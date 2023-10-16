СПО | Всеобщая история

Великая депрессия. Закономерность катастрофы. 1929-1942

Шевляков М.

Более восьмидесяти лет прошло с того времени, когда паникой на нью-йоркской бирже мир начал отсчет эпохи Великой Депрессии. Эпоха процветания — "ревущие двадцатые" — исчезла как сон, и на долгие годы успех и счастье сменились отчаянием и страхом. Эпоха Депрессии описана многими, экономисты сломали немало копий, анализируя зарождение и развитие экономической катастрофы. До сих пор наш мир несет на себе следы той эпохи, до сих пор люди пользуются идеями и определениями того времени — но до сих пор многие уроки тех лет остаются невыученными. В своей работе автор рассматривает различные точки зрения на события Великой депрессии, анализирует ее причины и предпосылки, сравнивает ход экономического кризиса в различных странах, рассматривает последствия этого затяжного кризиса и обращает внимание читателя на основные уроки тех лет, имеющие значимость и в наше время.