ЖЕНЕВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ЛАОСУ
ЖЕНЕВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ЛАОСУ - документы о мирном урегулировании в Лаосе, подписанные на Международном совещании в Женеве 16 мая 1961 года - 23 июля 1962 года.
Совещание было созвано по инициативе СССР и Великобритании и проходило под их председательством. В нём принимали участие также представители КНР, Демократической Республики Вьетнам, Республики Вьетнам, Польши, США, Франции, Индии, Бирмы, Камбоджи, Канады, Таиланда и трёх лаосских политических группировок, которые в июне 1962 году договорились о создании национального коалиционного правительства: принц Суванна Фума (от нейтралистов), принц Суфанувонг (от Патриотического фронта Лаоса), принц Бун Ум и генерал Фуми Носаван (от правых). Соглашения включали Декларацию о нейтралитете Лаоса (её составная часть - Заявление правительства Лаоса о нейтралитете от 9 июля 1962 года) и Протокол к Декларации, в котором участники совещания заявили о готовности уважать «суверенитет, независимость, нейтралитет, единство и территориальную целостность королевства Лаос», не вмешиваться в его дела и не втягивать его ни в какие военные соглашения. Декларацией предусматривалось полное прекращение гражданской войны на территории Лаоса, вывод из страны иностранных войск и обслуживающего их персонала. Контроль над выполнением соглашений возлагался на международную комиссию из представителей Индии, Польши и Канады. Выполнение соглашений было сорвано правой группировкой, которая при поддержке США и их союзников в апреле 1963 года начала военные действия против Патриотического фронта Лаоса, продолжавшиеся до февраля 1973 года.
Исторические источники:
Внешняя политика Советского Союза и международные отношения. 1962 г. Сб. документов. М., 1963. С. 311-323.