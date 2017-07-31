Как Time превратил Сталина из «диктатора» в спасителя В США выходит очень влиятельный общественно-политический журнал Time. Именно он уже 90 лет, с 1927 года, проводит конкурс по определению персоны или группы людей, которые оставили за прошедший год наибольший след в общественной жизни. Начинали эту процедуру с чествования американского лётчика Чарльза Линдберга, который в одиночку совершил перелёт через Атлантику. И с тех пор каждый год кто-то из очень известных (или даже не очень известных для нас людей) попадает на обложку декабрьского номера издания. И неважно, положительный герой или отрицательный. На первой странице обложки в разные годы появлялись Папа Римский Иоанн Павел II, Анвар Садат, Мартин Лютер Кинг, Чан Кайши,... На чтение: 1 минута

В США выходит очень влиятельный общественно-политический журнал Time. Именно он уже 90 лет, с 1927 года, проводит конкурс по определению персоны или группы людей, которые оставили за прошедший год наибольший след в общественной жизни. Начинали эту процедуру с чествования американского лётчика Чарльза Линдберга, который в одиночку совершил перелёт через Атлантику. И с тех пор каждый год кто-то из очень известных (или даже не очень известных для нас людей) попадает на обложку декабрьского номера издания.

И неважно, положительный герой или отрицательный. На первой странице обложки в разные годы появлялись Папа Римский Иоанн Павел II, Анвар Садат, Мартин Лютер Кинг, Чан Кайши, Махатма Ганди и многие другие политические и общественные деятели.

Такой высокой чести дважды был удостоен и товарищ Сталин . Первый раз, в 1939 году «Тайм» выставил вождя советского государства в негативном свете – как диктатора, якобы нарушившего миропорядок подписанием договора о ненападении с Германией. Второй раз Сталин был представлен крайне позитивно: в военном 1942-м – как человек, оказавший ожесточённое сопротивление вторжению германской армии. Ещё один портрет Сталина попал на обложку «Тайм» в 1941-м вместе с изображениями Рузвельта и Черчилля – американцам представили трёх политиков, создавших антигитлеровскую коалицию.

Впоследствии ещё несколько наших соотечественников «отметились» на предновогодней обложке: Никита Хрущёв, Михаил Горбачёв и Владимир Путин. Но это уже совсем другие истории…