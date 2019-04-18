Почему не работала Лига Наций – первая международная организация? 18 апреля 1946 года в Женеве начался процесс по роспуску Лиги Наций Многим любителям истории может показаться, что в целом вопрос об этой мало чем запомнившейся нашим соотечественникам организации – маловажен. Но это не совсем так. Сегодня мы попробуем рассказать о роли нашей страны в работе Лиги наций, о том, почему СССР из неё вышел, как Лига не смогла предотвратить Вторую мировую войну и, наконец, почему её сменила новая международная организация – ООН, которая работает и теперь. Создание системы международной безопасности Лига Наций не была первым международным объединением стран. Многочисленные союзы – от феодальных до уже современных военных – сопровождали... На чтение: 3 минуты

18 апреля 1946 года в Женеве начался процесс по роспуску Лиги Наций

Многим любителям истории может показаться, что в целом вопрос об этой мало чем запомнившейся нашим соотечественникам организации – маловажен. Но это не совсем так. Сегодня мы попробуем рассказать о роли нашей страны в работе Лиги наций, о том, почему СССР из неё вышел, как Лига не смогла предотвратить Вторую мировую войну и, наконец, почему её сменила новая международная организация – ООН, которая работает и теперь.

Создание системы международной безопасности

Лига Наций не была первым международным объединением стран. Многочисленные союзы – от феодальных до уже современных военных – сопровождали человечество всю его историю. Однако цели и задачи, сформулированные при создании Лиги, были действительно чем-то новым, поскольку предусматривали недопущение мировых и локальных конфликтов, создание системы коллективной безопасности, решение споров путем дипломатических переговоров и даже повышение уровня жизни людей всего мира. Многие философы и мыслители прошлого могли только мечтать о такой организации. И тут она появилась.

Как всегда и бывает, появлению Лиги предшествовал крупнейший в истории на тот момент военный конфликт – Первая мировая война. Свыше 20 миллионов жертв войны открыли глаза мировым лидерам на то, что необходимо искать иные пути, пытаться договариваться миром.

Однако ни для кого не секрет, что мир существует и развивается в рамках так называемых систем мирового порядка. Вестфальский мир (1648), Венский конгресс (1815) – все эти договоры об окончании крупных войн устанавливали новые системы миропорядка. Аналогичная система пришла им на смену после заключения мира по окончании Первой мировой войны. Новая система получила название Версальско-Вашингтонской (традиционно по местам подписания новых договоров). Однако в саму систему, формировавшую новый миропорядок, была заложена бомба замедленного действия.

Чудовищные требования к Германии после окончания войны не могли не привести к реваншизму в этой стране. Разрушились четыре империи Европы: Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская. На их месте как грибы стали расти новые национальные государства. Все эти факторы, вкупе с тем, что при образовании Лиги Наций в 1919-1920-х годах РСФСР (а позже СССР) по причине Гражданской войны, а позже просто принципиально не была приглашена в состав Лиги, что сделало работу организации сложной и малоэффективной.

СССР и Лига Наций

Источник: https://militaryarms.ru

Несмотря на то, что одной из не афишируемых, но подразумеваемых целей Лиги Наций было противостояние распространению левой идеологии по всему миру, а значит, и противодействие СССР, со временем эта позиция изменилась. Дело в том, что во многих странах Европы к началу 30-х годов уже подняли голову и окрепли фашистские, нацистские и другие крайне правые партии, группировки и идеи. Политикам было совершенно ясно, что рано или поздно, начнутся военные конфликты на этой почве. Более того, в Азии японский милитаризм, крайне вольно трактовавший статьи Лиги Наций о разоружении, уже в открытую вёл захватнические войны. Инцидент в Маньчжурии и Японо-китайская война стали яркими тому примерами.

Чакская война между Боливией и Парагваем в Южной Америке, вторжение итальянских фашистов в Эфиопию (где, кстати, применялся настрого запрещенный Лигой Наций газ) и, наконец, Гражданская война в Испании, где в открытую сошлись сторонники правых и левых идей всего мира – все эти конфликты стали не просто предтечей Второй мировой войны, которую Лига Наций не смогла, да и, скажем прямо, не очень-то и хотела остановить. Эти конфликты показали полную несостоятельность Лиги Наций в работе по её прямым обязанностям. Даже несмотря на вступление СССР в Лигу 18 сентября 1934 года и разрыв международной изоляции нашей страны, новая мировая война стала лишь вопросом времени.

После прихода к власти в Германии в 1933 году А. Гитлера всем стало ясно, что демилитаризация и мирные переговоры просто невозможны. Формировались новые военные союзы, а западные страны из страха вели политику «умиротворения агрессора», кульминацией которой стал «Мюнхенский сговор» с Гитлером. На этом фоне советское руководство не могло не сделать необходимых выводов и не готовить страну к неизбежному конфликту. Выход СССР из Лиги Наций в декабре 1939 года сделал организацию окончательно нежизнеспособной. К слову, из 58 стран-участниц в составе Лиги уже не было ни одной, развязавшей Вторую мировую войну. Более того большая часть стран Латинской Америки к этому времени тоже покинула Лигу, они не видели в ней перспектив. А вслед за этим началась Вторая мировая война, развязанная нацистами.

После Лиги Наций

Источник: https://pinterest.com

Несмотря на все тяготы и лишения, СССР и его союзники смогли одержать победу в крупнейшей в истории человечества войне. Сформировалась и новая система мирового порядка – Ялтинско-Потсдамская . СССР стал играть в мире ведущую роль, он стал не только одним из победителей, но и огромным центром силы, притягивающим множество разных стран. Лига Наций, которая за всю свою историю не смогла выполнить ни одной из своих задач, тихонько самораспустилась и 19 апреля 1946 года её последний секретарь Карл Й. Хамбро заявил о прекращении деятельности Лиги.

Источник: https://pinterest.com

Новый мировой порядок, начало Холодной войны и биполярное разделение мира вкупе с наличием ядерного оружия делали возможную новую войну не просто страшной, а фатальной. Скорее всего, после ядерного конфликта мир перестал бы существовать. Как же в течение столь долгих лет страны договаривались? Ещё в 1942 году в ходе войны СССР, США и Великобритания при участии других союзников подписали декларацию Объединенных наций. После окончания войны к ней присоединились свыше 50 стран. Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конференции, проходившей с апреля по июнь 1945 года, и подписан 26 июня 1945 года. Новая международная организация проявила себя значительно более активной, чем предшествующая ей Лига Наций. ООН имеет на своем счету сотни гуманитарных операций, предотвращенные и остановленные военные конфликты, дипломатические победы.

Источник: https://tvzvezda.ru

Тем не менее, такая система могла сохраняться, пока развязанная США и Великобританией «холодная война» шла с равным противником. Блок НАТО уравновешивался Варшавским договором . Но к 1991 году с распадом СССР и упразднением военных союзов социалистических стран мир стал однополярным. Многие политологи и историки указывают даже на то, что сформировался новый миропорядок – пост-биполярный. Причем не традиционным способом, то есть как результат послевоенных договоренностей, но сам собой – по геополитическим причинам.

В этом случае мы не можем не отметить следующее: ООН как часть старого мирового порядка, как и вся система международной безопасности, дипломатии, всех видов межгосударственных отношений, исчерпали себя. Естественно, новые гегемоны в мире всячески будут оттягивать заключение новых международных коллективных договоров. Будут противиться «перезагрузке» ООН, чтобы превратить организацию в действительно рабочий инструмент международных отношений. Скорее всего, США и подконтрольный им блок НАТО приложат все усилия, чтобы не допустить обновления или создания новой международной системы отношений. Но одно мы можем видеть точно – повторение истории с Лигой Наций, как с организацией, которая не смогла сделать ничего для предотвращения войны, приведет лишь к новой войне, горю и несчастью для всего мира.