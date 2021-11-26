БАО ДАЙ

Вьетнамский император династии Нгуенов.

В 1925 взошел на престол. Проявлял лояльность в отношении системы французского колониального управления (смотрите Индокитай французский ). В марте 1945 под давлением Японии провозгласил независимость Вьетнама от метрополии . В августе 1945 добровольно отрекся от престола и вскоре уехал во Францию.

В период Первой индокитайской войны в 1949 возвратился на родину и возглавил профранцузский режим, противостоявший сторонникам Хо Ши Мина . В 1954 был утвержден главой Южн. Вьетнама, но через год вынужден был уйти в отставку после введения там президентской формы правления (смотрите Война за независимость Вьетнама ​). Вновь уехал во Францию, откуда в начале 1970-х призывал две части Вьетнама к национальному примирению.

Осуждал политику США и их союзников в отношении стран Индокитая, но возвращаться на родину отказался.

Автор статьи: И. Н. Селиванов.

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