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Идейным лидером Индии после Второй мировой войны стал Махатма Ганди, разделяющий учение Толстого. Однако и движения активного сопротивления имели место в Индии.

В феврале 1946г. вспыхнуло вооружённое восстание в Бомбее (Мумбаи), которое было поддержано на флоте. Партия Индийский национальный конгресс (ИНК) победила на выборах в парламент страны. Затем ИНК и Мусульманская лига поставили вопрос о предоставлении стране независимости. В августе 1947г. было провозглашено создание государства Индийский Союз. Премьер-министром Индии стал лидер ИНК Джавахарлал Неру.

Британские войска покинули страну.

В результате третьей индо-пакистанской войны образовалось государство Бангладеш.

В дальнейшем в развитии страны под руководством Индиры Ганди Индия продолжала руководствоваться принципами неприсоединения и дружить с Советским Союзом и Россией.