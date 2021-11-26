ГОЛКАР
Политическая партия в Индонезии.
Полное назв. – Партия функциональных групп (Partai Golongan Karya). Основана 20.10.1964 по инициативе и под руководством вооруж. сил как объединение головных кооперативных, проф. и др. организаций. Г. была опорой режима Сухарто, обеспечивая ему поддержку электората (на выборах с 1971 по 1997 Г. неизменно собирала от 62 до 75% голосов избирателей). Членство в Г. было обязательным для всех гос. служащих. После отставки Сухарто и окончания «эры нового порядка» Г. заявила о своём преобразовании в общенациональную «партию реформ», работающую в «новой парадигме». Г. подчёркивает свою приверженность ценностям правового государства и политич. плюрализма, выступает против религ. фундаментализма. В своих предвыборных кампаниях гл. акцент делает на способности вывести страну из экономич. кризиса и обладании большим опытом управления государством. Опирается на представителей крупного бизнеса, чиновничества и значит. слой технократов. Насчитывает, по собств. данным, ок. 11 млн. членов. На выборах в парламент в 2004 Г. вновь стала ведущей партией страны, набрав 21,6% голосов и получив 128 депутатских мандатов. Председатель Г. – Юсуф Калла, вице-президент Индонезии (с 2004).
Автор статьи: В. Ф. Урляпов.