ДОНОВАН УИЛЬЯМ ДЖОЗЕФ

ДОНОВАН УИЛЬЯМ ДЖОЗЕФ - американский военный и государственный деятель, адвокат.

В 1905 году окон­чил юри­дический факультет Ко­лум­бий­ско­го университета , за­тем Ко­лум­бий­скую шко­лу пра­ва, где по­зна­ко­мил­ся и за­вя­зал лич­ную друж­бу с Ф. Д. Руз­вель­том . В по­сле­дую­щие го­ды за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой, один из ос­но­ва­те­лей юри­дической кон­то­ры «Donovan, Leisure, Newton and Irvine».

В 1916 году ко­ман­до­вал под­раз­де­ле­ни­ем Национальной гвар­дии на южной гра­ни­це Соединенных Штатов Америки, дей­ст­во­вав­шим про­тив мексиканских пов­стан­че­ских час­тей под ко­мандованием Ф. (Пан­чо) Ви­льи. В 1917-1918 годах в зва­нии пол­ков­ни­ка ко­ман­до­вал пол­ком в со­ста­ве аме­ри­кан­ских экс­пе­ди­ци­он­ных сил во Фран­ции. В 1922-1924 годах про­ку­рор западного ок­ру­га Нью-Йор­ка, до 1929 года заместитель ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Соединенных Штатов Америки, за­вое­вал ши­ро­кую из­вест­ность ре­ши­тель­ной борь­бой с бут­ле­гер­ст­вом.

В пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва К. Ку­лид­жа был чле­ном ан­ти­мо­но­поль­ной ко­мис­сии. По­сле вступ­ле­ния в долж­ность пре­зи­ден­та в 1933 году Ф. Д. Руз­вель­та , не­смот­ря на при­над­леж­ность к Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии Соединенных Штатов Америки, Донован за­ни­мал от­вет­ст­вен­ные по­сты в его ад­ми­ни­ст­ра­ции. В 1937-1941 годах он не­од­но­крат­но со­вер­шал по­езд­ки в Ев­ро­пу с це­лью сбо­ра ин­фор­ма­ции и разъ­яс­не­ния американской по­ли­ти­ки. В 1941 году на­зна­чен ко­ор­ди­на­то­ром дея­тель­но­сти спец­служб Соединенных Штатов Америки.

Со всту­п­ле­ни­ем Соединенных Штатов Америки во Вторую миро­вую вой­ну соз­да­тель и в 1942-1945 годах начальник Управ­ле­ния стра­те­ги­че­ских служб (пред­ше­ст­вен­ник Центрального разведывательного управления), за­ни­мав­ше­го­ся сбо­ром дан­ных о про­тив­ни­ке, ор­га­ни­за­ци­ей са­бо­та­жа, ди­вер­сий и пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния на ок­ку­пи­рованных тер­ри­то­ри­ях. В но­ябре 1944 года Доновану при­свое­но зва­ние генерал-майо­ра.

По окон­ча­нии вой­ны по­мощ­ник главного американского об­ви­ни­те­ля на Нюрн­берг­ских про­цес­сах 1945-1949 годов . По­сле вы­хо­да в от­став­ку за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой. По­хо­ро­нен на Национальном клад­би­ще в Ар­линг­то­не (штат Вир­ги­ния).