ТОГО БРИТАНСКОЕ

Тóго бритáнское — мандатная территория Лиги Наций , находившаяся под управлением Великобритании с 1922 (фактически с 1914) по 1957, когда Т. б. вошло в состав нового независимого государства — Гана .

Т. б. образовалось в результате раздела германского протектората Т. Великобританией и Францией. Западная, меньшая часть, прилегающая к колонии Золотой Берег (будущая Гана), оккупированная британскими вой­сками, отошла Великобритании после Первой мировой вой­ны. В 1922 Т. б. получило статус мандатной территории группы «Б». К этой категории относились бывшие германские владения, которые располагались в Зап. и Центральной Африке и, как считалось, требовали большей степени руководства и контроля со стороны страны-мандатария. Фактическое управление Т. б. осуществлялось колониальными властями Золотого Берега. После Второй мировой вой­ны 1939–1945 Т. б. получило статус подопечной территории ООН. Согласно плебисциту 1956 Т. б. вошло в состав независимой Ганы.

Лит .: Kedem K. British Togoland: an Orphan or the Death of a Nation. Accra, 2005. А. В. Воеводский.