПЛ в рай­оны, рас­по­ло­жен­ные вбли­зи германских во­енно-морских баз. С за­хо­дом кон­воя в опе­рационную зо­ну СФ ак­ти­ви­зи­ро­вал­ся по­иск германских ПЛ, осу­ще­ст­в­ля­лось его воздушное при­кры­тие, ох­ра­не­ние уси­ли­ва­лось ко­раб­ля­ми из со­ста­ва СФ. Пе­ред при­хо­дом кон­во­ев в гор­ле Бе­ло­го м. и на под­хо­дах к пор­там раз­груз­ки до­пол­ни­тель­но осу­ще­ст­в­ля­лись тра­ле­ние фар­ва­те­ров и по­иск ПЛ. Кро­ме советских ко­раб­лей к ре­ше­нию этих за­дач при­вле­ка­лись британские траль­щи­ки и сто­ро­же­вые ко­раб­ли, ко­то­рые с сентября 1941 года на­хо­ди­лись в ба­зах СФ. Взаи­мо­дей­ст­вие советских и британских фло­тов по обес­пе­че­нию Конвоев советских в СССР осу­ще­ст­в­ля­лось че­рез Главный морской штаб ВМФ СССР, а так­же штаб СФ и британской во­енно-морской мис­сии в По­ляр­ном и Ар­хан­гель­ске, имев­шие свои ра­дио­стан­ции, че­рез ко­то­рые под­дер­жи­ва­лась связь с британским ад­ми­рал­тей­ст­вом, ба­зой в Ис­лан­дии, ко­раб­ля­ми и транс­пор­та­ми в мо­ре.

Все­го в 1941-1945 годы в советские пор­ты при­были 40 кон­во­ев и уш­ли из них 36. Из 813 транс­пор­тов, сле­до­вав­ших в со­ста­ве кон­во­ев, про­тив­ник по­то­пил на пе­ре­хо­де 59 (2 со­вет­ских); 33 транс­пор­та по различным при­чи­нам воз­вра­ти­лись в свои ба­зы. В советские северные пор­ты бы­ло дос­тав­ле­но 4 млн. т гру­зов (около 24% из об­ще­го ко­ли­че­ст­ва по­ста­вок со­юз­ни­ков). В об­рат­ном на­прав­ле­нии вы­шли 713 транс­пор­тов, из ко­то­рых по­гиб­ли 24 (5 сов.); воз­вра­ти­лись в пор­ты от­прав­ле­ния 8. При эс­кор­ти­ро­ва­нии кон­во­ев со­юз­ни­ки по­те­ря­ли 21 ко­рабль, из них 6 ко­раб­лей СФ; германские ВМФ - 17 ПЛ, 2 лин­ко­ра и 3 эс­мин­ца.

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