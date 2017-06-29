Как в США прославляли наших партизан Двадцать девятого июня в России отмечается День партизан и подпольщиков. Праздник, учреждённый восемь лет назад, посвящён тем, кто в дни Великой Отечественной войны открыл «фронт в тылу врага», кто сражался с нацистскими оккупантами в партизанских отрядах и в подполье. Размах, который приобрела «народная война», был в годы войны заметен не только из Москвы, но даже из-за океана. Так, помимо прочего, не без восторга рассказывала о советских партизанах пропагандистская лента «Битва за Россию», созданная в 1943 году классиком американского кино Фрэнком Капрой. Летом следующего года в США вышел художественный фильм режиссёра Жака Турнёра под названием «Дни славы». Эта ныне забытая картина, сюжет которой развивается осенью и зимой... На чтение: 2 минуты

Двадцать девятого июня в России отмечается День партизан и подпольщиков. Праздник, учреждённый восемь лет назад, посвящён тем, кто в дни Великой Отечественной войны открыл «фронт в тылу врага», кто сражался с нацистскими оккупантами в партизанских отрядах и в подполье.

Размах, который приобрела «народная война», был в годы войны заметен не только из Москвы, но даже из-за океана. Так, помимо прочего, не без восторга рассказывала о советских партизанах пропагандистская лента «Битва за Россию», созданная в 1943 году классиком американского кино Фрэнком Капрой. Летом следующего года в США вышел художественный фильм режиссёра Жака Турнёра под названием «Дни славы». Эта ныне забытая картина, сюжет которой развивается осенью и зимой 1941 года, во время битвы за Москву, повествует о советских диверсантах-подпольщиках, действующих в тылу противника в районе Тулы. Командует отрядом инженер Владимир в исполнении 28-летнего Грегори Пека. Примечательно, что это была самая первая актёрская работа в фильмографии великого артиста.

По сюжету, жизнь отряда претерпевает изменения, когда один из бойцов приносит на базу обессиленную женщину по имени Нина, которая оказывается балериной некоего «Московского театра». По законам голливудского жанра, между нею и харизматичным командиром отряда вспыхивают чувства. В Нину также влюбляется юный партизан Митя, отдалённо напоминающий Лариосика из «Дней Турбиных», а Владимира, в свою очередь, начинает ревновать прекрасная снайпер Елена. Что интересно, роль Нины исполнила настоящая прима-балерина Тамара Туманова, покинувшая Россию в младенческом возрасте вскоре после революции.

Фильм, демонстрирующий американским зрителям, помимо любовных отношений, исключительную отвагу советских людей, в нашей стране едва ли можно смотреть без добродушной улыбки. Бойцы, оборудовавшие свою базу в подвале разрушенного православного монастыря, обсуждают за обедом borsch и kasha, в огромных количествах потребляют чай из блестящего самовара (хотя один из «народных мстителей» норовит выпить чего покрепче). В часы досуга они поют и играют на гармони, помощник командира Семён читает вслух «Героя нашего времени», а Нина по-английски декламирует «Письмо Татьяны к Онегину». В самом начале кинокартины бойцы спасают книги из подожжённой немцами усадьбы Льва Толстого (правда, в фильме постоянно фигурирует не Ясная, а «Лесная поляна»).

Смешнее всего выглядят сцены объяснений в любви между Ниной и Владимиром: персонажи с совершенной серьёзностью разыгрывают сцены, которые выглядят как пародия на русскую классическую литературу. Есть в фильме эпизоды, и вовсе нарушающие всякую логику – кажется, они включены в сюжет только для того, чтобы герои могли «по-русски» предаться рефлексиям. Пожалуй, самым нелепым моментом становится заочное отпевание погибшей на задании Елены – это в фильме, где слово «товарищ» произносится в среднем каждые три минуты!

Однако придираться к этой, до боли наивной, киноленте отчего-то не хочется. Даже если ощущаешь чувство неловкости от гипертрофированной игры актёров или замечаешь американский пистолет-пулемёт «Томсон» в руках у советского партизана. В меру своего таланта и в пределах своих знаний о России создатели «Дней славы» постарались сделать фильм, создающий максимально позитивный образ важнейшего союзника США по антигитлеровской коалиции. Русские в картине режиссёра Жака Турнёра – это храбрый народ, состоящий из красивых женщин и вдумчивых мужчин (не считая разве что комического дуэта Саши и Фёдора, двух толстяков, которые вечно не могут что-то поделить – даже право первым выстрелить из пушки). В ленте не осталось места для, казалось бы, «обязательного» предателя – каждый подпольщик помнит наизусть текст данной присяги, готов повторить её вслух в пылу боя и пожертвовать собой.

Пожалуй, самое главное – в «Днях славы» очень чётко проговаривается, за что именно сражался советский народ: за разрушенные города, сожжённые вместе со всеми жителями деревни, расстрелянных отцов и матерей. Кроме того, на фоне общей лубочности и театральности ярко выступает сцена жестокой казни 16-летнего Мити, осмелившегося плюнуть в лицо нацистскому офицеру.

Схематизм и некоторая наигранность незамысловатой картины вряд ли могла стать препятствием для того, чтобы через неё простой зритель ощутил сочувствие к советскому народу и уважение к его ратному подвигу. Напротив, условия войны зачастую требовали от деятелей искусств простых форм, понятных самой непритязательной аудитории. Песни, плакаты, фильмы и мультфильмы объясняли широкому населению, кто есть враг, а кто есть друг. Незатейливая, но снабжённая отличными спецэффектами кинолента «Дни славы» прекрасно справлялась с этой насущной задачей.