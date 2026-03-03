Вьетнамская война Борьба за Вьетнам началась ещё в 1946 году: вьетнамцы пытались изгнать французов, и с начала 1950-х эту национально-освободительную борьбу активно поддерживал Китай, а СССР с 1953 года поставлял Вьетнаму военную технику и оружие, а также обучал его офицеров. США в тот момент воевали в Корее, и потому не вмешивались. Но в 1954 году, после вывода французских войск вспыхнула гражданская война между ориентировавшейся на СССР ДРВ – Демократической республикой Вьетнам (Северным Вьетнамом) и ориентировавшейся на США республикой Южный Вьетнам.

Борьба за Вьетнам началась ещё в 1946 году: вьетнамцы пытались изгнать французов, и с начала 1950-х эту национально-освободительную борьбу активно поддерживал Китай, а СССР с 1953 года поставлял Вьетнаму военную технику и оружие, а также обучал его офицеров. США в тот момент воевали в Корее, и потому не вмешивались. Но в 1954 году, после вывода французских войск, вспыхнула гражданская война между ориентировавшейся на СССР ДРВ – Демократической республикой Вьетнам (Северным Вьетнамом) и ориентировавшейся на США республикой Южный Вьетнам. СССР помогал ДРВ, поставляя помимо стрелкового оружия зенитно-ракетные комплексы СА-75, самолеты МиГ-15, МиГ-17 и МиГ-21, танки Т-34-84, Т-54, Т-55 и ПТ-76, радиолокационные станции и другую технику. Кроме того, уже с апреля 1961 году во Вьетнам начали приезжать советские военные специалисты (всего в ходе войны – до 24 тыс. военных и 15 тыс. гражданских). США аналогичную помощь оказывали Южному Вьетнаму, где находились несколько тысяч американских военных советников, а специалисты ЦРУ руководили диверсионными группами южновьетнамцев на территории ДРВ. Кроме того, ВМС США проводили разведывательные миссии с использованием эсминцев, оснащённых специальным оборудованием для радиотехнической разведки (операция "Де Сото").

США включились в войну

Непосредственное участие США в войне началось после "инцидента в Тонкинском заливе". 2 августа 1964 года эсминец "Мэддокс", выполнявший миссию по радиоэлектронному обеспечению операции южновьетнамских коммандос на остров Хонме, подвергся атаке трёх северовьетнамских торпедных катеров. Вечером 4 августа ситуация повторилась, но на сей раз вьетнамских катеров никто не видел, в том числе взлетевшие самолёты. Скорее всего, в условиях плохой видимости операторы сонаров приняли за торпедную атаку помехи от собственных винтов. Но американские СМИ тут же стали раскручивать тему "систематического нападения на ВМС США", а Конгресс принял "Тонкинскую резолюцию" разрешающую президенту вступить в войну. И вскоре Группировка ВВС США (примерно 330 тактических самолетов и более 200 самолетов морской авиации) начала бомбить Северный Вьетнам, имевший на вооружении всего 60 самолётов и до 1000 комплексов ПВО (до 1967 года советские расчеты ЗРК были основными, а вьетнамские — дублирующими).

Далее последовала переброска во Вьетнам американских сухопутных войск – для непосредственной борьбы против южновьетнамских партизан и регулярных войск ДРВ. Однако трудности войны в джунглях и поддержка партизан населением, несмотря на преимущество в вооружении и господство в воздухе не позволили добиться сколько-нибудь заметных успехов.

Варварские бомбардировки

Компенсировать это пытались массированными бомбардировками вьетнамских городов, дамб на реках и объектов инфраструктуры: за всю войну на Вьетнам сбросили более 6,7 млн. тонн бомб – вдвое больше, чем было сброшено на Германию во Второй Мировой войне. Кроме того, широко использовался сброс напалма и распыление смеси синтетических дефолиантов и гербецидов (агент "оранж") для уничтожения лесов, служивших укрытием для партизан и полей с посевами. Что вызывало массовое отравление и гибель гражданского населения.

Разумеется, партизаны и северовьетнамские военные со сбитыми лётчиками тоже не церемонились, что побудило американцев проводить карательные операции против деревень, заподозренных в симпатиях к партизанам. Особо известна трагедия в деревне Сонгми, где каратели убили более 500 человек, в том числе 210 детей.

Впрочем, как с военной, так и с экономической точки зрения попытка "вбомбить Вьетнам в каменный век" оказалась не слишком эффективной: так экономический ущерб от бомбардировок составил $320 млн, при этом стоимость сбитых в ходе налетов 938 американских самолетов - $911 млн.

Участие других стран

США помогали:

Япония (транспортные суда и 3000 моряков),

Тайвань (военно-транспортные самолёты и спецы по психологической войне), Филиппины (гражданский контингент ок.100 чел.),

Тайланд (11500 чел.),

Австралия и Новая Зеландия (ок. 4000 чел. – танки, спецназ),

Южная Корея (более 300 тыс.).

Вьетнаму кроме СССР помогали:

Китай (в войне участия не принимал, но были военные поставки - 560 танков и 164 самолёта, системы ПВО, до 300 тыс. 320 тыс. специалистов по ПВО и строительству железных дорог и мостов).

КНДР (порядка 30 самолётов и 87 военных лётчиков).

Но главная помощь шла от СССР: 687 танков и 316 самолётов, ПВО, 26 тыс. технических специалистов, по свидетельству премьер-министра Алексея Косыгина, день войны обходился СССР в 1,5 млн. рублей.

Переговоры и начало вывода войск

Тем временем в самих США, куда из Вьетнама регулярно поступали солдатские гробы, развернулось массовое антивоенное движение. После чего американцы в мае 1968г пошли на мирные переговоры с ДРВ, и 13 октября даже прекратили бомбардировки ДРВ и начали постепенно сокращать своё военное присутствие, ограничивая поддержку Южного Вьетнама военными поставками и участием своих спецподразделений.

Но с 18 декабря 1972г они провели последнюю и самую крупную за время войны воздушно-наступательную операцию, чтобы вынудить ДНР подписать соглашение на своих условиях. Однако вьетнамская ПВО за 12 дней сбила 81 американский самолет, в том числе 31 "стратегических" B-52 (хотя США признали из них лишь 15). Это стало ударом по репутации американских ВВС, и налеты прекратились.

Завершение войны

Таким образом война зашла в тупик. С одной стороны, американцы не позволили партизанам свергнуть лояльное США правительство Южного Вьетнама, но с другой – подавить партизанское движение и стоящую за ним ДРВ так и не смогли. В итоге в январе 1973 года в Париже было подписано мирное соглашение, по которому войска США покидали Вьетнам. 27 января 1973 года объявили о выводе своих войск из Вьетнама - последние покинули его 29 марта 1979г.

После этого, лишившись прямой поддержки США, южновьетнамский режим почти два года продолжал сопротивляться партизанам. Но 9 марта 1975 года регулярные войска ДРВ и партизаны в ходе стратегической наступательной операции "Цветок лотоса" разгромили южновьетнамские войска и 30 апреля взяли Сайгон. В итоге Вьетнам был объединён, а СССР по итогам войны получил там дружественный режим и военно-морскую базу в Камрани, а также массу трофейной техники для изучения и использования в собственном ВПК.

Потери

США потеряли в ходе Вьетнамской войны только по официальным данным более 58 тысяч солдат, более 300 тысяч получили ранения, а 1700 человек пропали без вести. Сбито было 3720 американских самолетов и 4892 вертолета, причём, только над Северным Вьетнамом, где стояли советские расчёты ПВО, сбили 1095 самолетов, в том числе 17 стратегических бомбардировщиков B-52. Но ещё сильнее были психологические травмы: от 20 до 150 тысяч (по разным оценкам) американских ветеранов этой войны после возвращения домой покончили с собой. Репутационные же потери США из-за по сути проигранной войны были огромны – как внутри страны (т.н. "вьетнамский синдром"), так и в мире.

Армия союзника США - Южного Вьетнама - потеряла убитыми около 250 тысяч и ранеными более миллиона. Войска Северного Вьетнама и партизаны Южного потеряли до 1,1 миллиона человек убитыми и до 600 тысяч ранеными. Число погибших при бомбардировках мирных жителей оценивается в 2 миллиона. Из помогавших Вьетнаму советских специалистов погибли 16 человек, в том числе 12 офицеров.