Гдaньск (пол. Gdańsk, лат. Gedania, Gedanum), в 1308‒1466 и 1793‒1945 ‒ Данциг (нем. Danzig, лат. Dantiscum, Dantis) На чтение: 1 минута

Гдáньск (пол. Gdańsk, лат. Gedania, Gedanum), в 1308—1466 и 1793—1945 — Данциг (нем. Danzig, лат. Dantiscum, Dantis) — город в Сев. Польше, крупный порт на Балтийском море, промышленный и культурный центр. Население 461 935 человек (2014). Вместе с соседними Гдыней и Сопотом образует агломерацию «Труймясто» (Трехградье). Согласно археологическим данным (см. Археология) поселение на месте Г. существовало уже в V в. Первое письменное упоминание относится к 997, в связи с миссией св. Адальберта (Войцеха) (см. Адальберт Праж­ский) в Пруссию. В X в. князь Мешко I (960—992) присоединил Вост. Поморье вместе с Г. к Польше. В середине XIII в. Гданьским Поморьем владел князь Святополк II (1216[1220]—1266). В 1263 Г. получил городское право , основанное на Любекском праве (см. Любекское городское право ). В 1308 был захвачен рыцарями Тевтонского ордена , присоединен к Пруссии и переименован в Данциг. В 1343 по условиям мирного договора с крестоносцами польский король Казимир III Великий (1333—1370) утратил Гданьское Поморье. В 1346 верховный магистр ордена Генрих Дуземер (1345—1351) пожаловал Данцигу права на основе Кульмского городского права. В 1361, 1378, 1411 и 1416 в городе поднимались восстания против крестоносцев, жестоко подавленные. С 1361 Данциг — один из важнейших членов Ганзейского союза (см. Ганза, Ганзейский союз). В 1410, после поражения Тевтонского ордена в Грюн­вальдской битве, признал власть Владислава Ягеллона (1386—1434) (см. Ягеллоны) и получил многие привилегии. В 1411 был освобожден от присяги королю и до 1454 оставался под властью крестоносцев. В 1440 стал членом Прусского союза. В 1455 вступил в Тринадцатилетнюю войну, по окончании которой в 1466 был присоединен к Польше и получил от короля Казимира IV (1447—1492) (см. Казимир IV Ягеллончик) широкие привилегии: избрание должност­ных лиц, монетную регалию, свободу торговли по Висле с Польшей, Литвой и Русью. В XVI в. Г. был крупнейшим и самым богатым городом Речи Посполитой. В ходе Войны за польское наследство (1773—1775) был взят войсками русского генерала Х. А. Миниха (1683—1767). В 1793 в результате раздела Польши Г. (Данциг) достался Пруссии. После взятия в 1807 французами был объявлен вольным городом, а в 1813 после осады русскими и прусскими войсками вернулся к Пруссии. После Первой мировой войны согласно Версальскому мирному договору 1919 получил статус вольного города под управлением Лиги Наций. В 1939 отказ Польши на требование Германии возвратить Данциг послужил формальным поводом к началу Второй мировой войны. В марте 1945 город был освобожден советскими и польскими войсками и по решению Потсдамской конференции 1945 передан Польше. В 1980 в Г. возник независимый профсоюз судостроителей «Солидарность» во главе с Лехом Валенсой, президентом Польши в 1990—1995. В 1987 Г. посетил папа римский Иоанн Павел II. В 2002 Г. получил почетный флаг Совета Европы.

Лит.: Arnold U. Danzig: sein Platz in Vergangenheit und Gegenwart. Warschau; Lüneburg, 1998; Cieślak E., Biernat C. Dzieje Gdańska. Gdańsk, 1975; Simson P. Geschichte der Stadt Danzig. Charleston SC, 2009. В. И. Матузова.