ЖЕНЕВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ЛАОСУ

ЖЕНЕВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ЛАОСУ - документы о мирном урегулировании в Лаосе, подписанные на Международном совещании в Женеве 16 мая 1961 года - 23 июля 1962 года.

Со­ве­ща­ние бы­ло со­зва­но по ини­циа­ти­ве СССР и Ве­ли­ко­бри­та­нии и про­хо­ди­ло под их пред­се­да­тель­ст­вом. В нём при­нима­ли уча­стие так­же пред­ста­ви­те­ли КНР, Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Вьет­нам, Рес­пуб­ли­ки Вьет­нам, Поль­ши, США, Фран­ции, Ин­дии, Бир­мы, Кам­бод­жи, Ка­на­ды, Таи­лан­да и трёх ла­ос­ских по­ли­тических груп­пи­ро­вок, ко­то­рые в ию­не 1962 году до­го­во­ри­лись о соз­да­нии национального коалиционного пра­ви­тель­ст­ва: принц Су­ван­на Фу­ма (от ней­тра­ли­стов), принц Су­фа­ну­вонг (от Пат­рио­тического фрон­та Лао­са), принц Бун Ум и генерал Фу­ми Но­са­ван (от пра­вых). Со­гла­ше­ния вклю­ча­ли Дек­ла­ра­цию о ней­тра­ли­те­те Лао­са (её со­став­ная часть - За­яв­ле­ние пра­ви­тель­ст­ва Лао­са о ней­тра­ли­те­те от 9 июля 1962 года) и Про­то­кол к Дек­ла­ра­ции, в ко­то­ром уча­ст­ни­ки со­ве­ща­ния зая­ви­ли о го­тов­но­сти ува­жать «су­ве­ре­ни­тет, не­за­ви­си­мость, ней­тра­ли­тет , един­ст­во и тер­ри­то­ри­аль­ную це­ло­ст­ность ко­ро­лев­ст­ва Ла­ос», не вме­ши­вать­ся в его де­ла и не втя­ги­вать его ни в ка­кие во­енные со­гла­ше­ния. Дек­ла­ра­ци­ей пре­ду­смат­ри­ва­лось пол­ное пре­кра­ще­ние гражданской вой­ны на тер­ри­то­рии Лао­са, вы­вод из стра­ны иностранных войск и об­слу­жи­ваю­ще­го их пер­со­на­ла. Кон­троль над вы­пол­не­ни­ем со­гла­ше­ний воз­ла­гал­ся на ме­ж­ду­народную ко­мис­сию из пред­ста­ви­те­лей Ин­дии, Поль­ши и Ка­на­ды. Вы­пол­не­ние со­гла­ше­ний бы­ло со­рва­но пра­вой груп­пи­ров­кой, ко­то­рая при под­держ­ке США и их со­юз­ни­ков в апреле 1963 года на­ча­ла во­енные дей­ст­вия про­тив Пат­рио­тического фрон­та Лао­са, про­дол­жав­шие­ся до февраля 1973 года.

Исторические источники:

Внеш­няя по­ли­ти­ка Со­вет­ско­го Сою­за и ме­ж­ду­на­род­ные от­но­ше­ния. 1962 г. Сб. до­ку­мен­тов. М., 1963. С. 311-323.

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