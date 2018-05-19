Краткий курс истории. Отец вьетнамской независимости 19 мая 1890 года родился Хо Ши Мин, наиболее выдающийся вьетнамский политический деятель XX века, первый президент Северного Вьетнама. На идеях революции Имя Хо Ши Мина, данное ему при рождении, – Нгуен Шинь Кунг. И второе – Нгуен Тат Тхань (с вьетнамского – «Тот, который победит»). За свою жизнь он успел сменить множество псевдонимов и имен, но наиболее известным осталось одно. Хо Ши Мин родился на краю маленькой вьетнамской деревушки. Его родители были участниками антиколониального движения – Вьетнам в то время пребывал в состоянии колониального гнета со стороны Франции. Мальчик буквально вырос на идеях революции, был очень чувствителен к социальной... На чтение: 1 минута

19 мая 1890 года родился Хо Ши Мин, наиболее выдающийся вьетнамский политический деятель XX века, первый президент Северного Вьетнама.

На идеях революции

Имя Хо Ши Мина, данное ему при рождении, – Нгуен Шинь Кунг. И второе – Нгуен Тат Тхань (с вьетнамского – «Тот, который победит»). За свою жизнь он успел сменить множество псевдонимов и имен, но наиболее известным осталось одно. Хо Ши Мин родился на краю маленькой вьетнамской деревушки. Его родители были участниками антиколониального движения – Вьетнам в то время пребывал в состоянии колониального гнета со стороны Франции. Мальчик буквально вырос на идеях революции, был очень чувствителен к социальной несправедливости. Отец Хо Ши Мина осознал одну важную вещь: чтобы победить врага, нужно его понять. Поэтому он отправил своих сыновей в элитную школу французских колонистов. Здесь юноша познакомился с идеями Французской революции, в частности с формулой «Свобода, равенство, братство». Противоречия между этими идеями и тем, как вели себя французские колонисты, поразили Хо Ши Мина до глубины души.

Эмиграция

За свои взгляды Хо Ши Мин был выгнан из французского учебного заведения, устроился в 1911 году работать на пароход и отправился в 30-летнее путешествие по миру. Достижения Запада в определенной мере поразили будущего лидера Северного Вьетнама, но чем больше он знакомился с традициями демократии и одновременно наблюдал угнетение людей по социальному или расовому признаку, тем более зрело в нем революционное пламя. В Париже Хо Ши Мин сблизился с коммунистами, стал изучать труды Маркса и Ленина. В коммунизме он увидел ключ к освобождению вьетнамского народа. А после посещения Москвы по приглашению Коминтерна в 1923 году и окончания Коммунистического университета трудящихся Востока Хо Ши Мин стал убежденным коммунистом на всю жизнь. С 1924 по 1927 год он жил в Китае, налаживал связи с революционно настроенными вьетнамскими эмигрантами, после государственного переворота бежал в Москву, снова отправился в Европу. Наконец, осел в Гонконге, где основал Коммунистическую партию Индокитая. В 1941 году, во время оккупации Японией Индокитая, основал военно-политическую организацию Вьетминь, в годы Второй мировой войны вел партизанскую войну против японцев.

Идеал против капитала

После окончания Второй мировой войны стало ясно, что страны капиталистического Запада поддержат Францию в ее стремлении вернуть контроль над Вьетнамом любым способом. Немолодой и не слишком крепкий здоровьем, Хо Ши Мин решил напомнить Западу о его собственной революционной истории: о войне за независимость США, о Французской революции и т. д., а также о том, как Запад теперь попирает основы собственных демократических идеалов. Такой подход в речах рассудительного и спокойного «дядюшки Хо» (так его прозвали вьетнамцы) имел успех. В конце концов Хо Ши Мин объявил, что у Вьетнама есть такое же право быть независимым свободным государством. Но финансовые интересы французских капиталистов перевесили идеалистические рассуждения. Франция заручилась поддержкой США и Англии. Вьетнам был вынужден воевать. В условиях холодной войны Запад, преследовавший собственные экономические интересы, под предлогом борьбы с коммунистами вторгся во Вьетнам, забыв, что Хо Ши Мин раньше был союзником в борьбе против «стран оси». При поддержке коммунистического Китая и СССР Вьетнам все же добился свободы. Но в стране последовала гражданская война, инициированная США и с их же военным вмешательством. Как известно, американцы потерпели крах в этой кровавой бойне, но Хо Ши Мин не увидел окончания войны, скончавшись 2 сентября 1969 года. В удивительном смешении коммунизма и буддизма во Вьетнаме «дядюшку Хо» почитают божеством.