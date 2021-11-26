АКАЛИ ДАЛ

Наиболее влиятельная политическая партия, представляющая интересы сикхской общины Индии .

Окончательно организационно оформилась к 1925. В период освободительной борьбы сотрудничала с Индийским национальным конгрессом . В независимой Индии выступала за создание отдельного штата сикхов «Панджаби суба» и его максимальную автономию. В настоящее время сосредоточила усилия на борьбе за власть в Пенджабе и решении сикхской проблемы законными методами. В А. д. действует несколько группировок, остро соперничающих между собой.

Автор статьи: В. П. Кашин.

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