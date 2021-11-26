Ганди, Индира (19.11.1917, Аллахабад ‒ 31.10.1984, Дели)

Га́нди, Инди́ра (19.11.1917, Аллахабад — 31.10.1984, Дели) — государ­ственный и политический деятель Индии. Дочь Дж. Неру, мать Р. Ганди. Училась в Индии, Швейцарии, Великобритании. Именно ей были адресованы письма Дж. Неру из тюрьмы (1930—1933), изданные позднее в 3 томах под общим заголовком «Взгляд на всемирную историю». С 1938 — член партии Индийский национальный конгресс (ИНК). Участница освободительной борьбы. В 1942 подвергалась аресту колониальными властями. В том же году вышла замуж за публициста и политика Ф. Ганди.

После провозглашения независимости (1947) сопровождала Дж. Неру во время его зарубежных официальных визитов. С 1955 — член Рабочего комитета ИНК. В 1959—1960 — председатель ИНК. В 1964—1966 — министр информации и радиовещания. В 1966—1977, 1980—1984 — премьер-министр Индии. Последовательно проводила «курс Неру», направленный на приоритетное развитие государственного сектора экономики. В 1969 выступила с программой национализации крупнейших частных банков. После ухода из ИНК правой группировки, недовольной реформами, стала лидером правящего ИНК, название которого в 1978—1986 дополнилось буквой «И» в скобках, что означало «Индира». Большое внимание уделяла укреплению обороно­способности Индии и расширению ее влияния в зоне Индийского океана и на международной арене. Активно развивала отношения с СССР. В 1971 после победы Индии в войне с Пакистаном способствовала образованию на территории Вост. Пакистана независимого государства Бангладеш.

25 июня 1975 — 25 марта 1977 ввела в Индии чрезвычайное положение, которое использовала для борьбы против политической оппозиции. Была ограничена свобода печати, проведен ряд антидемократических кампаний, в том числе по сносу городских трущоб, а также принудительной стерилизации бедняков в целях решения демографической проблемы. В 1977 Г. И. осуждена Аллахабадским судом за нарушение конституционных норм и подвергнута тюремному заключению, а ИНК потерпел поражение на выборах. В 1980 Г. И. повторно заняла пост премьер-министра после победы ИНК(И) на досрочных выборах в парламент. Вела борьбу против сепаратистских движений в штатах Джамму и Кашмир, Ассам, Тамилнаду, Пенджаб. В июне 1984 провела операцию «Голубая звезда» — штурм Золотого храма в Амритсаре, который заняли сторонники создания независимого сикхского государства Халистан в Пенджабе.

С 1983 — глава Движения неприсоединения (см. Неприсоединения движение).

Убита охранниками-сикхами, мстившими за смерть своих собратьев по общине.

Награждена высшим орденом Индии «Бхарат ратна» («Жемчужина Индии», 1971). Международная Ленинская премия (1985, посмертно). Почетный доктор университета Васэда (Япония), Московского и Киевского университетов.

Соч.: Статьи, речи, интервью. М., 1975; Мир, сотрудничество, неприсоединение: Избр. статьи, речи, ин­тервью. М., 1985. Лит.: Каландарова М. С. Ровесница Октября: штрихи к портрету Индиры Ганди // Проблемы развития современного мира. М., 2000; Выдающиеся женщины Индии XX в. М., 2002; Jayakar P. Indira Gandhi: A Biography. Harmondsworth, 1997; Kumar Malik Y. India: The Years of Indira Gandhi. Leiden, 1988; Rai R. I. Gandhi: а Living Legacy. New Delhi, 2004; Gupte P. Mother India: A Political Biography of Indira Gandhi. Harmondsworth, 2012. В. П. Кашин.