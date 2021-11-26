ДАЛИТЫ
ДАЛИ́ТЫ - термин, применяемый в Конституции Индии для обозначения бывших неприкасаемых, а также их самоназвание.
Неприкасаемых также называли угнетёнными классами, хариджанами - божьими людьми, по выражению М.К. Ганди, отстаивавшего их интересы. Лидером неприкасаемых, выступавшим в защиту их прав ещё до предоставления Индии независимости, был Б.Р. Амбедкар. В современой Индии дискриминация на кастовой основе запрещена законом, однако де-факто продолжает сохраняться в обществе, в котором Далиты по-прежнему составляют в основном низшие, социально незащищённые слои. Государство, конституция, а также ряд общественных организаций и политических партий Индии (например, Бахуджан самадж парти) защищают интересы Далитов. Выходцы из среды Далитов нередко занимают высокие государственные посты.