Вера Оболенская. Русская княгиня, противостоявшая нацистам Вера Оболенская. Русская княгиня, противостоявшая нацистам На чтение: 2 минуты

С каждым годом все больше и больше времени отделяет нас от событий Второй мировой войны. Но вместе с тем каждый год приносит нам новые имена, неизвестные или забытые факты об этой странице истории. То участники наших поисковых отрядов находят материальные свидетельства героизма русских солдат, то историки в архивах обнаруживают забытые документы, проливающие свет на те далекие события.

Именно так стало известно о подвиге кавалера французского Ордена Почетного легиона, русской княгини Веры Аполлоновны Оболенской (в антифашистском подполье известной под именем Вики).

Родилась она в июне 1911 года в семье вице-губернатора Баку Аполлона Аполлоновича Макарова, а уже в 1920-м ее семья оказалась во французской эмиграции. Девочка легко влилась в новую жизнь, прекрасно освоила манеры, язык, произношение. Французы принимали ее за свою. В юности она была обыкновенной барышней, которую интересовали наряды, танцы и молодые люди. На волне этих увлечений в 19 лет она стала работать манекенщицей в русском Доме моды «Миеб», который создала бывшая фрейлина Елизавета Гойнинген-Гюис. Шефство над Верой было поручено самой видной манекенщице Софье Носович. Вскоре девушки подружились, а позднее стали и товарищами по оружию.

В 1937 году Вера Макарова вышла замуж за князя Николая Александровича Оболенского, и поначалу ничто не омрачало их счастливое существование. Но вскоре семейную идиллию нарушила наступившая война. С первых дней оккупации Франции фашистской Германией семья Оболенских включилась в подпольную борьбу.

В подпольную организацию Веру привлек муж подруги, Жак Артюис. А она привела в движение Сопротивления своего мужа, а также Кирилла Макинского и свою подругу. Подпольная организация получила название ОСМ, или «Гражданская и военная организация». Одна часть ее членов занималась подготовкой вооруженного восстания, а другая – планами послевоенного устройства Франции. Добытые секретные сведения организация передавала в Лондон.

К 1942 году ОСМ стала крупнейшей организацией Сопротивления во Франции. Ее ряды насчитывали несколько тысяч человек, среди них были промышленники и высокопоставленные чиновники, служащие почты, телеграфа, путей сообщения, бывшие военные, полицейские. «Глаза» и «уши» организации имелись практически во всех службах оккупационного режима. Вики, как ее звали подпольщики, играла в организации самую активную роль. Именно через нее с мест поступали донесения, она составляла сводки, готовила приказы и копировала секретные документы. Вики постоянно встречалась со связными и представителями подпольных групп.

До конца 1942 года немцы даже не подозревали о существовании этой подпольной организации, пока не был арестован ее руководитель, Жак Артюис. После него организацию возглавил полковник Альфред Туни, а Вики стала его правой рукой.

В октябре 1943 года в результате стечения случайных обстоятельств гитлеровцам удалось выйти на ОСМ. Вскоре русская княгиня вместе с другими соратниками была арестована. Вики замучили ежедневными допросами, но информации от нее гестаповцы так и не добились. Немецкие следователи даже дали ей прозвище Княгиня Ничего-Не-Знаю. Сохранилось свидетельство о таком эпизоде. Следователь спросил Вики: «Почему вы сопротивляетесь Германии, которая ведет борьбу с коммунистами?» Она ответила: «Цель, которую вы преследуете в России, – разрушение страны и уничтожение славянской расы. Я русская, но выросла во Франции и здесь провела всю свою жизнь. Я не предам ни своей родины, ни страны, меня приютившей».

Вики и ее подругу Софью Носович перевезли в Берлин и приговорили к смертной казни. Там же оказалась и еще одна участница ОСМ, Жаклин Ромей, которая осталась в живых и сохранила для потомков сведения о последних днях Вики. 4 августа 1944 года Вера Оболенская была гильотинирована. Жаклин и Софья чудом дожили до конца войны, назначенная для них казнь так и не состоялась.

Тело Вики не сохранилось, место захоронения неизвестно, но на парижском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа есть плита – условное надгробие княгини Веры Аполлоновны Оболенской. На этой плите всегда живые цветы.

В Советском Союзе о героизме Вики узнали только через 20 лет после Победы. В 1960-х годах французы передали документы, связанные с участием русской эмиграции в антифашистской деятельности. Во французском Сопротивлении участвовало более 400 русских, погибло не менее 238 наших соотечественников-эмигрантов.

В Советском Союзе заслуги Веры Оболенской были оценены. Ее имя включено в список «группы соотечественников, проживавших во время Великой Отечественной войны за границей и активно боровшихся против гитлеровской Германии». В 1965 году княгиня была посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени.

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