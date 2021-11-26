КАПУР
КАПУР - династия индийских деятелей кино.
Притхвирадж (настоящее имя Притхвинатх) (03.12.1906 года, Пешавар - 29.05.1972 года, Бомбей), актёр, режиссёр. Родился в семье офицера полиции. Окончил колледж Эдварда в Пешаваре, занимался юридической практикой. Затем стал актёром киностудии «Imperial» (Бомбей). Дебютировал в 1929 году в немом фильме «Вызов» (другое название «Обоюдоострый меч»), снимался в приключенческих фильмах и мелодрамах, а также в первом индийском звуковом фильме «Алам ара» («Красота мира», 1931 год). В театральной компании «Grant Anderson» играл в трагедиях У. Шекспира (на английском языке). В 1933-1939 годах работал на студии «New Theatres» (Калькутта), снимаясь одновременно в исторических и мифологических фильмах на хинди и бенгальском языке (король Шива Сингха - «Видьяпати», и другие). С 1939 года на студии «Ranjit» (Бомбей), где участвовал главным образом в помпезных исторических киноэпопеях: «Александр Македонский» (роль Александра Македонского), «Великий могол» (роль императора Акбара) и других. В 1944 году основал первый профессиональный театр на хинди «Притхви» (в 1960 году закрыт, в 1978 году его работу возобновил сын Шаши). Снимался в фильмах «Бродяга», «Прошлое, настоящее и будущее», «Хождение за три моря» (совместно с СССР). В конце 1960-х - начале 1970-х годов играл в мифологических фильмах на пенджабском языке и в ряде фильмов на хинди. Поставил фильм «Пайса» (1957 год, по одноименному театральному спектаклю). В 1950 году избран вице-президентом Всеиндийского совета мира. Автор нескольких пьес. Известны его сыновья - Радж, Шамми, Шаши.
Радж (настоящее имя Ранбиррадж) (14.12.1924 года, Пешавар - 02.06.1988, Нью-Дели), актёр, режиссёр, продюсер. В кино с 11 лет, помощник режиссёра на киностудии «Bombay Talkies», ассистент режиссёра на киностудии «Ranjit», актёр, менеджер по производству и художественный руководитель театра «Притхви». Дебютировал в фильме «После землетрясения» (другое название «Революция», 1935 год). В 1940-х годах снялся в фильмах «Гаури», «Наше дело», «Вальмики», «Голубой лотос», «Победа в Читторе», «Дама сердца», «Посещение тюрьмы». В 1947 году основал в Бомбее компанию «R. K. Films and Studios», где поставил свой первый фильм - «Огонь» (1947 год, Капур также исполнитель главной роли и продюсер). Широкую известность получили фильмы, созданные под воздействием творчества Ч. Чаплина: «Бродяга» (1951 год, премия Международного кинофестиваля в Канне) и «Господин 420» (1955 год), где Капур исполнил главные роли. Кинопостановки 1950-х годов («Вздох», 1953 год; «Чистильщики обуви», 1954 год; «Бодрствуйте», 1956 год, в отечественном прокате - «Под покровом ночи», премия Международного кинофестиваля в Карлови-Вари; «Теперь Дели почти рядом», 1957 год; «В стране, где течёт река Ганга», 1960 год) выражали протест против социальной несправедливости и общественного неравенства. Однако в 1-й половине 1960-х годов его фильмы постепенно утратили остроту социального звучания, приобретя характер семейно-бытовых мелодрам: «Сангам» (1964 год), «Моё имя клоун» (1970 год), «Бобби» (1973 год), «Истина, любовь и красота» (1978 год), «Любовный недуг» (1982 год) и «О, Рам, какая непривлекательная твоя Ганга» (1985 год, в отечественном прокате - «Ганг, твои воды замутились»).
Шамми (настоящее имя Шамшеррадж) (родился 21.10.1931 года, Бомбей), актёр, режиссёр. В начале актёрского пути на рубеже 1950-1960-х годов испытал влияние Дж. Дина и Э. Пресли («Не встречал такую, как ты», «Китайский квартал»). В фильмах с его участием впервые в индийском кино появились песни, близкие рок-музыке, адресованные подростковой аудитории, тяготеющей к западной культуре. Играл в совместных советско-индийских фильмах «Легенда о любви» и «Чёрный принц Аджуба». Снялся более чем в 130 фильмах. Поставил фильмы «Развлечение» (1974 год) и «Жулик» (1976 год).
Шаши (настоящее имя Балбиррадж) (родился 18.03.1938 года, Калькутта), актёр, продюсер. С 6 лет на сцене «Притхви». В 1940-50-х годах под именем Шаширадж снялся в фильмах «Огонь», «Бродяга» и других. Оставил учёбу, гастролируя по Индии с театральной труппой Дж. Кендала, где исполнял на английском языке роли в трагедиях У. Шекспира. В 1960 году вернулся в кино, став признанным героем любовных мелодрам. Снялся более чем в 150 фильмах, в том числе: «Испытание любви», «Любовь - это жизнь», «Тающие облака». Регулярно снимался в британских фильмах. В 1978 году создал кинокомпанию «Film - Valas». Как продюсер выпустил 5 фильмов: «Безумие» (1978 год), «Кали юга» (1981 год), «Чауринги Лайн, 36» (1981 год), «Победитель» (1982 год), «Праздник» (1984 год), как продюсер и режиссёр - фильм «Аджуба» (1990 год, совместно с СССР, в отечественном прокате - «Чёрный принц Аджуба»).
Сын Раджа Капура - Рандхир (настоящее имя Рандхир Ранбир) (родился 15.02.1947 года, Бомбей), актёр, режиссёр, продюсер. Дебютировал как актёр и режиссёр в фильме «Прошлое, настоящее и будущее» (1971 год), где снимались его дед и отец. Поставил фильмы «По закону возмездия» (1975 год) и «Хенна» (1991 год), как продюсер участвовал в постановке 4 фильмов, с 1988 года возглавляет студию «R. K. Films and Studios». Его дочери: Каришма (настоящее имя Каришма Рандхир) (родилась 25.06.1974 года, Бомбей), актриса кино (на хинди); снималась в фильмах: «Раджа Хиндустани», «Сумасшедшее сердце», «Зубейда» и других; Карина (настоящее имя Карина Рандхир) (родилась 21.09.1977, Бомбей), актриса кино (на хинди); среди фильмов: «Отвергнутые», «Ашока», «И в печали, и в радости», «Дон» («Охота начинается снова»).
Также продолжают династию сыновья Раджа Капура - актёры Риши (родился 04.09.1952 года, Бомбей) и Раджив (настоящее имя Виргоан Раджив) (родился 25.08.1962 года, Бомбей), а также сын Риши - Ранбир (родился 28.09.1982, Бомбей), дебютировавший в 2007 году в фильме «Моя любовь».
Иллюстрации:
Кадр из фильма «Господин 420» (Радж Капур на переднем плане справа). 1955.
Карина Капур в фильме «Дон» («Охота начинается снова»). 2006.