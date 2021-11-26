ГАРСИЯ КАРЛОС ПОЛЕСТИКО
ГАРСИЯ КАРЛОС ПОЛЕСТИКО - филиппинский государственный деятель.
С 1923 года работал школьным учителем. Избирался в Палату представителей Конгресса Филиппин, занимал пост губернатора провинции Бохоль, в 1941-1953 годы сенатор. В годы япононской оккупации Филиппин активно участвовал в Движении Сопротивления. В 1953 году избран вице-президентом (баллотировался от Националистической партии), одновременно занимал пост министра иностранных дел (1953-1957 годы). В марте 1957 года, после кончины президента Р. Магсайсая, принял президентские полномочия, в том же году избран президентом на полный 4-летний срок. Поддерживал тесные отношения с США, укреплял связи с некоммунистическими режимами Азии. На президентских выборах в ноябре 1961 года потерпел поражение от вице-президента Д. Макапагала.