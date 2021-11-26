ИНДИЯ (ВТОР.ПОЛОВИНА ХХ В.)

Ч. 8. Индия во втор. полов. XX в. Ссылки на другие части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Индия (XXI в.) .

И. в период становления суверенной государственности (конец 1940 — 1970-е)

15 августа 1947 Закон о независимости Британской И. вступил в силу. Бывшая «жемчужина в короне империи» была поделена по конфессиональному принципу на два доминиона — Индийский Союз и Пакистан, ставшие членами Британского содружества наций. Первоочередными задачами для Индийского Союза стали индианизация административного аппарата и вооруженных сил, работа по подготовке новой конституции и разработка системы отношений с субъектами федерации. Проблема определения государственных границ И. оставалась нерешенной и зависела от разработки формулы присоединения княжеств. Вхождение княжеств в И. или Пакистан, согласно положениям Закона о независимости, зависело от волеизъявления их правителей. За 1947—1949 555 из 601 княжества присоединились к И. (остальные вошли в состав Пакистана). Присоединение княжеств к И. возглавил министр внутренних дел В. Патель. Процесс интеграции княжеств с доминионом носил в целом мирный характер, но в ряде регионов был затруднен и встретил сопротивление, вплоть до вооруженного. Особо сложная ситуация сложилась в княжестве Джамму и Кашмир, где с октября 1947 по 1 января 1949 длился военный конфликт между И. и Пакистаном, закончившийся перемирием, но не разрешением спорных вопросов. Борьба за Кашмир послужила в дальнейшем причиной войн между И. и Пакистаном и осложнила общую обстановку в южноазиатском регионе. События в Кашмире усилили напряженность между индусами и мусульманами. Раздел сопровождался массовым переселением мусульман в Пакистан, а индусов в И., был сопряжен с огромными человеческими жертвами и разрушениями. Кровавые столкновения на религиозной почве охватили всю страну. В январе 1948 трагическая гибель оборвала жизнь М. К. Ганди. Он стал жертвой индусских коммуналистов, обвинявших его в защите мусульман, оставшихся на территории И.

Конституция И. была введена в действие 26 января 1950, ставшего Днем Республики; она является действующей по настоящее время. И. провозглашалась суверенной парламентарной республикой, основанной на принципах демократии и секуляризма. В Конституции закреплялись основы так называемого индийского социализма, подразумевающего важнейшие демократические свободы, включая запрет любой формы дискриминации на национальной, расовой, кастовой или религиозной основе. Конституция закрепила неприкосновенность частной собственности, ограничила право изъятия собственности в общественных целях и предусматривала в подобных случаях выплату компенсации. И. провозглашалась федеративным государством, являющимся союзом штатов. Конституция четко разграничила экономические и политические функции центра и штатов. Общим языком провозглашался хинди, однако английский язык сохранялся в употреблении для всех официальных целей. Конституция перечислила основные языки И., получавшие статус «национальных»: тамили, каннада, малаялам, телугу, ассами, бенгали, гуджарати, хинди, кашмири, маратхи, ория, панджаби, синдхи, урду, санскрит. Принятие Конституции в качестве основного закона открывало новый этап в развитии независимой И. — республиканский.

Начальный этап развития национальной государственности в форме парламентарной демократии начался с проведения этатистских социально-экономических реформ при доминировании в политической жизни крупнейшей партии ИНК. Конгресс не только располагал существенным влиянием в массах, но и, в отличие от большинства оппозиционных партий, организационными возможностями почти во всех штатах, имея там филиалы. Парламентские выборы 1951—1952, первые в истории И., принесли победу ИНК, получившему возможность сформировать однопартийные правительства в центре и штатах. Началось проведение в жизнь программы, получившей название «курс Неру» и основанной на форсированной модернизации экономики путем импортозамещающей индустриализации, аграрных преобразований (проведение земельной реформы и разработка аграрного законодательства) и административно-политической реформы, нацеленной на создание этнолингвистических штатов (т. е. образуемых в соответствии с принципом этнолингвистического единства их населения). Обретение суверенного статуса позволило И. опереться на государственный сектор и государственное регулирование экономики для ускорения социально-экономического развития. Пятилетние планы определили деятельность государственного сектора экономики. Они были направлены на создание энергетической и индустриальной базы страны. Приоритет целостности и неделимости И. обусловил высокую степень централизации власти. В 1956 был принят Закон о реорганизации штатов, ставший самой крупной реформой административной системы за весь период независимости. Процесс воплощения в жизнь этнолингвистического принципа создания штатов растянулся в дальнейшем на десятилетия. В области внешней политики И. ориентировалась на развитие связей со странами как капиталистической, так и социалистической систем. Важнейшее место во внешнеполитической стратегии И. занимало развитие всестороннего сотрудничества с СССР. И. стала членом ООН, играла видную роль в Движении неприсоединения , а Дж. Неру являлся одним из его лидеров.

Хотя выборы 1957 обеспечили правящей партии победу, во 2-й половине 1950-х активизировала свою деятельность образованная в 1951 правоконсервативная партия Джана сангх (Народный союз), отстаивавшая концепцию индусского национализма. Активизация Джана сангх и других индусских организаций способствовала расширению деятельности мусульманских общинных группировок, таких как Джамаат-и-ислами хинд (Совет индийских мусульман) и Маджлис иттихад ул-муслимин (Союз воинствующих мусульман). В 1959 возникла еще одна оппозиционная ИНК организация — партия Сватантра (Свобода). Наряду с развитием конфессиональных организаций, произошло формирование региональной политической структуры. Ведущие штаты нашли свое представительство в таких организациях, как Акали дал (Панджаб), Ганатантра паришад и Джхаркханд (Орисса), Телугу десам и Андхра маха сабха (Андхра), Ассам гана паришад (Ассам), Дравида муннетра кажагам (Тамилнаду) и др. Региональные партии стали оказывать влияние на общеиндийскую политику. Обострились и конфликты на кастовой основе, знаменовавшие нарастание противоречий между традиционно доминирующими в политической жизни страны брахманскими слоями и среднестатусными земледельческими и торгово-ростовщическими кастовыми группами. В межкастовом противостоянии все большую роль стали играть представители низших слоев индийского общества, включая «неприкасаемых», которых в независимой И. стали именовать далитами («угнетенными»). К концу 1950-х, при сохраняющемся преобладании ИНК на уровне центра, произошло ослабление его позиций на уровне штатов.

Выборы 1962 обозначили тенденцию к снижению числа голосов, поданных за конгрессистских кандидатов. На выборах в законодательные собрания штатов доля ИНК также сократилась. Выборы свидетельствовали об укреплении позиций правых сил — Сватантры и Джана сангх. В 1963 правые потребовали в парламенте отставки правительства Дж. Неру и образовали внутри Конгресса группу «синдикат», влияние которой было велико вплоть до ее выхода из ИНК в 1969. Со смертью Дж. Неру в 1964 размежевание сил внутри Конгресса, сдерживаемое его личным авторитетом, приняло необратимый характер. Развитие центробежных тенденций в крупнейшей партии страны привело к нараставшему политическому кризису. Произошел раскол в социалистическом движении. Группа социалистов, возглавляемая Дж. Нараяном, сблизилась с антиконгрессистскими партиями. В 1964 произошел раскол в коммунистическом движении, приведший к образованию, наряду с Коммунистической партией Индии (КПИ), т. н. параллельной компартии, которая стала называться КПИ(м) — Коммунистическая партия Индии (марксистская) . С 1964 по 1980 КПИ и КПИ(м) находились в состоянии идейного неприятия и практической конфронтации. Вместе с тем коммунисты обрели значительную поддержку в ряде регионов И. и регулярно одерживали победы на выборах в законодательные собрания таких крупных штатов, как Керала, Зап. Бенгалия, а также в Сев.-Вост. И. Китайско-индийский вооруженный пограничный конфликт в 1962 и военные действия с Пакистаном в 1965 обострили внутриполитическую ситуацию в И. и способствовали нагнетанию напряженности в международных отношениях в Азии.

Накануне выборов 1967 в ряде конгрессистских организаций штатов произошел раскол. В результате ожесточенной внутрифракционной борьбы в ИНК победу одержала Индира Ганди , дочь Дж. Неру. Она стала премьер-министром, сменив на этом посту Л. Б. Шастри, который возглавлял правительство с 1964 по 1966. ИНК одержал на выборах победу в центре, но утратил свое положение правящей партии в ряде крупнейших штатов. В этой связи ИНК принял целый ряд мер популистского характера, призванных расширить социальную базу партии: национализация 14 крупнейших частных банков, принятие закона о монополиях, установление сфер предпринимательства государства, увеличение ассигнований в государственный сектор, контроль государства над импортом товаров 38 наименований, программы увеличения занятости в сельской местности и ряд других. В 1969 произошел раскол ИНК и образование двух параллельных организаций Конгресса по всей стране: ИНК(И) во главе с И. Ганди (отсюда название ИНК(И)) и Организация Конгресс — ИНК(О) («синдикат») во главе с бывшим министром финансов в правительстве И. Ганди — М. Десаи .

Выборы 1971—1972 принесли победу Конгрессу. Он завоевал абсолютное большинство в парламенте и получил 2/3 голосов, необходимых для внесения поправок в Конституцию. Важным событием этого периода стало образование в 1971 нового государства на карте Южн. Азии — Народной Республики Бангладеш в результате отделения от Пакистана Вост. Бенгалии. Крушение режима военной администрации Пакистана, победа И. и капитуляция пакистанской армии сыграли роль факторов, способствовавших росту авторитета И. Ганди. В начале 1970-х Конгресс вновь обрел доминирующее положение в индийском обществе. Концепция регулирующей роли государства в осуществлении социально-экономических реформ продолжила свое развитие. Внешнеполитический курс обнаруживал преемственность и базировался на развитии взаимоотношений как со странами социалистического лагеря, в первую очередь СССР, так и с западным миром, повысилась роль И. в Движении неприсоединения. Однако перегибы в этатистской линии экономической стратегии вызвали кризисные процессы в индийском обществе (усиление автократических тенденций в руководстве ИНК, застой и коррупцию, неудачи в осуществлении социальных программ, нарастание этноконфессиональной напряженности, развитие сепаратистских тенденций). Эти негативные проявления стимулировали поиск альтернативных путей развития и объективно вели к складыванию организованной оппозиции ИНК. Принцип консенсуса уступал место принципу альтернативности в политической жизни И. Программа оппозиции предполагала либерализацию экономики, отказ от жесткого планирования, децентрализацию руководства, упор на технологическое переустройство деревни в противовес социально ориентированным аграрным реформам. Ответом на кампанию гражданского неповиновения, организованную оппозицией, стало введение (в обход существовавших конституционных процедур) в И. 26 июня 1975 чрезвычайного положения, а 1 июля 1975 была принята «программа из 20 пунктов», с помощью которой ИНК пытался сохранить поддержку населения. В январе 1977 чрезвычайное положение под натиском антиконгрессистских массовых движений протеста было отменено.

На март 1977 было назначено проведение парламентских выборов. Накануне выборов было объявлено о создании коалиции оппозиционных партий под названием Джаната фронт (ДФ, Народный фронт) во главе с Морарджи Десаи. Предвыборная платформа ДФ содержала следующие пункты: восстановление демократических свобод; построение эгалитарного общества, основанного на традициях и принципах национально-освободительного движения; децентрализация политической власти; ограничение сферы деятельности государства и сокращение объема государственного сектора. Выборы 1977 впервые в истории страны принесли поражение ИНК. Первые 30 лет (1947—1977) политическая система И., основанная на принципах «эпохи Неру», функционировала без видимых сбоев, однако после кончины Дж. Неру в 1964 и выборов 1967 в ИНК стали обнаруживаться дестабилизирующие факторы и возобладали центробежные тенденции. Попытка возврата к монополизации власти Конгрессом за счет внедрения в политическую жизнь принципов унитаризма (чрезвычайное положение 1975—1977) лишь ускорила переход к полицентрической системе политического представительства, неизбежным следствием которого стало усиление межпартийного соперничества и конфликтности.

В мае 1977 состоялся учредительный съезд Джаната парти (ДП), на котором было провозглашено слияние партий оппозиции. Однако консолидационный процесс затрудняла социальная и идейная разнородность участников. Острая фракционная борьба привела к расколу Джаната парти летом 1979. Ряд депутатов парламента от ДП вышли из нее и образовали новую партию, первоначально названную Джаната парти (светская), а впоследствии переименованную в Лок дал (Народная партия). В июле 1979 лидеры оппозиции в парламенте выдвинули предложение о вотуме недоверия правительству Джанаты, которое было принято премьер-министром М. Десаи, подавшим в отставку. Вновь созданный коалиционный кабинет вскоре также объявил об отставке и назначении внеочередных выборов на январь 1980. Раздельное выступление оппозиционных сил показало, что антиконгрессистские партии не превратились в конкурентоспособные прочные объединения. Сами составные части оппозиции стали иными: прекратили свое существование Сватантра и ИНК(О). На базе Джана сангх — РСС в 1980 возникла новая организация Бхаратия джаната парти (БДП).

Особенности политического и социально-экономического развития И. в период развития многопартийной системы (1980—1990-е)

Выборы 1980 стали рубежом в политической истории независимой И. Они обнаружили существенные изменения в раскладе сил в рамках партийно-политической системы страны. ИНК(И) не только одержал победу, но получил абсолютное большинство мест в Народной палате. Основное отличие выборов 1980 от предшествующих заключалось в совпадении позиций, декларируемых в предвыборных манифестах основных партий в вопросах, связанных с определением социально-экономических стратегий развития. Политическое противостояние проявилось в иной сфере — в вопросах, связанных с поисками путей урегулирования межэтнических, межкастовых и межконфессиональных столкновений, нарушивших мирное течение жизни в стране. В ряде штатов (Ассам, Трипура и Манипур) были введены войска, жесткие меры осуществлены против сикхских сепаратистских сил, выступавших за отделение от И. и создание государства Халистан, а также против тамильских экстремистских группировок, борющихся за государство Тамил-илам. Индусско-мусульманские вспышки в Уттар-Прадеше, Джамму и Кашмире заставили правительство И. Ганди вновь обратиться к чрезвычайному законодательству в районах беспорядков. Проведение операции «Голубая звезда» по обезвреживанию сикхских сепаратистов в Амритсаре стоило ей жизни. В октябре 1984 И. Ганди была убита сикхскими террористами.

В декабре 1984 состоялись 8-е всеобщие выборы, принесшие ИНК(И) беспрецедентное за всю историю независимой И. число мест в Народной палате. На пост премьер-министра был избран старший сын Индиры — Раджив Ганди , активно включившийся в деятельность ИНК(И) с начала 1980-х. Пришедший к власти при драматических обстоятельствах, обеспечивших ему массовую поддержку избирателей, Р. Ганди олицетворял тип современного лидера, начавшего свою деятельность с реформирования структуры Конгресса. С середины 1980-х получила продолжение и развитие наметившаяся на рубеже 1970-х—1980-х линия на отход от экономической стратегии ИНК — «курса Неру». 7-й пятилетний план, рассчитанный на 1985/86 — 1989/90, предполагал развитие государственного сектора без новых капиталовложений. На смену централизованным методам управления экономикой приходила концепция экономического федерализма, предполагающая развитие свободной рыночной конъюнктуры. Правительство Р. Ганди проводило политику модернизации экономики, тесно связанную с притоком иностранного, в том числе частного капитала, приоритетными направлениями становились компьютерные технологии и электронная промышленность. Ведущими партнерами И. стали США, Япония, Германия.

В середине 1980-х индийское правительство приняло активное участие в деятельности созданной в 1985 Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК). Удалось добиться частичных улучшений в плане разрешения этноконфессиональной ситуации как внутри страны, так и в сопредельных странах. Предпринимались шаги по нормализации отношений между сингальской и тамильской общинами на Шри-Ланке, были подписаны соглашения об урегулировании кризиса в штатах Панджаб и Ассам, но их действие не было долгосрочным. В целом усилия ИНК(И) в разрешении этнических, религиозно-общинных и кастовых конфликтов не увенчались успехом: возобновилась террористическая деятельность сикхских сепаратистов в Панджабе, обострилась обстановка в пограничном с Пакистаном штате Джамму и Кашмир, произошла серия кровавых столкновений между индусами и мусульманами в штатах Уттар-Прадеш и Бихар, межкастовые волнения в штате Тамилнаду, вооруженные выступления племен в Ассаме. Оппозиция обвинила правительство Р. Ганди в коррупции и в нарушении правил ведения финансовых операций в связи с «делом Бофорс», связанным с закупкой 155-миллиметровых гаубиц у шведской фирмы «Бофорс» в 1986. Общественное мнение было настроено против Р. Ганди. В 1987 из ИНК(И) вышла группа во главе с В.П. Сингхом и образовала партию Джан морча (Народный Фронт), которая в 1988 объединилась с Джаната парти и Лок дал. Новая коалиция стала называться Джаната дал. Она возглавила антиконгрессистское движение, создав Национальный фронт (Раштрия морча) всех оппозиционных ИНК сил. Лозунги борьбы с коррупцией и защиты интересов малоимущих слоев населения, обещания обуздать рост цен и инфляцию способствовали популярности оппозиции.

Парламентские выборы 1989 привели к поражению правящей партии ИНК(И) и формированию нового правительства во главе с В. П. Сингхом, которого поддержали Бхаратия джаната парти и блок левых партий, включая обе крупнейшие компартии (КПИ и КПИ(м)). Новое правительство объявило о намерении предпринять шаги по повышению уровня жизни беднейших слоев населения, по обузданию роста цен и инфляции, по урегулированию острых религиозно-общинных противоречий. Однако коалиционный характер кабинета и разнородность поддерживавших его политических сил затрудняли реализацию намеченных программ. В течение менее чем двух лет стала ясна неспособность правительства В. П. Сингха добиться внутриполитической стабильности.

В 1991 состоялись 10-е внеочередные выборы. Трагическая гибель Р. Ганди, убитого тамильскими террористами в ходе первого тура избирательной кампании в мае 1991, вызвала волну сочувствия конгрессистам во втором и третьем турах всеобщих выборов. В новом парламенте победивший ИНК(И) получил прочные позиции. Премьер-министром стал новый лидер ИНК П.В. Нарасимха Рао . Курс на широкомасштабные экономические реформы, проводимый правительством Нарасимха Рао, предполагал денационализацию части государственной собственности, акционирование ряда предприятий госсектора в целях повышения эффективности и увеличения финансовых поступлений в бюджет. Правительство провозгласило своей целью продвижение к интегрированной в глобальном масштабе, конкурентоспособной и ориентированной на мировой рынок экономике. Связанные с этим курсом мероприятия определили экономическую стратегию 8-го пятилетнего плана, который охватил период с 1992 по 1997.

Изменение геополитической ситуации в мире в связи с распадом СССР, обвинения руководителей ИНК(И) в причастности к финансовым махинациям, усиление оппозиции в лице Бхаратия джаната парти (БДП), выдвинувшей популярный лозунг «борьбы с коррупцией», характеризовали ситуацию, сложившуюся в И. в начале 1990-х. Растущая популярность БДП была обусловлена не только взрывом традиционалистских настроений в стране в последнее десятилетие ХХ в., но и изменениями в политике партии, которая стала носить сбалансированный характер. БДП, выступавшая за создание хинду раштра (индусского государства), объявила о своей приверженности в то же время принципам свободы вероисповедания. Популярность лидеров БДП, среди которых особо стала выделяться фигура А. Б. Ваджпаи, неуклонно росла. Наряду с усилением БДП, к середине 1990-х произошла консолидация сил, традиционно составлявших оппозицию ИНК: Объединенного фронта (ОФ) в составе 14 центристских, региональных и левых партий. В 1996 состоялись 11-е парламентские выборы. Они продемонстрировали противоборство трех основных политических объединений — ИНК, БДП, ОФ — и привели к неоднозначным результатам: правительство победившей БДП во главе с А. Б. Ваджпаи просуществовало 13 дней и вынуждено было подать в отставку в результате правительственного кризиса. Формирование нового правительства было поручено ОФ. Премьер-министром И. стал лидер Объединенного фронта Х. Д. Деве Гоуда, вскоре смененный на этом посту И.К. Гуджралом . Коалиционность стала ведущей чертой индийской политической жизни. ИНК сделал ставку на раскол Объединенного фронта и отказал ему в поддержке, выступив за проведение досрочных парламентских выборов: конгрессисты вынудили правительство Гуджрала в ноябре 1997 подать в отставку, что сделало неизбежным роспуск нижней палаты парламента.

12-е внеочередные парламентские выборы были проведены в 1998. Победу одержала Бхаратия джаната парти (БДП), совместно с ее партнерами по коалиции. Парламентскую фракцию главного оппонента БДП — ИНК(И) возглавила Соня Ганди, вдова Р. Ганди. В марте 1998 был приведен к присяге новый премьер-министр Атал Бехари Ваджпаи, провозгласивший стратегию своего правительства. Оно продолжило политику экономической либерализации с использованием рыночных рычагов и методов управления и при расширении сферы деятельности частного сектора и привлечении иностранных капиталовложений. Внешнеполитический курс И. характеризовался большей жесткостью, что привело к очередному обострению отношений с соседним Пакистаном и открытым военным действиям (Каргильский конфликт 1998), в результате проведения серии ядерных испытаний и растущего несогласия сторон по вопросам разрешения Кашмирской проблемы . Демонстрация ядерной мощи обоими государствами, проводившими ядерные испытания на своих территориях, усиливала напряженность в регионе. Нестабильность коалиционного правительства БДП привела страну к очередному правительственному кризису и новым, 13-м внеочередным выборам, состоявшимся в октябре 1999. В ходе ожесточенного соперничества альтернативных политических группировок победу вновь одержала Бхаратия джаната парти, сформировавшая очередное коалиционное правительство в составе 10 партий во главе с А. Б. Ваджпаи. Лидером оппозиции стал ИНК(И). Период пребывания у власти БДП был отмечен усилением проиндусских настроений в обществе, которые привели к росту конфликтов на конфессиональной почве. Вместе с тем, за годы быстрого экономического и демографического роста (на рубеже XX и XXI вв. численность населения И. превысила 1 млрд) разрыв между богатыми и бедными, городом и деревней достиг драматических размеров. В этих условиях пропаганда БДП о достижениях правительства и ее лозунги — «Бхарат (Индия) на подъеме», «Индия сияет» перестали быть популярными у индийских избирателей.

Таким образом, начавшийся на рубеже 1970—1980-х новый этап характеризовался функционированием сложносоставной многопартийной системы, в условиях общества со сложившейся в основных чертах демократической структурой. Этот период был отмечен тенденцией к образованию блоковых коалиций — Национальных / Объединенных фронтов во главе с Джаната парти (Народной партией), оппозиционных Конгрессу, и подрывом его монополии на власть. 1977—1980, 1989—1991, 1996—1998 были периодами нахождения у власти оппозиционных Конгрессу блоков, возглавляемых премьер-министрами М. Десаи, В. П. Сингхом, И. К. Гуджралом. При этом ни одна из существующих оппозиционных партий в отдельности не могла претендовать ни на положение общеиндийской альтернативной партии, ни на преобладание в общеиндийской коалиции оппозиционных партий. Коалиционность становится ведущей чертой индийской политической жизни этого этапа. Конгресс возвращал утраченные позиции и находился у власти в 1980—1984, 1984—1989 и 1991—1996. Проиндусская Бхаратия джаната парти (БДП), образованная в 1980, побеждала на выборах 1998 и 1999, создав коалиции соответственно из 17 и 10 партий и продержавшись у власти до 2004 во главе с премьер-министром А. Б. Ваджпаи. Исход выборов 2004 решался в борьбе двух коалиций — Национального демократического альянса (НДА) во главе с БДП и Объединенного прогрессивного альянса (ОПА) во главе с ИНК, в которой последний одержал победу. Если начальный этап в развитии индийской партийной системы (1947—1977) отличался предсказуемостью результатов выборов, проводившихся в срок (исключение составляет лишь период чрезвычайного положения 1975—1977); второй этап (1980—1990-е) характеризовала нестабильность поведения электората, причем досрочные выборы проводились все чаще. Второй этап в свою очередь подразделяется на внутренние периоды: 1977—1998 характеризовались противостоянием двух политических сил — ИНК и Национальных (1977—1980, 1989—1991) / Объединенных (1996—1998) фронтов. Начиная с 1996 формируется противоборствующий политический треугольник Индийский национальный конгресс (ИНК) — Объединенный фронт (ОФ) — Бхаратия джаната парти (БДП). В период с 1977 по 1996 обе противостоявшие друг другу политические силы в индийской политике — Конгресс и Национальные / Объединенные фронты — стояли на светских, секулярных позициях; после 1996 в противоборство ведущих политических сил вмешался конфессиональный компонент — деятельность БДП определялась реализацией концепции хиндутвы (индусскости). Важная роль в стратегиях индийских правительств отводилась решению спорных проблем в южноазиатском регионе, прежде всего урегулированию индийско-пакистанских отношений в целом и кашмирскому вопросу в частности. Кашмирский вопрос стал причиной индийско-пакистанских войн 1947—1948, 1965, частично 1971, а также многочисленных конфликтных ситуаций, перераставших в боевые действия. Обострение ситуации вокруг Кашмира в 1990-е было связано с действиями исламских экстремистских группировок, разжигавших сепаратистские настроения и религиозную нетерпимость. Этот процесс имел негативные последствия и для внутреннего развития И., приводя к росту индусско-мусульманских столкновений в стране, что ставило под вопрос стабильность парламентской демократии, основанной на секуляризме.