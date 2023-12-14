Не мир, а перемирие: сто лет Версальскому договору В ноябре 1918 года, после четырех лет кровопролитных боёв подписанием Компьенского перемирия завершилась Первая мировая война На чтение: 2 минуты

В ноябре 1918 года, после четырех лет кровопролитных боёв подписанием Компьенского перемирия завершилась Первая мировая война

Теперь победившим и потерпевшим сторонам предстояло определить новые контуры мирового порядка, чтобы попытаться избежать повторения столь страшного конфликта. Местом для подписания этих судьбоносных соглашений стал зеркальный зал Версальского дворца во Франции, в котором за 48 лет до этого была провозглашена Германская империя, виновница мировой войны. Консультации продолжались с января по июнь 1919 года и завершились 28 июня подписанием так называемого Версальского договора. Никто из участников этих переговоров, кроме, пожалуй, маршала Франции Фердинанда Фоша, не предполагал, что этот кабальный и непродуманный договор станет лишь отсрочкой, а для некоторых и стимулом к началу новой, еще более разрушительной и кровопролитной войны.

Маршал Франции Фердинанд Фош.

Источник: ru.wahooart.com

Довольные политики стран-победительниц разъезжались по домам из Версаля, а униженные и раздавленные представители проигравших стран тешили себя надеждами на реванш. А некоторых, например, представителей нашей, уже раздираемой Гражданской войной, страны, вообще не допустили к подписанию договора. Только такие люди, как Фош, видели в этом грядущую беду. Не зря пожилой маршал тогда сказал:

К большому сожалению, он оказался прав.

Тяжелое поражение

Германия, как и её союзники, потерпела поражение в мировой войне. К ноябрю 1918 года германского кайзера Вильгельма II буквально умоляли прекратить войну. Астро-Венгрия, главный союзник второго рейха, уже распалась и вышла из войны. Турция и Болгария также не могли больше воевать. Союз Центральных держав разрушился. В Российской империи началась революция. Вслед за этим произошли ноябрьские коммунистические выступления в самой Германии.

Пленные немцы.

Источник: iwm.org.uk

Немцам пришлось договариваться. При этом войска Антанты так и не вступили на территорию страны, что позволило большинству граждан Германии поверить в простую мантру о подлом «ударе в спину» со стороны левых сил. Ростки реваншизма нашли благодатную почву ещё до подписания договора.

Позорные условия

В ходе консультаций перед подписанием Версальского договора сложилась весьма странная международная обстановка. В Версаль съехались представители 27 государств, воевавших с Германией и её союзниками: Великобритания и её доминионы, Франция и даже такие экзотические «победители», как Гаити. При этом представители России не были приглашены на конференцию: ни «белые», контролировавшие тогда почти половину России, ни «красные», считавшиеся предателями за заключение Брестского мира - сепаратного договора с Германией.

Подписавшиеся стороны Версальского мира. Ж. Клемансо, В. Вильсон, Д. Ллойд Джорж.

Источник: aif.ru

Сами немцы, подписав до этого лишь перемирие, продолжали контролировать большую часть оккупированных ими территорий: западные губернии бывшей Российской империи, части Румынии, Бельгии. Немцы всё еще были ощутимой силой, однако и их представителей тоже не позвали к столу переговоров. Россию и Германию просто выкинули из послевоенного мироустройства, что в основном и предопределило ужасную несправедливость и неравенство договора.

Аннексии и контрибуции

На Германию были наложены ужасающие ограничения и требования по выплате репараций. Кстати, выплачивать их она закончила только в 2010 году, в общей сложности отдав почти 100 тыс. тонн золота.

Мирный договор между странами союзницами, объединившимися государствами и Германией.

Источник: aif.ru

От Германии «отпилили» множество территорий, таких как Эльзас и Лотарингия, кровью отбитых у французов в ходе Франко-прусской войны; восточные территории отошли новообразованной Польше. В целом на месте разрушенных европейских империй возникла масса мелких национальных государств. Болгария и бывшая Австро-Венгрия, так же как и Турция, были разделены и обложены тяжелыми репарациями и ограничениями.

Германии запрещалось иметь армию свыше 100 тыс. солдат, танки, авиацию, бронетехнику и крупные корабли. Часть её территорий, такие как Рейнская, объявлялась демилитаризованными зонами. А часть, как Саар, временно оккупировалась. Предполагалось разделить и большой немецкий флот между союзниками по Антанте . Однако немецкие моряки затопили свои корабли в Скапа-Флоу, британской военно-морской базе.

Инфляция в Германии была такой, что дети играли пачками денег.

Источник: vestifinance.ru

Важную роль сыграл и раздел колоний Германской империи. Многие из них, особенно азиатские, были поделены настолько некомпетентно, что это привело к большому обострению в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитию японского милитаризма. Для преодоления этих противоречий в 1921-1922 годах была проведена ещё одна конференция – Вашингтонская. Однако новая система — Версальско-Вашингтонская — так и не смогла обезопасить мир, а скорее привела к еще большему напряжению между бывшими противниками по мировой войне.

Дорога к реваншу

Любопытно, что по большей части, столь тяжелые условия договора не затронули немецкую промышленность и банковскую систему. «Побитый» враг должен был чем-то платить. Это противоречие относительно жестких политических условий и отказ от оккупации Германии также сделали возможным быстрое восстановление военного потенциала уже при нацистах.

Вашингтонский конгресс 1921-1922 годов.

Источник: agesmystery.ru

Об этом писал один из известных экономистов из США Т. Веблен:

Основной виновник войны – германский кайзер так и не понес наказания, он спокойно проживал в своем имении в Голландии. Немцы столкнулись с чередой тяжелейших экономических потрясений, которые наложились на идею фикс о национальном унижении.

Виновники Первой мировой войны.

Источник: russiancouncil.ru

А на востоке поднимал голову мощный и крепнущий Советский Союз, с которым никто не захотел и не смог договариваться. Европейская, да и мировая система порядка, основанная в Версале, не учитывала, пожалуй, ничьих интересов. Напуганные большой кровью, страны Антанты любой ценой не желали повторения крупной войны. А страны, не получившие свой «кусок пирога», любой ценой желали восстановить свою честь и территорию.

Кроме маршала Франции Фоша, был и еще один человек, предвидевший последствия Версаля. Это Владимир Ленин, который сказал в те дни, читая условия договора в газетах:

Он, как и Фош, тоже, к несчастью, оказался прав.

Обложка: Версальский конгресс. Источник: shkolazhizni.ru