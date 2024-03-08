СПА КОНФЕРЕНЦИЯ 1920

Спа конферéнция 1920 — заседание Верховного совета Антанты , проходившее 5–16 июля 1920 в г. Спа (Бельгия) при участии представителей Великобритании, Франции, Италии, Японии, Португалии, Бельгии, Германии (впервые после подписания Версальского мирного договора 1919 ), а также Польши и Чехословакии (по вопросам, затрагивавшим их интересы). На С. к. были удовлетворены просьбы Германии об отсрочке до 1 января 1921 сокращения численности ее армии (до 100 тыс. человек), приняты решения о поставках ею угля в счет репараций (2 млн т), распределения долей репараций между союзниками (с Германии: 52 % — Франции, 22 % — Великобритании, 10 % — Италии, 8 % — Бельгии, 0,75 % — Японии и Португалии, 6,5 % другим державам; с Австро-Венгрии: 50 % — по указанным пропорциям, оставшиеся 50 % распределялись: 40 % Италии, 60 % Королевству сербов, хорватов и словенцев, Греции и Румынии). Германия согласилась с условиями С. к. под угрозой оккупации Рура. Участники С. к. призвали Советское правительство пойти на перемирие с Польшей (см. Керзона линия ) и приняли решение об отправке англо-французской миссии в Польшу для оказания ей помощи в условиях успешного наступления Красной армии в ходе Советско-польской вой­ны 1919 – 1920.

Лит .: Steiner Z. The Lights that Failed: European International History, 1919–1933. Oxford, 2005; Версальско-Вашингтонская международно-правовая система: возникновение, развитие, кризис, 1919–1939 гг. / Отв. ред. Е. Ю. Сергеев. М., 2011. А. О. Хорошева.