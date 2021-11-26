МАКАПАГАЛ ДИОСДАДО
МАКАПАГАЛ ДИОСДАДО - филиппинский государственный и политический деятель.
Из малообеспеченной семьи.
В 1936 году окончил юридический факультет университета Святого Фомы (Манила), удостоен докторских степеней в области права и экономики.
В 1941 году получил должность советника по правовым вопросам в администрации президента М.Л. Кесона. В период 2-й мировой войны преподавал в университете Святого Фомы, сотрудничал с антияпонским подпольем.
С июля 1946 года глава юридического отделения Министерства иностранных дел. С 1948 года 2-й секретарь в посольстве Филиппин в Вашингтоне. В 1949-1957 годы депутат нижней палаты филиппинского Конгресса от Либеральной партии. В 1951 году участвовал в подписании двух американо-филиппинских договоров о безопасности, в 1955 году - Лауреля - Лэнгли соглашения.
12 ноября 1957 года избран вице-президентом республики от Либеральной партии. В январе 1961 года кандидат на пост главы государства от Либеральной партии; в ноябре того же года избран президентом Филиппин.
Проводил курс, направленный на снижение цен и увеличение занятости населения. Однако отмена режима валютного контроля в 1962 году привела к усилению оттока капитала за границу и замедлению темпов промышленного роста. Экономическая программа Макапагала была блокирована Националистической партией, имевшей большинство в обеих палатах парламента.
В 1965 году проиграл президентские выборы представителю Националистической партии Ф. Маркосу. После выхода в отставку занимался публицистикой. В 1979 году сформировал оппозиционный Маркосу Национальный союз свободы.