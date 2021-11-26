КОНВОИ СОЮЗНЫЕ В СССР 1941-1945 ГОДОВ
КОНВО́И СОЮ́ЗНЫЕ В СССР 1941-1945 ГОДОВ - специальные формирования транспортных судов и кораблей охранения, создававшиеся союзниками СССР по антигитлеровской коалиции с целью обеспечить безопасность их перехода при доставке морем вооружения, военной техники и др. грузов в советские северные порты и перевозок обратно сырьевых материалов в соответствии с обязательствами, принятыми 29 сентября - 1 октября 1941 года в Москве (см. Московские совещания 1941-1943 годы).
Организация Конвоев союзных в СССР и ответственность за безопасность переходов в советские порты и обратно возлагались на британское адмиралтейство. Пунктами формирования являлись порты Лох-Ю и Скапа-Флоу в Великобритании; Рейкьявик и зал. Хваль-фьорд в Исландии. Пунктами прибытия конвоев и отправки их обратно были Архангельск, Молотовск (Северодвинск), Мурманск. Первый конвой прибыл в Архангельск 31 августа 1941 года. Все прибывавшие в советские порты конвои до сентября 1942 года имели литерное обозначение «PQ», выходившие - до декабря 1942 года обозначались «QP». В дальнейшем было введено новое литерное обозначение - соответственно «JW» и «RA» и порядковый номер, начиная с условного номера 51.
В состав конвоев включались британские, американские и другие союзные транспорты (с сентября 1941 год по март 1943 года - и советкие транспорты). С 1942 года свыше половины судов в составе конвоев были американскими. Первоначально конвои формировались из 6-10 транспортов, с марта 1942 года - из 16-25, а PQ-16, PQ-17 и PQ-18 имели соответственно 34, 36 и 40 единиц. С середины декабря 1942 года большие конвои разделялись на 2 группы, каждая из 14-16 транспортов. С февраля 1944 года стали посылаться конвои из 30-49, а в 1945 году - из 24-28 судов. Переход конвоев занимал 10-14 сут и осуществлялся по маршруту Великобритания (или Исландия) - о. Ян-Майен - о. Медвежий - советские порты. В зависимости от ледовой обстановки в Гренландском и Баренцевом морях маршрут избирался севернее островов Ян-Майен и Медвежий (возможно дальше от баз и аэродромов противника) или южнее (в зимнее время).
В 1941 году германское командование, рассчитывая на «молниеносную войну» против СССР, не предпринимало активных боевых действий против конвоев. Но уже в 1942 году оно привлекло значительные силы авиации, ПЛ (в отдельные периоды действовало 10-15 ПЛ) и сосредоточило в норвежских базах большинство надводных кораблей своего флота; увеличило постановку мин на путях перехода конвоев; подвергло интенсивным ударам с воздуха Мурманск и Архангельск. В результате совместных действий герм. разнородных сил авиации и флота в июле 1942 года был разгромлен конвой PQ-17 (потоплено 23 судна из 34), что вынудило союзников приостановить отправку конвоев. После проводки в сентябре конвоя PQ-18 в связи с подготовкой союзников к проведению операции «Торч» (см. Северо-Африканская десантная операция 1942) вновь образовалась 2-месячная пауза. В марте - октябре 1943 года, с наступлением полярного дня, конвои также не отправлялись. После потопления британскими кораблями в декабре 1943 года линкора «Шарнхорст» герм. командование отказалось от привлечения крупных надводных кораблей для борьбы с конвоями, активность германского флота в Северной Атлантике резко снизилась. Тем не менее США и Великобритания прекратили отправку конвоев в весенне-летний период 1944 года, что было связано с подготовкой и началом «Оверлорд» операции.
Непосредственное охранение Конвоев союзных в СССР осуществляли эскадренные и эскортные миноносцы, корветы, фрегаты и др. С 1942 года в состав охранения включали эскортные авианосцы (см. Авианесущий корабль). Для защиты конвоя от возможного нападения надводных кораблей противника выделяли отряд прикрытия, который иногда делился на 2 группы: крейсерский отряд (ближнее прикрытие) и отряд дальнего (оперативного) прикрытия из линейных кораблей, крейсеров и авианосцев. Отряд оперативного прикрытия двигался параллельно курсу движения конвоя (ближе к норвежскому побережью) или развёртывался на подходах к базам противника, преграждая выход его крупным кораблям. Разграничительная линия между зонами действий британского флота и советского Северного флота (СФ) проходила по меридиану 18° (позднее 20°) в. д. С марта 1942 году силы СФ, с выходом союзного конвоя из пунктов формирования, вели все виды разведки, включая ледовую; наносили удары по германскимаэродромам; осуществляли оперативное прикрытие конвоя, выдвигая 2-4 ПЛ в районы, расположенные вблизи германских военно-морских баз. С заходом конвоя в операционную зону СФ активизировался поиск германских ПЛ, осуществлялось его воздушное прикрытие, охранение усиливалось кораблями из состава СФ. Перед приходом конвоев в горле Белого м. и на подходах к портам разгрузки дополнительно осуществлялись траление фарватеров и поиск ПЛ. Кроме советских кораблей к решению этих задач привлекались британские тральщики и сторожевые корабли, которые с сентября 1941 года находились в базах СФ. Взаимодействие советских и британских флотов по обеспечению Конвоев советских в СССР осуществлялось через Главный морской штаб ВМФ СССР, а также штаб СФ и британской военно-морской миссии в Полярном и Архангельске, имевшие свои радиостанции, через которые поддерживалась связь с британским адмиралтейством, базой в Исландии, кораблями и транспортами в море.
Всего в 1941-1945 годы в советские порты прибыли 40 конвоев и ушли из них 36. Из 813 транспортов, следовавших в составе конвоев, противник потопил на переходе 59 (2 советских); 33 транспорта по различным причинам возвратились в свои базы. В советские северные порты было доставлено 4 млн. т грузов (около 24% из общего количества поставок союзников). В обратном направлении вышли 713 транспортов, из которых погибли 24 (5 сов.); возвратились в порты отправления 8. При эскортировании конвоев союзники потеряли 21 корабль, из них 6 кораблей СФ; германские ВМФ - 17 ПЛ, 2 линкора и 3 эсминца.