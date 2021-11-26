ГОЛКАР

Политическая партия в Индонезии .

Пол­ное назв. – Пар­тия функ­цио­наль­ных групп (Partai Golongan Ka­rya). Ос­но­ва­на 20.10.1964 по ини­циа­ти­ве и под ру­ко­во­дством воо­руж. сил как объ­еди­не­ние го­лов­ных коо­пе­ра­тив­ных, проф. и др. ор­га­ни­за­ций. Г. бы­ла опо­рой ре­жи­ма Су­хар­то, обес­пе­чи­вая ему под­держ­ку элек­то­ра­та (на вы­бо­рах с 1971 по 1997 Г. не­из­мен­но со­би­ра­ла от 62 до 75% го­ло­сов из­би­ра­те­лей). Член­ст­во в Г. бы­ло обя­за­тель­ным для всех гос. слу­жа­щих. По­сле от­став­ки Су­хар­то и окон­ча­ния « эры но­во­го по­ряд­ка » Г. за­яви­ла о сво­ём пре­об­ра­зо­ва­нии в об­ще­на­цио­наль­ную «пар­тию ре­форм», ра­бо­таю­щую в «но­вой па­ра­диг­ме». Г. под­чёр­кива­ет свою при­вер­жен­ность цен­но­стям пра­во­во­го го­су­дар­ст­ва и по­ли­тич. плю­ра­лиз­ма, вы­сту­па­ет про­тив ре­лиг. фун­да­мен­та­лиз­ма. В сво­их пред­вы­бор­ных кам­па­ни­ях гл. ак­цент де­ла­ет на спо­собно­сти вы­вес­ти стра­ну из эко­но­мич. кри­зи­са и об­ла­да­нии боль­шим опы­том управ­ле­ния го­су­дар­ст­вом. Опи­ра­ет­ся на пред­ста­ви­те­лей круп­но­го биз­не­са, чи­нов­ни­че­ст­ва и зна­чит. слой тех­но­кра­тов. На­счи­ты­ва­ет, по собств. дан­ным, ок. 11 млн. чле­нов. На вы­бо­рах в пар­ла­мент в 2004 Г. вновь ста­ла ве­ду­щей пар­ти­ей стра­ны, на­брав 21,6% го­ло­сов и по­лу­чив 128 де­пу­тат­ских ман­да­тов. Пред­се­да­тель Г. – Юсуф Кал­ла, ви­це-пре­зи­дент Ин­до­не­зии (с 2004).

Автор статьи: В. Ф. Ур­ля­пов.

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