СПО | Всеобщая история

Дипломатия Вудро Вильсона

Уткин А. И.

Внешнеполитическая деятельность президента В. Вильсона (1912—1920 гг.) — одна из интереснейших страниц мировой дипломатии. Читатель становится свидетелем сложной дипломатической игры, в которой Вильсон, стремясь достичь для Соединенных Штатов мировой гегемонии, толкает страну к участию в первой мировой войне, к антисоветской интервенции. Сквозь переплетение субъективного и объективного раскрыты перипетии взаимоотношений трех лидеров мировой дипломатии — В. Вильсона, Д. Ллойд Джорджа и Ж. Клемансо, история Версальской мирной конференции. Рассказано об американском плане послевоенного устройства мира, о действиях его противников, столкновении двух схем защиты имперских интересов внутри США. Даны психологические портреты Вильсона и его ближайшего окружения, других крупнейших дипломатов начала XX века.