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АКАЛИ ДАЛ
Наиболее влиятельная политическая партия, представляющая интересы сикхской общины Индии.
Окончательно организационно оформилась к 1925. В период освободительной борьбы сотрудничала с Индийским национальным конгрессом. В независимой Индии выступала за создание отдельного штата сикхов «Панджаби суба» и его максимальную автономию. В настоящее время сосредоточила усилия на борьбе за власть в Пенджабе и решении сикхской проблемы законными методами. В А. д. действует несколько группировок, остро соперничающих между собой.
Автор статьи: В. П. Кашин.
© Российская Историческая Энциклопедия
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