Краткий курс истории. Версальский мирный договор 28 июня 1919 года в знаменитой резиденции французских королей был подписан Версальский мирный договор, завершивший Первую мировую войну. На чтение: 1 минута

28 июня 1919 года в знаменитой резиденции французских королей был подписан Версальский мирный договор, завершивший Первую мировую войну.

Нижеподписавшиеся

Версальский договор был подписан проигравшей Германией, с одной стороны, и главными державами-победительницами, Великобританией, Францией, США, Италией и Японией – с другой. В качестве экзотического приложения договор подписали более двух десятков маленьких стран, примкнувших к победителям, включая Панаму, Гондурас и Либерию, вклад которых в победу был невелик или вообще ничтожен (кто-то просто объявил Германии войну, тем и ограничившись). С союзниками Германии впоследствии были подписаны отдельные договоры: Сен-Жерменский с Австрией, Трианонский – с Венгрией, Севрский – с Турцией, Нёйиский – с Болгарией. Россия, начинавшая войну в стане победившей Антанты, но впоследствии вышедшая из войны, в мирных переговорах не участвовала и договор не подписала.

Германские утраты

Сам договор был крайне тяжёлым для Берлина. На Германию не только была полностью возложена моральная ответственность за развязывание войны. Страна понесла ощутимые потери. Германские колонии в Африке и Океании были поделены между странами-победительницами. От самой германской территории были отторгнуты Эльзас и Лотарингия, части Шлезвига и Восточной Пруссии. Кроме того, в пользу держав-победительниц Германия должна была выплачивать огромные репарации на общую сумму в 269 млрд золотых марок, что примерно соответствовало 96 тысячам тонн чистого золота.

Плацдарм для реванша Гитлера

Текст Версальского договора начинался с устава Лиги наций – первой в истории всемирной организации, предшественницы нынешней ООН, в цели которой входило обеспечение коллективной безопасности и развитие международных связей. Но очень скоро стало ясно, что новая структура эффективно поддерживать мир не может, и Первая мировая, которая унесла жизни более 10 млн одних только военных (без потерь гражданского населения), будет не последней «всемирной бойней». Подписавшая Версальский мир Германия была унижена и обескровлена, но сохраняла потенциал для реванша. Несмотря на обнищание экономики, страна обладала мощными промышленными и людскими ресурсами. В сочетании с исторической обидой немцев и пассивностью Лиги наций это привело к развязыванию Второй мировой войны Адольфом Гитлером уже через двадцать лет, 1 сентября 1939 года.

Обложка: Уильям Орпен «Подписание Версальского мирного договора в Зеркальном зале Версальского дворца. 28 июня 1919 г.».

Источник: ru.wikipedia.org