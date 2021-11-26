ОНН БИН ДЖАФАР
ОНН БИН ДЖАФАР (малайз. Onn bin Jaafar) - государственный и политический деятель Малайзии.
Из аристократической семьи, сын главного министра султаната Джохор. Учился в Великобритании и Малайе. После завершения обучения работал правительственным чиновником в Джохоре. Издавал газеты «Малайская трибуна» («Lembaga Malaya») и «Малайский отчёт» («Warta Malaya»). В конце 1930-х годов сблизился с националистическими малайскими ассоциациями, во время 2-й мировой войны - с левонационалистической организацией Объединение индонезийцев Полуостровной Малайи. По окончании войны возглавил коммуналистское движение малайцев, в 1946 году основал и возглавил Объединённую малайскую национальную организацию (ОМНО). В 1947 году занял пост главного министра Джохора.
В конце 1940-х годов предложил превратить ОМНО в партию, членами которой могли бы быть и немалайцы, однако не получил поддержки. В 1951 году вышел из ОМНО, 15.4.1951 года основал Партию независимой Малайи, ориентированную на завоевание поддержки различных этносов, проживающих на территории Малайзии, но не добился успеха на выборах. В феврале 1954 года основал Партию Отечества, представлявшую интересы избирателей-малайцев. На первых парламентских выборах независимой Малайи в 1959 партия потерпела поражение, получив лишь одно место в парламенте. После смерти Онн Бин Джафара Партия Отечества распалась. Отец Хуссейна Онна, премьер-министра Малайзии в 1976-1981 годах.