МАКАПАГАЛ ДИОСДАДО

МАКАПАГАЛ ДИОСДАДО - фи­лип­пин­ский государственный и по­ли­тический деятель.

Из ма­ло­обес­пе­чен­ной се­мьи.

В 1936 году окон­чил юри­дический факультет университета Святого Фо­мы (Ма­ни­ла), удо­сто­ен док­тор­ских сте­пе­ней в об­лас­ти пра­ва и эко­но­ми­ки.

В 1941 году по­лу­чил долж­ность со­вет­ни­ка по пра­во­вым во­про­сам в ад­ми­ни­ст­ра­ции пре­зи­ден­та М.Л. Ке­со­на. В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны пре­по­да­вал в университете Святого Фо­мы, со­труд­ни­чал с ан­ти­япон­ским под­поль­ем.

С ию­ля 1946 года гла­ва юри­дического от­де­ле­ния Министерства иностранных дел. С 1948 года 2-й сек­ре­тарь в по­соль­ст­ве Фи­лип­пин в Ва­шинг­то­не. В 1949-1957 годы депутат ниж­ней па­ла­ты фи­лип­пин­ско­го Кон­грес­са от Ли­бе­раль­ной пар­тии. В 1951 году уча­ст­во­вал в под­пи­са­нии двух американо-фи­лип­пин­ских до­го­во­ров о безо­пас­но­сти, в 1955 году - Лау­ре­ля - Лэнг­ли со­гла­ше­ния.

12 ноября 1957 года из­бран ви­це-пре­зи­ден­том рес­пуб­ли­ки от Ли­бе­раль­ной пар­тии. В январе 1961 года кан­ди­дат на пост гла­вы государства от Ли­бе­раль­ной пар­тии; в но­яб­ре то­го же го­да из­бран пре­зи­ден­том Фи­лип­пин.

Про­во­дил курс, на­прав­лен­ный на сни­же­ние цен и уве­ли­че­ние за­ня­то­сти на­се­ле­ния. Од­на­ко от­ме­на ре­жи­ма ва­лют­но­го кон­тро­ля в 1962 году при­ве­ла к уси­ле­нию от­то­ка ка­пи­та­ла за гра­ни­цу и за­мед­ле­нию тем­пов промышленного рос­та. Эко­но­мическая про­грам­ма Макапагала бы­ла бло­ки­ро­ва­на На­цио­на­ли­стической пар­ти­ей, имев­шей боль­шин­ст­во в обе­их па­ла­тах пар­ла­мен­та.

В 1965 году про­иг­рал пре­зи­дент­ские вы­бо­ры пред­ста­ви­те­лю На­цио­на­ли­стической пар­тии Ф. Мар­ко­су. По­сле вы­хо­да в от­став­ку за­ни­мал­ся пуб­ли­ци­сти­кой. В 1979 году сфор­ми­ро­вал оп­по­зи­ци­он­ный Мар­ко­су Национальный со­юз сво­бо­ды.