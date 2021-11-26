КЕЙСОН ФОМВИХАН

КЕЙСОН ФОМВИХАН - государственный и политический деятель Лаоса .

Образование получил в Ханое, где учился в лицее и университете. В 1942 году включился в борьбу против японской оккупации и французских колониальных властей. В том же году вступил в Коммунистическую партию Индокитая. С 1950 года министр обороны в правительстве лаосского Сопротивления.

С 1955 года генеральный секретарь ЦК Народной революционной партии Лаоса и главнокомандующий вооруженными силами. С 1959 года заместитель председателя ЦК Патриотического фронта Лаоса. С декабря 1975 года премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР).

С 1982 года председатель Совета Министров ЛНДР. Во внутренней политике проводил курс социалистических преобразований, во внешней - придерживался позиций ней­тра­ли­те­та . В 1991 году из­бран пре­зи­ден­том стра­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)